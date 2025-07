Veider ja imeline kala koos Nigel Marshiga

at 10: 00 am

Nigel Marsh on Austraalia loodusteadlane, allveefotograaf ja fotoajakirjanik, kelle töid on avaldatud arvukates ajakirjades, ajalehtedes ja raamatutes nii Austraalias kui ka välismaal ning ta osaleb ka ... Foto Esinemine septembris Sydneys toimunud GO Diving Show ANZ-l, kus räägitakse veidratest ja imelistest kaladest.

Nigel on ulatuslikult sukeldunud Austraalias, eriti Suurel Vallrahul ja Korallmeres, aga ka Aasias, Vaikse ookeani, India ookeani ja ... Kariibi mereTema veealused fotod on võitnud ka mitmeid rahvusvahelisi fotovõistlusi.

Ta on kirjutanud üle tosina raamatu sukeldumise, mereelustiku ja merega seotud teemadel, sealhulgas New Hollandi jaoks selliseid teoseid nagu Sukeldumine haidega, Veealune Austraalia, Austraalia merekalad ja Muck sukeldumineNigel juhib ka erisaateid. fotograafia grupireisid imelistesse sukeldumissihtkohtadesse Austraalias ja välismaal.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

