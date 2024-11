GO Diving Show jaoks on nüüd saadaval 2-1 piletid

GO Diving Show – ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade Ühendkuningriigis – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks. Varajase tellija kaks ühe vastu piletid on nüüd saadaval, mis on fantastiline hinna ja kvaliteedi suhe.

Ostke pilet enne 31. jaanuari 2025 hinnaga 17.50 naela ja võtke oma sõber, abikaasa või parim sõber täiesti tasuta kaasa! Või miks mitte võtta kaasa ka mittesukelduv kaaslane, et nad saaksid näha kõiki veealuse maailma imesid, millest nad ilma jäävad!

Tegelikult võrdub 2-1 pakkumine sellega, et iga pilet on õiglane £8.75. Ja nagu alati, sisaldab see tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!

Pealava saatejuht on telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show'sse. Temaga ühinevad NASA koolitatud NEEMO Aquanaut ja DEEP Dawn Kernagise teadusuuringute juht, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma elust. hiljutine ekspeditsioon Buteng Indoneesias.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Foto Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, koolitus agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.