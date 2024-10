Bondi-filmi pioneersukelduja Jordan Klein suri

Operaator Jordan Klein Sr, kes suri 1. oktoobril 98-aastasena, oli tuntud oma murrangulise veealuse töö poolest paljudes James Bondi filmides, sealhulgas thunderball, mille eest ta võitis Akadeemia auhinna. Ta oli ka edukas allveefotograaf, insener ja leiutaja.

Klein sündis 1. detsembril 1925 Ohios Clevelandis, kuid kolis varakult koos perega Florida osariiki Miamisse, osariiki, kus ta veetis suure osa oma elust – ta suri oma kodulinnas Ocalas. 1938. aastaks oli ta sukeldumise vastu huvi tundnud.

Klein nägi Teise maailmasõja ajal Vaikse ookeani mereväega tegevust ja oli kolm päeva reisil osana esimesest Jaapanit tabanud lainest, kui aatomipommid heideti.

Pärast sõda laenas ta raha, et osta Navy PT paadi ja muuta see väidetavalt üheks esimeseks sukeldumispaadiks Miami Beachil, avades ühtlasi ühe oma esimestest sukeldumispoodidest. "Kõik arvasid, et olen hull," ütles ta. "Keegi ei maksa teile selle eest, et viiksite nad välja snorgeldama või paadiga sukelduma!"

Ta muutis ka vana kompressorit, et asutada ettevõte nimega Mako Compressors ja hoolitseda selle eest, mida ta oli veendunud tärkava sukeldumistööstuse jaoks.

Kleini veealune töö käib thunderball võitis talle oma esimese Oscari

Goldwyn helistab

Samuel Goldwyn MGM-ist nägi a elu ajakiri lugu Kleini sukeldumistegevusest ja küsis temalt, kas ta saaks ehitada veealuse korpuse ühele oma stuudio suurele Mitchelli kaamerale. Ta eksitas Goldwynit, uskudes, et tal on juba fotograafiakogemus, ja mõtles: "Ma oskan lugeda ja siin on raamatukogu!"

Tema karjäär filmides sai alguse sellest seosest, kui produtsent Darryl Zanuck pakkus talle allveeinseneri ja operaatori rolli. 20,000 XNUMX Liiga mere all.

Klein kavandas ja ehitas kaamerakorpused, kasutades algselt messingplaate ja hõbedat, ning pakkus seejärel veealust kaitset kaubamärkidele, mis hõlmasid Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica ja stereo, mis hõlmab kõike alates 35 mm fotokaameratest kuni 8 mm ja 16 mm videokaamerateni, pidades silmas mitte ainult professionaale, vaid ka amatöörsukeldujaid.

Tema kaamerakorpuste reklaamimine

Üks tema toodetest oli plastist veealune fotokaamera korpus, mida tema väitel müüdi Woolworthi kauplustes 19,000 XNUMX ühikut.

Klein oli seotud mõne varajase "kassahitte" allveefilmiga ning töötas oma elu jooksul 78 mängufilmi ja paljude teleseriaalide kallal.

Allveetehnika direktorina ja operaatorina thunderball ta ehitas kõik allveesõidukid, lavastas võitlusstseenid ja filmis paljusid veealuseid võtteid, pälvides Oscari rekvisiitide, komplektide ja eriefektide disaini ja ehitamise eest.

Sellele järgnes aastaid hiljem 2001. aastal parima tehnilise saavutuse Oscar, mis on tunnustus tema üldistele teedrajavatele jõupingutustele veealuste kaamerakorpuste väljatöötamisel ja rakendamisel filmide jaoks.

CryoLung

1967. aastal töötas Klein koos Jacques Cousteauga välja vedelik-hapniku hingamisseadme, mida nad kutsusid CryoLungiks ja mis on mõeldud kandma sukeldujat kolm kuni neli korda kauem kui tavaline akvalangivarustus.

Samuti lavastas ja filmis ta uudiseid, reklaamfilme ja dokumentaalfilme, näiteks haitelesaateid, mida ta tegi 1980. aastate lõpust koos oma poja Jordyga. Meelelahutuslikult oli ta lendur ja auto- ja paadivõidusõitja ning sukelduja.

Töö loomadega

Ka teised tuntud filmid, mille kallal Klein töötas Olend Mustast laguunist, Veevalajad, Flipper, Elad vaid kaks korda, Ela ja lase surra, Ära iial ütle iial enam, Delfiinide päev, Pritsmed, Lõuad, Kookon, Kuristik ja Bermuda kolmnurk.

Teleseriaalid sisaldasid pikaajalisi ja mõjukaid Mere jaht 1954–1963, Kuue miljoni dollari mees, Chips, Miami Vice, X-Files ja ja SeaQuest.

Samuti Divernetis: STAN WATERMAN: MEES, KES ARMASTAS HAID, PETER SCOONESI TEHNILINE GEENUS, COVID-19 VÄIDEB KAAMERA PIONEER SCHÄFER, MONO MEISTER-FOTOGRAAF BROOKS sureb