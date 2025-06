Veel üks päev üliõpilase fotograafiaõpetaja elus

Milline on töötada iseseisva sukeldumisprofessionaalina? LISA COLLINS istub kenasti, nagu esimene valik. veealune fotograafia instruktor Grand Caymanil, aga tema teekond Ühendkuningriigist polnud alati kerge, nagu ta ise selgitab

„Vau! Mida sa teed? See peab olema unistuste töö!“ Kuulen seda nii tihti – peaaegu iganädalaselt –, et ma justkui alahindan seda ja vastan automaatselt: „Jah, mul on väga vedanud!“

Aga istun siin ja kirjutan seda, täiusliku sinise taeva all, ümbritsetuna troopilistest taimedest ja kauni rahuliku, selge mere ääres, mis asub vaid mõnesaja meetri kaugusel, ning võtan aega, et tõsiselt mõelda oma elule kui... veealune fotograafia juhendaja.

Mäletan, kuidas ma peaaegu 30 aastat tagasi Londoni Strandil asuvasse Ocean Opticsi poodi astusin, tundes end väga närviliselt, aga samas elevil oma esimese veealuse kaamera ostmise pärast. Ma ei teadnud tol ajal, kui oluline see päev minu tuleviku jaoks on.

Olles saanud Essexis Thurrocki karjääris PADI avaveesukelduja kvalifikatsiooni, otsustasin, et tahaksin oma kahele väikesele tütrele puhkusereisil veealuse maailma ilu näidata.

Steve Warren Optikast müüs mulle mu esimese kaamera ja see tekitas minus sõltuvust. Sukeldumine ja veealune fotograafia muutus väga kiiresti sõltuvuseks, kus puhkusereisid valiti selle järgi, kus sain sukelduda kõige selgemates ja soojemates vetes, kus oli palju mereelustikku.

Lisa omandas oskused INON UK instruktorikursusel

15 aastat hiljem – pärast seda, kui mul oli õnn reisida ja sukelduda mööda kogu maailma, täiendades oma oskusi ja teadmisi veealune fotograafiaMa tegin INON UK testi. Veealune fotograafia kursusele, millele järgnes instruktori kursus, ning hakkas ainet Ühendkuningriigis õpetama.

Mul oli ka PADI digitaalne Veealune fotograafia Instruktori hinnang, aga olin avastanud, et kursus õpetas mulle rohkem kaameraga sukeldumise kui vee all pildistamise kohta – midagi, mida INON UK kursused olid käsitlenud.

Paljud kliendid soovisid pikemaid kursusi ja edasijõudnumaid tehnikaid, seega alustasin välismaistega töötubades, reisidega Egiptusesse, Lanzarotele, Filipiinidele ja Indoneesiasse – kõike seda samal ajal kui tegin „tavalist“ tööd Surrey ülikoolis.

Mulle öeldi regulaarselt, et „veealused fotograafid ei teeni kunagi piisavalt raha, et täiskohaga töötada!“. Olin kindlalt otsustanud, et ühel päeval tõestan neile kahtlejatele ühel või teisel moel vastupidist.

Põikasin mu elu juurikatega välja

Ma õpetasin veealune fotograafia osalise tööajaga Ühendkuningriigis, aga ihkasin enamat, seega kui mul paluti kolida Kaimanisaartele ja liituda Cathy Churchi Foto Keskus kui üks oma veealune fotograafia instruktoritena kulus vaevalt päeva, et otsustada oma ja oma partneri elu juurikaga välja juurida ning sinna kolmeaastase lepinguga kolida.

Lõpuks ometi täitus minu unistus töötada täiskohaga veealune fotograafia õpetaja oli teoks saanud!

Sukeldumiskoht Grand Caymanil

Tegelikkuses, kui see on pärast paigaldamist Foto Keskus, mis on aastaid kuulus kui üks Kariibi mere parimaid õppimiskohti veealune fotograafiaÕpetasin õpilasi paar korda nädalas, aga suurema osa ajast veetsin poes töötades ja müües foto seadmed.

See asub Sunset House hotellis Kaimanisaarte pealinnast George Townist lõunas ja kõik minu tunnid toimusid seal kaunil maja korallrahul poe lahtiolekuaegadel.

Pärast tunnist või kahetunnist „klassiruumis“ toimuvat õppetundi asusime õpilasega kaldalt sukeldumisele, mille käigus õpetasin neid vee all valge tahvli abil.

Mu süda laulis, kui vaatasin oma päevaplaani ja taipasin, et mul on sel päeval tund. Minu kirg veealune fotograafia ja selle teadmise jagamine tegi mind nii õnnelikuks. Ja Kariibi mere selgetes ja soojades vetes selle tegemine muutis selle veelgi erilisemaks.

Lisa (paremal) õpetamas klassiruumis

Siis juhtus koroonaviirus. Olin kolinud Grand Caymani saarele 2019. aasta juunis ja 2020. aasta märtsiks oli saar külastajatele suletud. Järgnes pikk 18 kuud sulgemist.

Õnneks vastutasin mina turunduse eest ja sain Zoomis õpetada nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi kliente. Paljud inimesed, kes ei saanud sukelduda, asusid maale. fotograafiaja broneerisid minuga tunde, et õppida maastiku, lindude, putukate ja lillede pildistamist.

Sukeldumistööstus suleti sunniviisiliselt kuueks kuuks, aga kui see taasavati, sain õpetada paljusid kohalikke sukeldujaid. veealune fotograafia.

Nende grupp asutas CaySoupi (Kaimanimaa veealuste fotograafide selts), mis tegutseb siiani edukalt. Oli hea tunne neile oma teadmisi edasi anda.

Nüüd võib igal nädalavahetusel ja mõnikord ka tööpäeva õhtuti leida veealuseid fotograafe enamikus Grand Caymani sukeldumiskohtades, jagamas oma päevaseid mereelustiku avastusi.

Paljud sukelduvad nelja- kuni kuueliikmelistes parvedes, otsides merepõhjast makroelukaid vetikalaikudest, mis kasvavad mõne sukeldumiskoha valgel liivasel põhjal, idee kohaselt „mida rohkem silmi, seda parem“.

Super makro fotograafia vetikalaigul

Ma arvan väga kindlalt, et hea ujuvus ja vaatlusvõime on olulised. veealune fotograafia etiketti ja õpetan seda oma õpilastele, seega on tore näha seda „pakendiga“ sukeldudes toimumas.

Teisel pool väljas

Kui saared külastajatele taas avati, normaliseerus olukord suhteliselt kiiresti. Kuna mu leping hakkas lõppema, hakkasin mõtlema, kuidas saaksin rohkem ja paremini õpetada. Õnneks pöördus minu poole üks Kaimanisaarte kodanik, et luua ettevõte, mis pakuks igasuguseid teenuseid. fotograafia.

Capture Cayman Ltd peamine eesmärk oleks õpetamine veealune fotograafia, aga maaga fotograafia ja fotosessioonid lisategevusena. Mul on küll magav partner, aga töötan sisuliselt üksi, seega on mul palju rohkem vabadust õpetada millal ja kus iganes tahan ning vastavalt oma õpilaste soovile.

Kuna ma ei pidanud poes kinni olema ega olema piiratud poe lahtiolekuaegade ja ühe kaldal asuva sukeldumiskohaga, sain vabalt laieneda. Vabal ajal sukeldudes teadsin, et saarel on teatud kohti, mis pakuvad erinevat topograafiat ja sukeldumisvõimalusi, seega sain pakkuda klientidele palju terviklikumat kogemust.

Alates kaunitest riffidest kuni ujumispaikade ja koobasteni, raide, kilpkonnade ja kotkaraideni, äärmusliku makroelustiku, vrakkide ja veealuste kujudeni – Grand Caymanil on veealuste fotograafide jaoks palju pakkuda – lihtsates tingimustes ja soojas, selges vees.

Värviline riff Kaimanisaartel

Mul on nüüd kliente, kes tulevad igal aastal, mõned isegi mitu korda aastas, et veeta nädal aega minuga veealuseid fotosid tehes.

Alati on midagi uut õppida, tehnikaid lihvida, erinevaid aineid leida ja uusimaid seadmeid omandada ning mõnikord võib see olla lihtsalt abistamine valgustuse ja teravustamise osas. Teine sagedane nõudlus on järeltöötluse juhendamise järele, õppides fotosid Lightroomi või Photoshopi abil täiustama.

Üks klient tuleb igal talvel Kanadast kolmeks kuuks „lumelinnuna“, vältides äärmist külma, et nautida ideaalset Caymani saarte kliimat, ja broneerides minuga 3–5 tundi nädalas.

Ta alustas minuga neli aastat tagasi kompaktkaameraga, millega saab otse-ja-pildistada, ning on nüüdseks arenenud tipptasemel peegelkaameraks, millel on erinevad objektiivid ja välklambid.

Eelmisel talvel veetsime suure osa sukeldumistest elusolendeid otsides ja ninaga makrovõtteid pildistades. Õpin peaaegu sama palju kui oma õpilased. Jay Goldmani selle aasta veealused fotod. saab tutvuda siin.

Ei mingit survet

Ma saan aru, et õpetamistehnikad on väga olulised, ning püüan õpetada sõbralikult ja informatiivselt, ilma õpilasi tehniliste terminitega üle koormamata. Minu kogemuse põhjal tahavad paljud õpilased lihtsalt osata teha järjepidevalt häid fotosid ning ma püüan neile protsessi lihtsustada ja selgitada viisil, mida nad mäletavad ja mida nad edasi arendavad.

Puudub surve saavutada täiuslikkust foto kui ma õpetan – lõppude lõpuks võib sul olla tehniliselt täiuslik foto See on kohutav, sest kompositsioon pole hea. Mina õpetan, et fotod oleksid järjepidevalt meeldivad ja et mu õpilased tunneksid end õnnelikuna.

Õpilaste oskuste taseme ja arengu mõistmine on võtmetähtsusega – inimesed omandavad oskused erineva kiirusega ja see on täiesti okei. Survet pole.

Kaimanisaartel on palju kilpkonni

Veealune pildistamine See on sukeldumise nautimine lõõgastavamal viisil, luues mälestusi, mida jagada. Asi pole ainult võistluses ja selles, kellel on kõige suurem ja halvem kaamera. Iga õpilane on erinev, aga kui nad kõik tulevad minu tundidest fotosid tegemas, mis neid õnnelikuks teevad, siis olen mina õnnelik.

Tavaliselt saan valida seitsme kaldalt sukeldumiskoha vahel, millest ühes saan peaaegu alati sukelduda, välja arvatud harvad juhud, kui loodetuuled kaldale laineid toovad. Pärast klientide soovide arutamist kontrollin tavaliselt tingimusi ja otsustan parima sukeldumiskoha sukeldumisobjektide, nähtavuse ja hoovuse osas.

Töötamine igal ajal igal päeval, varahommikust õhtuste sukeldumisteni, seitse päeva nädalas, annab paindlikkuse muuta tunnid parimaks, mis õpilaste ajakava järgi saab.

Vajadusel käin koos nendega ka paadiga sukeldumas ja teen koostööd kohalike sukeldumisfirmadega, kes on ise veealused fotograafid, et tagada parimad võimalikud kohad selleks otstarbeks. See võimaldab mul jäädvustada mustvett. fotograafia õppemaksu samuti.

Üks õpilane võib broneerida mulle 4-5-tunnise algajate kursuse, aga enamik kliente tuleb Grand Caymanile nädalaks sukeldumiseks ja veealune fotograafia minuga. Nende hulgas on nii uusi GoPro kasutajaid (ma annan kahetunnist GoPro kursust) kui ka kompaktkaamerate kasutajaid ning edasijõudnud fotograafe, kes kasutavad peegelkaameraid ja digipeegelkaameraid.

Mulle meeldib näha õpilaste nägusid, kes on varem näinud vaeva, et mitte saada uduseid, halle või siniseid pilte, aga nüüd, kui neil on äkki mitte ainult selged ja värvilised fotod, vaid nad suudavad sama saavutust korrata – ja hiljem saadavad mulle kauneid fotosid oma hilisematest sukeldumisreisidest.

Kontoris hängimine

Või et klient tunneks end järgmiseks sammuks valmis olevat, ostes suurema või täiustatud kaamera. Enamik neist on närvis suure rahasumma kulutamise pärast ja kardab kõiki neid „nuppe ja rattaid”, aga mulle pakub suurt rahulolu näha, kuidas nad oma uute beebide kohta õpivad ja hakkavad tegema võistlustele ja avaldamisele väärilisi pilte.

Unistuste töökoht?

Lõppkokkuvõttes seisneb õpetamine veealuse maailma ilu jagamises, et tõsta teiste teadlikkust sellest, kui oluline on kaitsta ja hoida meie riffe ja mereelu.

Seega, kui mulle järgmine kord öeldakse, et minu oma on unistuste töökoht, võin kogu südamest nõustuda, et mul on vedanud. See on nõudnud aastaid rasket tööd, õppimist, pingutamist ja ohverdamist, aga see oli iga hetke väärt.

Praeguse seisuga, Cathy kiriku kurva jäädava sulgemisega Foto Keskus, Ma olen ainus veealuse fotograafia instruktor Grand Caymanil. Mul on 15 aastat kogemust, millest kuus aastat olen veetnud tuhandeid kordi Caymani vetes sukeldudes ja sadu tunde andes, seega on iga päev õnnistus, mille eest olen tõeliselt tänulik.

