Sukelduja fotodel on rifikuubikud töös

at 8: 15 am

Need sukeldujad, kes uurisid hiljutiste tulemusi Aasta allveefotograaf 2025 Võistlejad võisid väga tihedalt märgata üht võistlustööd, mis tähistas "riffikuubiku tehnoloogiat", vahendit keerukate ja bioloogiliselt mitmekesiste tehisriffide loomiseks.

Briti sukelduja James Harrise tehtud fotol on kujutatud krabi, kes kasutas Devonis Torquay lähedal asuvat riffikuubikut ja pälvis „Väga tunnustuse” ühes võistluse 13 kategoorias: British Waters – Living Together.

Riffikuubikute kollektsioon Torquays (James Harris)

Rifikuubikud mõtlesid välja 2015. aastal Läänemaa sukeldujad, kes asutasid ökoinseneriettevõtte nimega ARC Marine, et toota plastivabasid süsinikuneutraalseid struktuure, mis olid kavandatud jäljendama looduslikke kaldajoone keerukust ja mida saab omavahel lukustada.

Pärast 2018. aastal Torbays läbi viidud pilootprojekti paigaldati 2022. aastal Newlynis esimene loodetevahelise rifi kuubiku paigaldus.

Brixhamis asuv ettevõte ütleb, et Harrise oma fotograafia peegeldab rolli, mida selle rajatised mängivad mereloomadele, nagu koorikloomad, kalad ja molluskid, peavarju ja turvalisuse pakkumisel.

Lapsehoidja, kes puhkab rifi kuubiku sees (James Harris)

"See pilt on suurepärane näide sellest, kuidas need struktuurid loovad mereelustiku jaoks ohutuid ruume, ja oleme uhked, et Devoni mereelustik on tunnustatud selle ilu pärast," kommenteeris ARC Marine'i kaasasutaja ja tegevjuht Tom Birbeck. "Me jätame sageli tähelepanuta Briti rannikujoone, kuid mereelustik on uskumatu ja konkureerib mis tahes muu paigaga maailmas."

Sellel lehel näete teisi Harrise tehtud veealuseid fotosid ettevõtte toodetest.

Ühe ARC merejalaväe suure (1.5 m) rifi kuubiku sees (James Harris)

ARC Marine teeb koostööd sukeldumisoperaatorite, Devoni ja Cornwalli nõukogude ja keskkonnaorganisatsioonidega, et leida viise jätkusuutlike sukeldumiskohtade loomiseks, mis tema sõnul toetavad nii mereelu kui ka sukeldumistööstust.

Birbeck ütleb, et ta soovib näha sukeldujaid, kes mitte ainult ei uuriks õitsvaid riffialasid, vaid tegeleksid otseselt kaitsemeetmetega, jälgiksid riffide tervist ja õpiksid, kuidas tehnoloogiat ookeanide kaitsmiseks rakendada.

Samuti sooviks ta, et ARC Marine alustaks oma riffide taastamise programmi, mille käigus aitaks andmete kogumisel kaasa „kodanikuteaduse” sukeldujad.

Marine Matt, üks ARC Marine'i teistest toodetest, kaitseb merealuseid kaableid ja torusid (James Harris)

"Peaaegu kogu ARC Marine'i meeskond on harrastussukeldujad," ütleb Birbeck. „Seetõttu sattusime karide ehitamise ärisse. Oleme juba pikka aega tundnud, et kodanik-sukelduja on alakasutatud ressurss, mis võib käivitada taastamisrevolutsiooni!

Samuti Divernetis: Kunstlik riffide rahastamine läheb avalikuks, Sukeldujatel on Cornwalli kliimalugude peaosa, Emaarmastus valib 2025. aasta veealuse fotograafi