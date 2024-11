UPY ja DPG fotokonkursid on nüüd avatud

Novembri alguses algavad kaks suurt veealuste kujutiste konkurssi – Ühendkuningriigis asuv Aasta Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 ja Atlandi ookeani taga DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, mis paneb rohkem tähelepanu suurtele auhindadele ja sisaldab videot. .

Prestiižile ja tagasisidele rõhuv UPY konkurss on avatud osalemiseks nüüdsest kuni 4. jaanuarini. "UPY on allveefotograafide kõige olulisem võistlus ja see on alati täis hämmastavaid pilte, mis ilmuvad esmakordselt," ütleb kohtunike esimees Alex Mustard.

„2025. aastal möödub 60 aastat sellest, kui Phil Smith pälvis esmakordselt aasta allveefotograafi tiitli. Täna on konkurss tõeliselt rahvusvaheline ja võidupilte tuleb üle kogu maailma. Meie kolm viimast üldvõitjat viidi jää alla Põhja-Jäämeres, Amazonase jõe tanniiniplekilises vees ja öösel ekvaatori lähedal Maldiividel.

"Võistlus on avatud kõikidele stiilidele veealune fotograafia; Ujumisbasseinide üleujutatud kaevandustes tehtud pilte on varemgi auhinnatud.

Uus täiendus on korallriffide kategooria, mis peegeldab elupaika, kus on vaieldamatult "kõige värvikaim ja kõrgeim elukontsentratsioon meie planeedil, kuid mis eksisteerib ka kliimakriisi noatera peal".

Ülejäänud 12 kategooriat on lainurk, makro, vrakid, käitumine, portree, mustvalge, kompaktne, üles ja tulev ja kolm Briti vete sektsiooni, lainurk, makro ja koos elamine, ning Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Konkurss sisaldab eritellimusel loodud tulemuste süsteemi, mis annab fotograafidele tagasisidet selle kohta, kui kaugele iga pilt on konkursil edasi jõudnud, et kõik osalejad saaksid osalemisest kasu. Võidutööde juurde postitatakse ka kohtunike üksikasjalikud kommentaarid.

Hindamiskomisjon koosneb tavapäraselt fotograafidest Mustard, Peter Rowlands ja Tobias Friedrich ning võitjad kuulutatakse välja auhinnatseremoonial Londonis Mayfairis.

Osavõtutasud on 20, 35 või 45 naela kuni kolme, 10 või 20 pildi puhul kategooriate lõikes (välja arvatud merekaitse, mis on kuni viiele osale tasuta). Siit leiate üksikasju sisenemise kohta,

DPG Mastersi veealuse pildistamise võistlus

DPG Mastersi 2023. aasta üldvõitja oli Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Samal ajal on DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 konkursil osaleda ka kõikidel tasemetel allveefotograafid ja videograafid – koos sukeldumisfondiga.puhkus ja kaameravarustuse auhindu rohkem kui 80,000 XNUMX USA dollari väärtuses.

Sellel konkursil osalejad saavad võistelda üheksas kategoorias: traditsiooniline, makro, lainurk, üle-alla, looduskaitse, mustvesi, portfell, kompakt- ja lühifilm.

Kategooriavõitjate seas esikohal olnud pilditegija pärjatakse nüüd DPG Grand Master 2024 tiitliga (varem oli auhind "Best Of Show" eest). See inimene võidab nii parima reisi kui ka parima varustuse auhinnad.

"Kogu auhinnafond on suurim, mis meil on olnud, ja saadaval on uskumatuid sukeldumisreise ja pildistamisseadmeid," ütlevad võistluse korraldajad Joe Tepper ja Ian Bongso-Seldrup. "Ja meie rekordilised üheksa kategooriat annavad nii amatööridele kui ka proffidele võimaluse võita, olenemata nende erialast või kaamerasüsteemist.

"Meil on hea meel anda ka uus tiitel üldvõitjale – DPG Grand Masterile – ja meil pole kahtlustki, et meie kohtunikel on raske teda kõigi andekate osalejate seast valida."

Kotkasilmsete sukeldujate jaoks, kes arvasid, et 2023. aasta võitja oli mõni muu foto peale ülaltoodud foto, oli põhjus selles, et Marco Gargiulo ei järginud võistluse reegleid. Tema pilt oli hiljem diskvalifitseeritakse ja auhind tühistati, Suliman Alatiqi ja Soovikaev rikkumisse astudes.

Selle intsidendi tagajärjel viimasele võistlusele DPG (DivePhotoGuide) on määranud žürii esimehe, kes ühineb kohtunikega ja "vaatab pilte hoolikamalt kui kunagi varem".

Nagu varemgi, annetatakse 15% sisenemise tulust merekaitsemeetmetele. Võistlustööd maksavad 10 USA dollarit (7.80 naela) pildi või video kohta ja võistlus lõpeb 31. detsembril. DPG Masters 2024 kohas.

