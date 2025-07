Jayne Jenkins – ‘diving in my own backyard’

Underwater photographer Jayne Jenkins will be on the Foto Laval kell GO sukeldumissaade ANZ in Sydney in September, and she will be discussing the fantastic diving opportunities that lie ‘in her own backyard’ of local waters.

Jayne Jenkins was born and raised in Wales, and learned to dive in the chilly waters along the rugged Welsh coastline before moving to Australia in 1973. She has been actively involved in many facets of the diving industry for over four decades.

Jayne is a regular editorial contributor to Scuba Diver Austraalia ja Uus-Meremaa, and her underwater images have won her many awards.

A proud Fellow International of the Explorers Club, Jayne is one of only three Australians to be inducted into the Women Divers Hall of Fame.

She has been a judge for numerous foto competitions, including the Foto Competition for World Oceans Day organised by the United Nations.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

Hankige piletid kohe!

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.