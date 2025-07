Maldiivide fotod tähistavad OBLU naiste sukeldumiskuud

Selle aasta aprillis Divernet Saadetud foto-ajakirjanik Richard Aspinall Maldiivide Põhja-Male atollile, et proovida veealuseid elamusi OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO kuurordis ja selle sukeldumiskeskuses TGI Maldives.

Divernet avas näituse tulemusest fotograafia et see langeks kokku PADI naiste sukeldumispäeva 2025 tähistamisega 19. juulil – üritus, mille kuurort laiendas terveks naiste sukeldumiskuuks, pakkudes mitmesuguseid sukeldumisele ja heaolule keskenduvaid kogemusi.

. fotoKuurordi teatel on galerii toiminud ka külalissukeldujatele ja snorgeldajatele mõeldud haridusplatvormina korallriffide kaitsmise viiside kohta. Näituse avasid seitse rahvusvahelist naisajakirjanikku ja TGI Maldiivid operatiivjuht Greta Marcelli.

Asub Šotimaa piiril, Richard Aspinall on saanud ökoloogia ja looduskaitsebioloogia väljaõppe ning töötanud eluslooduse kaitse ja pärandi haldamise valdkonnas.

Alates lummavatest mureenidest ja majesteetlikest valgetipu-riffhaidest kuni siniahvena ja klounkala elavate keeristeni pakuvad tema fotod elavat pilguheitu Helengeli ümbritsevatesse õitsvatesse korallökosüsteemidesse – nagu on näha tema... Divernet artikkel Miks ma Maldiividest kunagi ei väsi, mis ilmus esmakordselt juunis.

Silmapaistev panus

Eelmisel aastal sai OBLU Helengeli kuurort esimeseks saajaks Padi'i silmapaistva panuse eest naiste sukeldumisse, kui see kutsus 10 naisajakirjanikku üle maailma avastama sukeldumist 2024. aasta naiste sukeldumispäeva raames – see oli inspiratsiooniks naiste sukeldumiskuule.

„Helengelis on midagi maagilist,“ ütleb kuurordi tegevjuht Alain Trefois. „Mereelustik on uskumatu ja selle koha energia on ainulaadne. See meie meeskonna poolt hoolikalt loodud näitus tabab seda vaimu kaunilt, ühendades ookeani imelisuse eneseteostusega.“

„Avaldame südamlikku tänu Richard Aspinallile ja Divernet nende vapustava pildimaterjali ja koostöö eest selle näituse elluäratamisel.“

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO on neljatärnihotell, kus on 4 ranna- ja veevilla ning sviiti kaheksas kategoorias. Sukeldujad saavad Link Siin broneeri otse ja säästa 20%.

OBLU VÄRVID, mis on osa Atmosphere Hotels & Resorts'ist, hõlmab nelja Maldiivide kuurorti: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli ja OBLU XPERIENCE Ailafushi.

