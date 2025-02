Näpunäiteid mandariinikalade pildistamiseks

at 10: 01 am

Parimatest parimatest veealuste kaamerate seadistus, mida raha eest osta saab, ei ole mandariini (Synchiropus splendidus) võtete tegemise võti. See seisneb olemasoleva kasutamises ja teadmises, kuidas seda kasutada.

DSLR-i või peeglita (täiskaader või APSC) puhul on eelistatud objektiiv 50–60 mm makro. Nelja kolmandiku jaoks peaks 30–45 mm makro olema kõik, mida vajate, kuna saate üsna lähedale. Pikema fookuskaugusega Marco objektiivid teevad selle töö ära, kuid isegi F/32 juures pole nii palju teravussügavust.

Selle stsenaariumi korral on minu enda kaamera seaded sageli määratud järgmiselt.

Säriaeg: 1/125 kuni 1/200 sek

Ava: F/19 kuni F/22

ISO: alustage 200-st. Kui teie stroobidel on veidi raskusi valitud F-stopiga sobitamiseks, tõstke ISO 400-ni.

Strobe Power: ¾ võimsust on hea sihtseade, kuna vajate kiiret taaskasutuskiirust.

Tagumine teravustamine: kui teie korpusel on tagasi teravustamise nupp või hoob, seadke kaamera seda kasutama. Sel viisil, kui jälgite kalu läbi pildiotsija, hoidke oma nimetissõrme katikul ja pöial tagumise teravustamise nupul, et jälgida kalu iseseisvalt, et hoida neid fookuses.

Kaks isast mandariinkala (Synchiropus splendidus) lähevad võimalikuks kakluseks.

Kui teie süsteemi autofookusel ei ole kõige paremat võimet hämaras isegi aeglaselt liikuvatel objektidel kiiresti fookust jälgida, siis eelseadistage fookus teie väikese sõrme suurusele, mis mahub mugavalt kaadrisse. Seda tehes peate vaid veidi sisse või välja liikuma, et hoida fookuses midagi nagu mandariinikala. Jah, see on vana kool, aga nii tehti seda juba enne autofookust.

Enne päikese loojumist peaksite leidma parima koha, kus end sisse seada, ja minimeerida oma liigutusi, et vältida põhja segamist ja/või kalade hirmutamist. Mandariinid on tavaliselt häbelikud.

Sealt jälgige suurimat ja rasvasemat mandariini, mida võite leida, ja jälgige, kuhu see läheb.

Pildistatud Nauticamiga, milles on Nikon D850 ja 60 mm makro. Kaamera seadistused: 1/180 sek. f/22, ISO 200. Valguse annab paar Retra strobe, mis on seadistatud käsitsi võimsustasemega 25.

Sel hetkel on valgustus võtmetähtsusega. Nagu enamik väikseid kalu, kes on väga aktiivsed hämarast kuni pimedani öötundideni. Mandariinfish Do-Not-Like paistab neile valge valgusega. Ainult valge valguse funktsiooniga modelleerimistulede kasutamine hoiab väikseid kalu korallide sees, vähendades nende loomulikku käitumist.

Et olla palju vähem pealetükkiv, on kõige soovitavam kasutada punase režiimiga modelleerimisvalgustit või vähemalt sellist, mille ees saab varustada punase filtriga, kuna mandariinid märkavad seda palju vähem, võimaldades teil rohkem nende liikumist tõhusalt näha ja jälgida.

Kui teil on õnnestunud enne draama algust leida õige koht, kus olla, ei tohiks te sellest kohast lahkuda, kuna mandariinkala kurameerimiskäitumine kipub toimima vertikaalses suunas. Selle eelnev teadmine aitab kala paremini läbi vaataja jälgida.

Mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents

Pidage meeles, et kui mandariinid hakkavad paarituma, tõusevad nad korallist jala või rohkem kõrgemale. Tegevuse tipu saavutamiseks peate olema kannatlik ja ootama, kuni nad jõuavad oma tõusu kõrgpunkti. Selleks hetkeks on nad sageli liiga ühendatud, et laguneda enne paaritumist. See on hetk, mil tuleb alustada süstimist, kuna nende munarakkude ja spermatosoidide vabanemine üheskoos ei kesta kauem kui 2–3 sekundit. Sealt edasi märgib lõppu nende järsk taganemine korallidesse.

Head pildistamist.