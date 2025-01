Allveemudelite võtted läksid just decosse

Fotograaf on pärast hiljutist 50 m sügavust fotosessiooni taas rekordite raamatutesse sisenenud oma õnnelikult mahajäänud modelliga – ja STEVE HAINING pole veel kaugeltki lõppenud. Ta räägib Steve Weinmaniga sukeldumisnaljast, mis muutus tehniliseks

See, mis Covidi pandeemia ajal naljana sai alguse, on nüüdseks kasvanud täielikuks tehniliseks veealuseks modellipildistamiseks – ja Florida tehnikameeskonna toel on Kanada professionaalne fotograaf Steve Haining ja modell Ciara Antoski end kindlalt sisse seadnud. Guinnessi rekordite püstitajatena.

Nende viimane sügavaima veealuse mudeli fotosessioon toimus laeva tekil Atlandi ookeani vesi laevahukk Floridas Pompano ranna lähedal 19. detsembril ja GWR kontrollis seda eelmisel nädalal, 8. jaanuaril.

Antoski oli olnud Hainingi originaalsel ja tagasihoidlikul 6.4 m sügavusel hinge kinni hoidev mudel maailmarekord tulistada 2021. aastal. Ta polnud olnud piisavalt kogenud sukelduja, et tema eeskujuks võtta teine ​​rekord tulistas kaks aastat hiljem 30 meetri kõrgusel, kuid tema sukeldumine, nii hinge kinni hoidmine kui ka akvalang, on sellest ajast saadik kaugele jõudnud.

Viimase rekordi kohaselt vastutas Antoski turvalisuse ja õhuga varustamise eest USA tehniline sukelduja Wayne Fryman, kelle nimi on ka GWR kiitust.

Uus rekordsügavus on 49.8m ja üldine sukeldumisaeg 52min 14sek. Et lugeda maailmarekordi fotosessiooniks, näeb GWR nüüd ette minimaalse põhjaaja 15 minutit täieliku tootmisseadistusega. Kõik vähem kui see on lihtsalt foto.

Antoski jaoks oli detsember sukeldumine tunduvalt soojem kui varasemad rekordilised võtted. Haining ja tema meeskond tegid mudelit karmimaks, kasutades jahutavaid Great Lakesi saite, kuid rekordi tingimused ei näe ette, et hüpotermiaga kuubikuteks lõikamine on nõutav.

"Sügavamale pole vaja minna"

Steve Haining is not only an underwater shooter but a leading topside professional photographer, cinematographer and film director. He started out photographing rock musicians, athletes and other celebrities before shifting into advertising work and fine-art landscape photography.

Steve Haining

2021. aasta rekord pärineb Covidi ajal, kui ta viskas oma meeskonnaga nalja võimaluse üle täita ülesandeid kandes allveevarustust, et järgida Kanada tervise- ja ohutusreegleid. "Sügavus ei olnud kunagi selle esimese plaadi algne eesmärk," ütleb ta. "See oli pigem koht, mida tahtsin alati uurida ja pildistada – ja see juhtus olema sellisel sügavusel."

Asukoht oli WL Wetmore Huroni järve vrakk, kuid lugu sai hoo sisse alles 2023. aasta suvel, sealhulgas Divernet, mis on jätkuvalt jälginud edukaid katseid purustada see salapärane, kuid intrigeeriv rekord.

2023. aasta novembris, kui meeskond läks Huroni järvel pooleks tunniks peaaegu viis korda sügavamale 30 meetrini. Niagara II vrakk, napis riietuses modelliks oli elukutseline sukelduja Mareesha Klups, sukeldumisohutuse koordinaator ja õhudoonor esimesest võttest. Seekord oli Antoski tema modellitöö mentor.

Pärast oli Haining rääkinud Divernet et kui ta pole kuulnud "uskumatust kohast, kus palju soojemates tingimustes tulistada 120 jala (36 m) või rohkem, siis ma arvan, et mul pole vaja minna sügavamale!"

Kuid loomulikult olid rekordi vastu võitlemise vastu huvi tundnud ka teised sukeldujad ja selgub, et Haining oli juba varsti pärast seda otsustanud jätkata tehnilisema lähenemisega. Niagara II tulistada.

"Vaatame, kui kaugele suudame seda edasi lükata" (Steve Haining)

"Lõppkokkuvõttes oli see: vaatame, kui kaugele suudame seda edasi lükata," ütleb ta. "Esimene plaat oli omamoodi õnnetus, kuid see sai alguse sellest, et kõik olid nagu: "Oh, ma võiksin seda teha!" Kui tegime 100 jalga (30 m), tundus, et paljude sukeldujate seas oli see võidujooks 130 jala (40 m) kõrgusel.

"Oli inimesi, kes sukeldusid õhus 130 jala (39 meetri) kõrgusele, kuid alla jõudes olid nad juba oma NDL-s, nii et nad tulistasid kuus või seitse minutit ja pommitasid tagasi, et kella lüüa.

"Me arvasime, et see on lahe, et inimesed tahavad seda proovida, kuid me tõstame lati natuke kaugemale. Oleme alati nii hõivatud, me kõik reisime, kuid see oli vestlus, mis meil oli.

Väljakutsujad

Guinnessi maailmarekord taastati Bahama soojemates vetes kuu aega pärast Hainingi 40.2 meetri pikkust pingutust 30 meetrini, kuigi sukeldumine ise oli vastuoluline.

Kanada akvalangist ja vabasukelduja Kim Bruneau tegi koostööd Tšiili fotograafi Pia Oyarzuniga, et mudel hinge kinni hoides kohta Merekaupleja tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Teine pakkumine teatas mullu augustis Divernet kaasasid Austria vabasukelduja Christin Gerstorfer ja Belgia fotograaf Filip Blommaert, kes valisid oma komplektiks Poola suletud kunstliku sukeldumisrajatise Deepspot – 45.4 m sügavusel 34 °C vees. GWR seda väidet ei kinnitanud.

Hainingil ja tema naisel Mollyl on koht Floridas Orlandos, mis võimaldab tal jõuda tunniga rannikule, et sukelduda, välja arvatud juhul, kui ta soovib sisemaa koopa ja allikate võimalusi ära kasutada. Ta oli ühendanud kohaliku sukeldumiskooli ja trimix asukohaga Isla sukeldujad, ja selle meeskond soovis aidata tal uusi teed murda, korraldades modellifoto, mis hõlmaks dekompressiooni.

“So I had this group of divers way more experienced than me that have become my buddies. We’re doing negative-entry dives on shipwrecks with a lot of current and stuff, and I started training with them for this shoot.”

Termiliselt vähem väljakutseid kui Huroni järv, kuid heeliumil siiski külm (Steve Haining)

Ciara (hääldatakse Mäeahelik) Antoski ühines peagi selle üleminekuga tehnikale. Tavaliselt püüdis ta sukelduda meelelahutuslikesse sukeldumistesse kõikjal, kus ta modellinduseks reisis, ja oli juba 2021. aastal arenenum sukelduja. „Ta kohtus Isla Diversi inimestega ja veetis nendega mitu kuud, tehes oma IANTD trimixit ja laiendatud ulatus ja kõik muu.

"Seega olime juba valmistumas, kui nägime, et see tüdruk Montrealis [Bruneau] oli meie rekordi alistanud. Me võiksime seda kohe teha ja ta välja lükata, kuid anname sellele natuke aega. Vaatamata kõigele sellele, mida Haining oli varem öelnud, et ta on pingevaba ja tervitas rekordit puudutavaid väljakutseid, oli tema võistlusinstinkt selgelt sisse löönud.

Atlandi vesi

Kui tema ja Antoski töötasid oma IANTD Advanced Recreational Trimixi sertifikaatide nimel, kaalus meeskond asukoha küsimust.

"Seal on laevahukk nimega " Araabia up in the Great Lakes that’s quite deep, so we thought that would be a cool dark one for another challenge,” says Haining. “But then we thought that for all of us in a drysuit or wetsuit the temperature doesn’t really matter until you’re doing your decompression stop, but we’d just be giving the model more pain on top of everything else.

"Hakkasin Florida Keysi vaatama, kuid tahtsin vrakki, mis oleks suhteliselt puutumata – ja Atlandi ookeani vesi on tõeline vrakk." 90. aastal ehitatud 1905 meetri pikkune süvendaja oli 1987. aastal päästmiseks pukseerimise ajal uppunud ja asub Keysist Boca Ratoni lähedal põhja pool.

"See lihtsalt juhtus olema õiges kohas. Seal all on veel paar sügavat, kuid need panid teid otse lahe hoovusse, nii et valisime selle, sest see näeb väga kena välja, kuid oli ka turvalisem teekond.

Ray Marciano Isla Diversist oleks Hainingi turvasukelduja ja tal oli hea varustus planeerimisel abistada, sest ta teadis Atlandi ookeani vesi nii hästi. "See oli esimene kord, kui mul oli nende salvestuste tegemisel konkreetse sukeldumiskoha ekspert, kes võis mind tõesti aidata," ütleb Haining.

Marciano would use a rebreather as would another Isla diver Doug Vanderbilt, on stand-by in case Fryman should have to bail out or Haining needed additional support. He would also help set up the assortment of caving torches used as cue lights to bring colour back to Antoski’s skin.

"Kui me alla saame, on tema käes teave" (Steve Haining)

Mareesha Klups, taking a break from film stunt work, would this time be the rescue diver, observing from no-deco depths in case rapid emergency intervention should be needed. Having been both air-supplier and model, she taught Fryman all he needed to know as Antoski’s direct support.

"Tegime katsele eelnenud kahe nädala jooksul terve hulga harjutussukeldumisi," ütleb Haining. Purune vesi lükkas fotosessiooni päeva võrra edasi, kuni 19. detsembrini, mil ta ja Marciano tegid hommikul poolpõrkavast taastussukeldumisest. See oli tema esimene kord Atlandi ookeani vesi.

Vraki peal

Nad lõid vraki kinni ja panid liinile mõned hapnikupaagid. Ümberringi hängis tiigerhai, kuigi pärastlõunasel sukeldumisel nägid nad vaid veidrat barrakuudat.

"See oli lihtsalt selleks, et näha konstruktsiooni osi, mida olin kõigil fotodel näinud," ütleb Haining. "Vrakis olid osad, mis olid minu esimesed valikud, kuid mis kukkusid kokku, mis pidi juhtuma vahetult pärast orkaani." See oli eelmise aasta oktoobris orkaan Milton.

Algne plaan oli tulistada ahtri poole, tagaplaanil roolikamber, kuid see oli osaliselt külili kokku kukkunud, jättes maha palju prahti. "Ei olnud kohta, kuhu ma saaksin teda päriselt panna, nii et läksime ülespoole vööri poole ja sellest sai põhilask, osa sellest konstruktsioonist tuli tema selja taha."

Vee temperatuur oli 24°C, mis oleks Antoski jaoks mõnus peale 7°C Huroni järve. "Kui leidsime koha sellel vaatlussukeldumisel, võisin talle näidata pildil, kus me olema pidime – see on taust, minu kaameral on see valgus, nii et olge ettevaatlik, keskenduge sellele kehapoolele, sest ma pildistan. seda teed pidi.

"Kui me alla jõuame, hoiab ta teavet ja teab juba hästi, kuidas poseerida, mis muudab minu jaoks palju lihtsamaks."

Haining kasutas pildistamisel lainurkobjektiiviga Fujifilm X-H2S kaamerat – „Ma pildistan alati laialt vee all, et taustal oleks rohkem struktuuri” – koos Light & Motion tulede ja Ikelite'iga tagavaraks.

Gaasid olid piisavalt lihtsad. "Algne plaan oli teha nitroksi 32 kuni 100 jalga (30 m) ja lülitada pildistamiseks 21/21 peale, seejärel lülitada tagasitee üles, et saada 100% O. 2 20 jala (6 m) kõrgusel, kuid lõpuks tõmbasime lihtsalt nitroksi ja sõitsime kogu tee 21/21.

Jelly teretulnud

The dive started badly for Haining. As he made his negative entry the camband tie on his sidemount broke. As he slung his camera and tried to fix it, a passing jellyfish stung his hand. Vanderbilt saw it all happen and tried to catch up to help, but Haining had everything clipped back together by the time he reached the top of the wreck.

Pärast seda läks pildistamine ilma probleemideta. Antoski kandis selga topelt alumiiniumist 80s, et tõusta ja laskuda, ja varjatud raskusvööl oli 7 kg raskusi. "See oli ideaalne kogus, sest kui vaatate videot, on aegu, kus näete, et ta tõuseb täiel rinnal, kuid kaal viib ta ikkagi alla. See tundub lihtne, kuid see pole nii."

"Kas me ei lähe järgmisesse kohta?" (Steve Haining)

Haining oli plaaninud liikuda esialgsest asukohast teise vrakki teisele poole, millel oli terve ukseraam, kuid pärast vajalike laskude saamist otsustas ta selle vastu.

"Meil oli Ciara BC väga lõdvalt ilma jalgevahe rihmata, sest ta pidi sellest väga kiiresti välja saama, nii et me peame selle uuesti selga tõmbama, kui ta palju hingas, ja suunama ta teisele poole, enne kui peame jõudma tagasi paadi keskele, kus me end sidusime?

„Me kaotasime 15 minutit, kui ta kohale jõudsime ja sättisime, nii et ma mõtlesin: jätkame tulistamist selles kohas.

"Me läksime palju rohkem kui vajasime ja Ciaral oli tore. Kui me lõpetasime, näete teda videol küsimas: "Kas me ei lähe järgmisesse kohta?"

"Kui talle öeldakse, et teeme enne üles minekut veel ühe lasu, küsib ta:" Miks sa sukeldumise tühistasid? Ma arvan, et ta ei saanud aru, kui kaua ta seal all oli.

"Lõplik O 2 deco oli umbes 16 minutit ja ootasime, et kõik peale Ciara selgeks saaksid, sest ta oli kleidis ja heeliumi hingates hakkab sul külm. Nii et niipea, kui ta sai selgeks, lasid nad tal üles minna.

Stuudio taevas

"Lõpuks tundus päev lihtne," ütleb Steve Haining. "See oli esimene kord ajaloos, kui fotosessioon toimus väljaspool dekompressioonipiirangut – mitte foto, vaid tulede lavastamine ja ilma akvalangita modell, nii et see on tõesti lahe.

"Latt on siin seatud ja me olime esimesed, kes selle nii kaugele lükkasime, seega on tore teha lõplik rekord. Tundub, et alustasime väga lahedat võistlust.

So is that it? There is no hesitation: “I’ve talked with Isla Divers about us challenging our own record – I won’t say to what extent but pretty significantly. If somebody else does beat it now that’s awesome because I know how much work it was for us. It was months of planning, even more months of training and practice runs, so they’ll deserve it.”

Esialgu on Hainingi jaoks kõik Isla kuttidega Florida Keysis sukeldumine, kaasas kandes kaamerat, mis pole suurem ega häirivam kui GoPro.

Kuid ta oli ka varem maininud "kõrguse" väljakutset ja kui ma uurin, tundub, et Ciara Antoski on selle tõusutrajektoori liikumapanev jõud.

Tema poiss-sõber lendab paraplaaniga ja tal on ambitsioone modelleerida, olles selle küljes. Haining ja tema kaamera on paramootoril ning valgustusmeeskond, kes rajab "taevas stuudio", et saavutada kõrgeim modellifotode rekord.

"Ma ütlesin, et kui nad sellest aru saavad, siis ma olen maas ja me teeme seda," ütleb Haining mulle. "Guinness on küsinud: "Kas te kavatsete saavutada nii kõrgeima kui ka madalaima rekordi?"

"Ma ootan alati väljakutseid, kuid logistiliselt tean vee all olemist – ma ei tea nii palju taevast alla kukkumisest!"

