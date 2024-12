Alex Mustard nimetati BSoUPi viiendaks presidendiks

Dr Alex Mustard MBE on nimetatud Briti Allveefotograafide Seltsi (BSoUP) uueks presidendiks, täites ametikohta, mis oli jäänud tühjaks pärast seltsi neljanda presidendi Brian Pitkini surma 2021. aastal.

BSoUP loodi 1967. aastal veealuste fotograafiaalaste teadmiste jagamise vahendina, aidates selle liikmetel ületada püüdlused ja luua meeldejäävaid pilte. Teised varasemad presidendid olid Peter Scoones, David George ja Peter Rowlands.

"Meil on hea meel tervitada Alexit oma presidendina, kuna jätkame allveefotograafide inspireerimist ja teavitamist ning nihutame fotograafilise tipptaseme piire lainete all," ütles BSoUP-i juhataja Nur Tucker. "Me ei saa olla uhkemad selle üle, et meil on Alex mitte ainult liikmena, vaid nüüd ka meie presidendina.

„Alex on kogenud, energiline ja ennastsalgav mentor ning kõik liikmed saavad kasu tema pühendumisest aidata meil luua vee all võimsaid pilte. Juhtiva veealuse fotograafia uuendajana on tal ideaalne positsioon, et aidata tõsta BSoUPi nime nii Suurbritannias kui ka kogu maailmas.

"BSoUP-i liikmesus on avatud kõigile allveefotograafidele. Igakuised veebikohtumised meelitavad kohale publikut ja esinejaid kogu maailmast ning temaatilised võistlused, kus kohtunik annab teie piltidele tagasisidet." Liikmelisus maksab £35 aastas.

"oleks saanud palli"

Sinep on peal olnud BSoUP komitees peaaegu 25 aastat ning on sukeldunud ja pildistanud kõrvuti paljude ühiskonna valgustitega, sealhulgas eelmiste presidentidega (välja arvatud George). Ta on ehk kõige tuntum oma raamatu poolest Veealuse fotograafia meistriklass, mille ta pühendas BSoUPi asutajatele Scoonesile ja Colin Doegile.

Doeg, BSoUPi esimene tool, suri 2024. aastal ja kirjutas sisse Sukelduja ajakiri 2017. aastal: „Täna areneb BSoUP jätkuvalt, eriti suursaadikutega nagu Alex Mustard, minu raha eest üks maailma silmapaistvamaid fotograafe.

„Tema pildid paranevad pidevalt, kuid ta on alati oma teadmiste ja nõuannetega sama helde kui algsed liikmed. Tal oleks selline pall olnud, kui ta oleks alguses meiega olnud.»

Sinep palees koos kaassukelduja Charlesiga

Mustardil on doktorikraad mereökoloogia alal, kuid ta on olnud täiskohaga fotograaf alates 2004. aastast. Rahvusvahelisi auhindu on ta võitnud juba teismeeast peale ning tema tööd on eriti tuntud konkursil Aasta Wildlife Photographer of the Year, kus seda on esinenud. 15 portfelliraamatus võidufotodega viimase 20 aasta jooksul.

2013. aastal valiti ta Euroopa aasta metsloomafotograafi üldvõitjaks, olles tol ajal ainus allveefotograaf, kes sellele tiitlile pretendeeris. Ta on ka maineka asutaja Aasta allveefotograaf Võistlus.

Mustard kirjutab praegu kaks illustreeritud igakuist veergu veealuse fotograafia kohta Sukelduja ajakiri (Ühendkuningriik ja Austraalia) ja Sport sukelduja (USA) ja kaassaatejuhid Veealune fotograafia näitus YouTube'is.

2018. aastal pälvis ta riikliku tunnustuse, saades kuninganna Elizabeth II-lt MBE tiitli teenete eest allveefotograafias.

