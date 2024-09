GO Diving Show ANZ on kohustuslik allveefotograafidele

Avaüritus GO sukeldumissaade ANZ, mis toimub Sydney Showgroundil 28.-29. septembril – ja koos sissepääs täiesti TASUTA – on peetud allveefotograafide jaoks kohustuslikuks, olenemata sellest, kas te alles alustate oma teekonda või olete kogenud "snapper".

Nigel Marsh on akvalangisukelduja ANZ ainulaadse Aussie mereelu taga

Nigel Marsh

Nigel Marsh, kelle ainulaadsed Aussie Marine Life'i elemendid Scuba Diver Austraalias ja Uus-Meremaal on lugejate kindlad lemmikud. Foto Laval kell GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Nigel on Brisbane'is asuv vabakutseline allveefotograaf ja fotoajakirjanik. Tema tööd on avaldatud paljudes ajakirjades, ajalehtedes ja raamatutes nii Austraalias kui ka välismaal.

Ta on palju sukeldunud Austraalias, eriti Suures Vallrahus ja Korallmeres, ning tema reisid on viinud teda kogu Aasias, Vaikses ookeanis, India ookeanis, Atlandi ookeanis ja Kariibi mere piirkonnas. Tema veealused fotod on võitnud ka mitmeid rahvusvahelisi fotokonkursse.

Nigeli kirg sukeldumise ja merekeskkonna vastu arenes juba varasest noorusest peale, kui ta snorgeldas oma kodulinna Sydney (Austraalia) randades. Sukeldumise õppimine 1983. aastal suurendas tema huvi mereelu vastu ning peagi jagas ta oma kogemusi teistega, esitas slaidiesitlusi ja kirjutas ajakirjadesse artikleid – tema esimene artikkel ilmus 1983. aastal.

Nigel on sellest ajast peale koostanud tuhandeid artikleid sukeldumis-, reisi- ja lennuajakirjadele üle maailma, keskendudes oma lemmikteemadele – kaladele, sukeldumisele, haidele, laevavrakidele, mereelustikule ja reisimisele.

Nigel on koos Neville Colemaniga kirjutanud ka kahe sukeldumisjuhendi raamatule "Suure Vallrahu ja Korallimere sukeldumiskohad" (New Holland 1996) ja Diving Australia (Periplus Editions 1997). Ta on ka ise välja andnud raamatu – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotograafia 2011).

Viimase kümne aasta jooksul on Nigel töötanud usin lasteraamatute sarja kallal merega seotud teemadel (A kuni Z of Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crusceans, Weird and Wacky Fish) ning mitmete sukeldumisjuhendite ja merendusega seotud raamatute kallal. eluraamatud (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) New Holland Publishersile.

Brett Lobwein pakub mõningaid teadmisi veealune fotograafia tehnikat

Brett Lobwein

Auhinnatud allveefotograaf Brett Lobwein esitleb oma imelisi pilte Foto Lava avamisel GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Brett on Sydneys elav kirglik ja keskkonnasõbralik fotograaf, kes kasvas üles Port Hackingi jõe veekogudel linna lõunapoolses äärelinnas ja nägi oma armastust sukeldumise vastu 2000. aastate alguses, töötades kohalik sukeldumispood.

2010. aastaks oli ta hakanud huvi tundma veealune fotograafia ja ostis oma esimese DSLR-korpuse.

Alates oma esimesest reisist küürvaaladega Tongal ujuma jäi ta täiesti konks.

Tema kirg selle vastu fotograafia konkureerib ainult tema eksootilise reisihimu.

Tulistades Kuuba Kuninganna aedades siidhaisid, Antarktikas pingviine, Arktikas jääkarusid, Norras orkasid või Naroomas hülgeid, on Brett alati kindel, et ta esindab mereelu nende loomulikus elemendis, ilma looma demoniseerimata või sensatsiooni tekitamata. tähelepanu pildile valedel põhjustel.

Kooskõlas oma armastusega ookeani ja selle elanike vastu on Brett ka meie ookeanide ja keskkonna kaitsmise tugev pooldaja, tõstes teadlikkust ühekordselt kasutatavate plastide ülemäärasest kasutamisest ja nõudlusest.

Brett on uhke Sony digitaalne Imaging Advocate, Isotta Underwater Housingsi suursaadik, Explorers Clubi liige, Ocean Artist Society liige ja endine Ocean Geographicu kaas-/resident fotograaf.

Brett on ka ettevõtte UW Images omanik, mis on turustaja veealune fotograafia seadmed.

Tema pildid on võitnud mitmeid rahvusvahelisi preemiaid fotograafia auhindu ja on avaldatud kogu maailmas.

Don Silcock räägib suurtest loomade kohtumistest

Don Silcock

Scuba Diver Australia ja Uus-Meremaa vanemreisitoimetaja Don Silcock hakkab viima Foto Lava avamisel GO sukeldumissaade ANZ septembril, et rääkida oma vaimustusest suurte loomade vastu.

Don on Austraalia allveefotograaf ja fotoajakirjanik, kes elab Indoneesias Bali saarel ning liitus Scuba Diver ANZ meeskonnaga 2020. aastal vanemreisitoimetajana.

Algselt Ühendkuningriigist pärit Don alustas sukeldumisega 1980. aastate alguses, elades ja töötades Bahreinis, Pärsia lahes, ning temast sai BSAC Advanced. Juhendaja ja sukeldumisohvitser.

Ta kolis 1991. aastal koos oma noore perega Austraaliasse, kus tal tekkisid püsivad kired veealune fotograafia ja sukeldumisreisid.

Don on viimase 25 aasta jooksul palju sukeldunud Paapua Uus-Guineas ja Indoneesias ning usub, et kahes riigis on maailma parim troopiline sukeldumine. Scuba Diver ANZ avaldas hiljuti 13th artikkel sukeldumise PNG-sarjas ja järgmine probleem saab 5th sarnases sarjas kirjutab Don Indoneesia sukeldumisest.

Umbes 15 aastat tagasi tabas Don seda, mida ta kirjeldab kui "suurt loomaputukat", kui ta läks esimest korda Lõuna-Austraaliasse suuri valgehaid pildistama ja eelmisel aastal tegi ta oma 15.th reis sinna…

Vahepeal on ta pildistanud ja kirjutanud Bahama tiigrist, suurhaamripeast ja ookeani valgetipphaidest; ookeani mantad, sinihaid, vaalhaid, Ameerika krokodillid ja triibuline marliin Mehhikos; parempoolsed lõunavaalad Argentinas, küürvaalad Tongal ja kašelottid Assooridel.

Pandeemia ajal hakkas Don tegelema tehnilise sukeldumisega ja omandas hiljuti oma TDI Extended Range sertifikaadi, et saavutada tema kõrgus 55 meetrit, valmistudes spetsiaalseteks tehnilisteks reisideks, et pildistada vrakke Saalomoni Saartel ja Bikini atollil, mis ilmuvad väljaande Scuba Diver ANZ tulevastes numbrites. .

Mike Scotland räägib Austraalia mereelustikust

Mike Šotimaa

Dive Log Australasia toimetaja ja allveefotograaf Mike Scotland keskendub merebioloogiale "metsikus looduses". Foto Lava avamisel GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Mike alustas sukeldumisega 1976. aastal ja sai edukalt oma PADI juhendaja reiting 1982. Nagu ka rohkem kui 1,000 sukelduja õpetamine. Mike on teinud 7,000 sukeldumist ja võitnud auhindu oma U/W fotode eest.

Tema kaks peamist kirge on veealune fotograafia ja merebioloogia. Ta kirjutab mereelu tähistamisest koos seiklussukeldumisega. Mike avaldas oma raamatu "Merebioloogia looduses" teenusena sukeldujatele, kes soovivad mere kohta rohkem teada saada. Sellel on postkaartide standardfotod koos põhjaliku uurimistööga. Praegu kirjutab ta kalade ja haide bioloogiat käsitlevat sarja, mille lisab järgmisel aastal uude raamatusse.

Merebioloogia looduses

Parim viis sukeldumiskire sütitamiseks on saada rohkem teada imelise mereelu kohta, millega me kokku puutume. Tema töö ajal Foto Laval paljastab Mike palju uskumatuid teadmisi, mida ta on 48-aastase aktiivse sukeldumise jooksul täheldanud ja mis motiveerivad teid sukelduma.

Mike on professionaalne koolitaja ja üks Austraalia enim avaldatud U/W fotograafe. Seda kõnet toetavad tema kõige suurepärasemad fotod, mis on kogutud enam kui 100 ekspeditsioonilt Suurele Vallrahule ja Vaiksele ookeanile.

Talia Greis räägib abstraktsest veealune fotograafia

Talia Greis

Saates osaleb iseõppinud, rahvusvaheliselt tunnustatud allveefotograaf Talia Greis Foto Laval kell GO sukeldumissaade ANZ rääkides abstraktsetest veealustest kujutistest.

Sündis ja kasvas üles Sydney idapoolsete eeslinnade rannikuäärsetes linnapiirkondades. Tema tunnustus ookeanielu vastu tõusis Ningaloo rifis, WA-s sukeldudes plahvatuslikult.

"Meie riigi veealuse maailma rikkaliku mitmekesisuse ja külluse mõistmine muutis lüliti, mis muutis minu jaoks hädavajalikuks võtta kaamera võimalikult kiiresti maapinnast alla," ütles ta.

"Mitte ainult selleks, et saaksin reprodutseerida mõningaid ilusaid hetki, mida loodus pakub, vaid ka selleks, et saaksin täielikult mõista selle tõelisi värve ja keerukust, mille tunnistajaks olin olnud."

Talia, kes soovib alati jäädvustada hetke, kui see areneb, mõistis, et tema roll sukeldumisel on muutunud ja tänapäeval on tal võimatu sukelduda ilma läbi objektiivi piilumata.

Talia on võitnud Ocean Art 2019 Compact Divisioni, Ocean Geographicu 2023. aasta esilekerkiva fotograafi tiitli. Foto Festival, maastikukategooria 2023, põhjapoolsed veealused rannad Foto Konkurss 2023 ja aasta allveefotograaf (UPY) makrokategoorias 2024. aastal.

Abstraktne veealune fotograafia

Talia räägib abstraktsest veealune fotograafia – tutvustades lühidalt, miks talle Sydney sukeldujana sellega katsetada meeldib, ning arutledes mitmete erinevate meetodite ja tehnikate üle, mida ta käsitöösse süvenemiseks kasutab.

Ta toob mõned näited võtetest, mida ta on erinevate tehnikatega teinud, ning arutab seadeid ja seadmete nõudeid selle tegemiseks.

Nicolas Remy annab nõu foto tehnikat

Nicolas Remy

Prantsuse-Austraalia allveefotograaf Nicolas Remy, kes praegu asub Sydneys, võtab sellesse Foto Lava GO sukeldumisnäitusel ANZ in September.

Nicolase pildid on saanud üle 40 rahvusvahelise auhinna, sealhulgas maineka ookeani kategooria võitjad Fotograafia Auhinnad, ookeanikunst, DPG meistrid, aasta ookeani geograafilised pildid ja maailma loodus Fotograafia Auhinnad.

Tema fotosid on kajastatud peavoolumeedias, nagu BBC, CNN, Forbes, aga ka parimas sukeldumismeedias ja fotograafia meedias.

Ta on asutaja Veealune klubi, Internetis fotograafia kool ja kogukond, kuhu kuulub praegu liikmeid 12 riigist. Klubiliikmetel on juurdepääs iseseisvatele kursustele, tugifoorumitele ja igakuistele veebiseminaridele, kus Nicolas ja teised tuntud fotograafid õpetavad fotograafia Meistriklassid.

Ajendatuna tema kirest õpetamise vastu fotograafia, Nicolas on kogenud avalik esineja. Lisaks igakuistele The Underwater Clubi veebiseminaridele kutsutakse teda regulaarselt esinema sukeldumisetendustele, veealune fotograafia seltsid ja sukeldumisklubid.

Saavutatud foto-ajakirjanik, Nicolas on kirjutanud kümneid artikleid, mis on avaldatud rahvusvahelises sukeldumismeedias. Ta on väljade toimetaja DivePhotoGuide.com, ja regulaarne Plongez! Ajakiri (Prantsusmaa) ja Scuba Diver Ajakiri (Ühendkuningriik ja Austraalia/Uus-Meremaa), kus ta kirjutab mereelustikust, reisimisest, fototehnikast ja varustusest.

Nicolas teeb koostööd sukeldumisvarustuse ja fotograafia kaubamärgid toodete testimiseks ja kohapealsete ülevaadete jaoks. Ta on tuntud üksikasjalike ja sisukate kirjutiste poolest, mille ta on koostanud, töötades selliste kaubamärkidega nagu Nauticam, Mares, Nikon Australia ja Retra UWT, kui nimetada vaid mõnda.

Nicolas on Nauticami suursaadik. Praegu pildistab ta Nauticam NA-Z9 korpuses oleva Nikon Z9-ga ja tema lemmikoptikaks on Nauticam EMWL-süsteem ja Nauticam FCP-1, kuigi ta kasutab ka WWL-C-d, kui suurus ja kaal on olulised.

Rebreatherid moodustavad veel ühe olulise osa Nicolase sukeldumiskomplektist: ta on veetnud üle 1,300 tunni fotode tegemisel kas rEvo CCR-i või Mares Horizon SCR-iga sukeldudes, jäädes alla kolme-neljatunniseks sukeldumiseks. Nicolas suhtub kirglikult nendesse masinatesse, mis tema arvates võtavad sukeldumistööstuses üha enam ruumi.

