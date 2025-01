Ookeani hääle konkurss on käimas

ADEX Voice of the Ocean on a foto, Singapuri iga-aastase Asia Dive Expo (ADEX) üritusega seotud video- ja kunstikonkurss, mis väidetavalt on Aasia suurim ja pikim sukeldumisnäitus.

4.-6. aprillini toimuv ADEX Ocean Festival 2025 kulmineerub žürii poolt, kes valib laval otseülekandes võitjad ja võitjad erinevates võistluskategooriates. Nad valivad ka näituse Best of Show üldvõitja.

Tänavune festival on pühendatud peajalgsetele, mida nimetatakse "mereelu käitumise tähistamiseks", samas kui ADEX Voice of the Ocean 2025 sisaldab oma kategooriate hulgas nii peajalgseid kui ka loomade käitumist – teised on Waterscapes, Artwork ja Short Film.

Žüriis on Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield ja William Tan ning merebioloog Chloe Harvey, Reef-World Foundationi tegevdirektor, tegutseb loomade käitumise erinõustajana.

Peaauhinnaks on Seacami veealune korpus, mille väärtus on kuni 10,000 10 USA dollarit. Täiendav teave konkursi kohta on saadaval ja esildised, mis maksavad XNUMX USA dollarit ühe võistluse kohta, saab esitada aadressil DivePhotoGuide saidil kuni käesoleva aasta 1. märtsini.

