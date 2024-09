Colin Doeg: U/w fotograafia vanema riigimehe lahkumine

Silmapaistev Briti pioneer suri 96-aastaselt, jättes talle pärandi veealune fotograafia seda on raske üle hinnata, ütleb STEVE WARREN

23. jaanuaril 1928 sündinud Colin Doeg oli Teise maailmasõja ajal poissreporter ja pärast Egiptuse riigiteenistuse lõpetamist pöördus põhikohaga ajakirjanduse poole.

Pärast proovisukeldumist Prantsusmaal 1960. aastate alguses nägi ta kohe võimalust müüa veealuseid pilte ja artikleid üleriigilisele ajakirjandusele. Koju naastes liitus ta Briti Sub-Aqua Clubi Londoni filiaaliga ja hakkas akvalangiga tegelema. lugu.

Selleks ajaks, kui Aqualunging oli vaevalt kümneaastane, oli ta juba kogenud maafotograaf, kelle eriline huvi oli võistlusspordi pildistamine.

Hilisema BSAC-i tooli Mike Busuttilli ja veel kahe sukeldujaga moodustas Colin konsortsiumi, mis kandis oma täispuhutavat ja päramootorit mööda käänulisi radu, et uurida vetes, nagu tollal sukeldumata Briti rannikul.

Allveefotograafina filmides töötles Colin kämpingutes lõuendi all negatiivisid.

Lisaks oma fotode edastamisele ajalehtedele ja ajakirjadele astus ta esile kerkivatesse veealune fotograafia sukeldumisajakirjade ja sukeldumisklubide korraldatud võistlused, sealhulgas Brighton & Worthingi BSACi 1959. aastal asutatud konverentsid, mis õitsesid 80ndate lõpus pärast koostööd Sukelduja ajakiri.

Joone: kate jaoks Lõitkodalane (millest hiljem sai Sukelduja) 1965. aastal

Merlangipoeg, 1966

Sukeldumiskogukond oli endiselt väga väike ja allveefotograafid moodustasid seal väikese vähemuse. Nad olid ka üksteisest lahti ühendatud, laiali üle Ühendkuningriigi – kuid juhuslik viga muudaks seda kõike.

Valed pildid

Pärast võistlust, kui fotod tagastati, sai Colin ekslikult teise võistleja fotod. Ta sai selle fotograafi aadressi ja võttis need käsitsi kohale toimetamiseks.

Teine siseneja avas oma välisukse, nad hakkasid rääkima ja kuuldavasti läksid nad nii sisse, et tundide pärast olid nad ikka veel verandal.

Teine sukelduja oli Peter Scoones, tollal Fleet Streeti trükkal, kuid temast sai oma põlvkonna üks parimaid ja auhinnatumaid allveetelevisiooni operaatoreid.

Kaks meest asusid tooma veealune fotograafia kogukond koos. 1967. aastal asutasid nad selle Briti allveefotograafide selts oma kodulinnas Londonis ja BSoUP alustas kestvat uuendusperioodi, mida tunnustati selle edu eest kogu maailmas.

Peter koos esimeste liikmete Tim Gloveri ja Geoff Harwoodiga, kes mõlemad tol ajal Kodakis töötasid, tõid fantaasiarikkaid insenerilahendusi selle perioodi veealuste korpuste, optika ja strobode täiustamiseks.

Pioneerid ühinesid taas: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith ja Colin Doeg 2014. aasta Londoni rahvusvahelisel sukeldumisnäitusel

See oli ülioluline Briti sukeldumisel levinud väga halva nähtavuse ja hämara valguse probleemide ületamiseks. Ilma nende tehniliste läbimurreteta, loominguliste edusammudeta, mis viisid kunsti edasi veealune fotograafia poleks olnud võimalik.

Kuigi BSoUP-i liikmed olid ägedas konkurentsis, olid nad paradoksaalsel kombel entusiastlikud ka kollektiivse hüvanguks mõeldud ideede jagamisest. Colin oli üks neist, kes kirjutas sageli, et anda teistele sukeldumisajakirjade veergude kaudu raskelt saadud näpunäiteid.

1972. aastal ühinesid Kendall McDonaldiga Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith ja John Lythgow. kalade vaatamine ja Fotograafia aidata teistel edasi areneda.

kalade vaatamine ja Fotograafia

Colin jätkas konkurentsivõimelise allveefotograafina hoogu, kuni vöötohatis 1980. aastatel pausi tegi. Selleks ajaks oli ta kogunud muljetavaldava medalite kollektsiooni, võites isegi 1968. aastal Brightonis aasta allveefotograafi tiitli.

Selle saavutuse tegi kõnekaks see, et Colin võitis rahvusvahelise võistluse portfelliga, mis oli tehtud ainult Briti vetes. See tuli lisaks nime saamisele Harrastusfotograafaasta spordifotograaf.

Aasta allveefotograaf 1968 saab oma auhinna BSACi õppetoolilt Harry Gould

Colin oli esimene, kes pildistas looduses peesitajat. Samuti tegi ta tihedat koostööd oma vana sõbra David Bellamyga pruunvetika uurimisprojekti kallal ja töötas mitu aastat merekaitseühingu peamises komitees, samuti 90ndatel Kagu-MCS-i rühmas.

Ökoloog ja telenägu David Bellamy koos Colin Doegiga (Steve Warren)

Jättes uudisteajakirjanduse PR-i tööle, oli ta aidanud luua kuulsaid PG Tipsi šimpansireklaame teebrändile Brooke Bondile.

Colin kohtus ka Kendalliga, kes ise on ajakirjanik, 1974. aastal Brooke Bondi reklaamimisel. "Meri – meie teine ​​maailm" oli turunduskampaania, mis julgustas tee müüki, asetades igasse karpi ühe 50 pildikaardist.

Sukeldumiskollektsionääride kaardid olid kaasas iga kastiga PG Tipsidega – kas keegi on kunagi saanud kõik 50?

Iga kaart kattis killukese sukeldumisajaloost ja neid sai koguda 5p albumisse, mis sisaldas täiendavat akvalangitausta ja BSAC-i pistikut, millega Colinil oli pikaajaline seos – kuigi selle tavad ei sobinud alati tema kalduvustega veealusena. fotograaf. Ta andis klubi 1970. aasta käsiraamatu kaanefoto.

BSAC kasutusjuhend 1970. aastal koos Colin Doegi kaanega Guinnessi teejuht veealuse elu kohta

1975. aastal palgati Colin ingliskeelse versiooni tehniliseks nõustajaks Guinnessi teejuht veealuse elu kohta Prantsuse sukeldujad Christian Petron ja Jean-Bernard Lozet.

1997. aastal asutas ta organisatsiooni Visions in the Sea veealune fotograafia konverents. See toimus igal aastal 10 aastat, Colin oli MC, tervitades selliseid kuulsaid saatejuhte nagu David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW ja Douglas David Seifert.

David Doubilet allkirjastab oma raamatu Kala nägu Colinile, kelle veealuseid fotograafiaartikleid ta nimetab isiklikuks inspiratsiooniallikaks (Warren Williams)

2002. aastal tunnustati Colini auhinnaga "Visions in the Sea" silmapaistva panuse eest allveefotograafias ning 2017. aasta sukeldumisnäitusel andis Paul Rose talle Sukelduja Ajakiri Elutööpreemia.

Colin Doeg oma eluaegse auhinnaga sukeldujalt 2017. aasta Birminghami sukeldumisnäitusel (Steve Warren)

Seda tunnustust tähistab veealune kaameramees Dan Beecham, kes on tuntud selliste sarjude poolest nagu linnusöömise trevally aastal Sinine planeet 2, kirjutas: „Kui mõtlen tagasi väljakutsetele, millega teiesugused visionäärid pidid silmitsi seisma, tunnen mind valdavat kadedustunnet selle pärast, et ma ei osanud nendest avastus- ja uuenduspäevadest, aga ka loomulikult tunnustust.

„Me lihtsalt poleks praegu seal, kus me oleme piltide ja loodusloofilmide tootmise osas, kui poleks teie põlvkonna pioneeride leidlikkust, riskivalmidust ja sihikindlust. Väga reaalselt olete ja jääte alati osaks elujõust, mis moodustab meie kollektiivsed teadmised veealuse pildiloome kohta.

Colin Doeg lõikab lindi läbi, et avada veealune fotograafia koolitus tegevus toimub Essexis 2009. aastal (Steve Warren)

Tänavu jaanuaris andis BSoUPi tool Nur Tucker Colinile ühiskonna nimel üle Lifetime Service to Underwater Photography auhinna.

BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography auhind 2024 (Nur Tucker)

Teatades oma surmauudisest liikmeskonnale, kirjutas Nur: „Colin oli veealuse fotograafia kogukonna teerajaja, kes on tuntud oma kire, pühendumuse ja panuse poolest lainete all olevaid imesid enda ehitatud seadmetega kunsti ja teadusesse. . Tema juhtimine BSoUPis aitas kujundada organisatsiooni ja inspireeris lugematuid fotograafe.

Alati valmis aitama Nicky Martinez Colini kaksikvoolikuga Kõigi oma saavutustega oleks Colin Doeg võinud õigustatult nõuda oma kohta võrdsete seas esikohana, kuid ta jäi alati omaette ja tagasihoidlikuks. Kuus aastat tagasi oli Nicky Martinez võtnud oma südameasjaks Falmouthi ülikooli, et õppida looduslugu, veealust fotograafiat ja filmimist. Kuid tal puudus usaldus portfelli vastu, mille ta oli oma esituse jaoks kokku pannud. Olles kaheksa aastakümmet lahutatud, istus ta maha Coliniga, kes kinnitas talle, et tal on tõeline talent. Nicky võitis oma koha ja Colin kirjutas talle: "Unista edasi, Nicky. Ilma unistusteta pole me midagi. Maailm on teie päralt ja olete juba nii palju saavutanud. Unistused võivad saada reaalsuseks." "Ükski küsimus polnud tema jaoks liiga rumal ega liiga tühine inimene, et temaga oma kogemusi jagada," ütleb noorem fotograaf. "See tagasihoidlik ja tagasihoidlik mees oli valmis kuulama ja jagama kõiki oma teadmisi liiga elevil 18-aastase noormehega, kes üritas veealuse fotograafia alal elu taga ajada. "Kuid mina ja paljud teised nõustume, et Coliniga kohtumisel oli meie elule tohutu mõju ja ma tänan teda selle eest. Ma hakkan teda väga igatsema.”

