GO Diving Show ANZ jaoks on seatud 30+ tärni

Avaüritus GO sukeldumissaade ANZ28.–29. septembril Olümpiapargis Sydney näituseväljakul toimuva ürituse eesmärk on tutvustada veealuse maailma parimat osa kõigile – alates nendest, kes on oma algtaseme kursused lõpetanud või alles mõtlevad selle peale, kuni edasijõudnuteni. kõige kogenumatele tehnilistele ja rebreather sukeldujatele.

Ühendkuningriigi GO Diving Show meelitas 10,000. aasta märtsis viiendal aastal kohale enam kui 10,000 2024 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda. Uus Austraalia ja Uus-Meremaa versioon soovib jõuda sellele tasemele järgmise paari aasta jooksul ja näib, et see jõuab välja lendav start. Veelgi enam, sissepääs on täiesti tasuta.

Paljude atraktsioonide hulgas on 31 sukeldumisettekandjat – kõik on väärt kuulamist neile külastajatele, kes saavad korraga kõikjal viibida. peal PEALAVA leiate ettevõtte suurimaid nimesid: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley ja tseremooniameistrina Anthony Gordon.

Steve Backshall

Mängukangelane Steve on avastanud planeedi kõige kaugemaid kohti, kasutab oma võrratuid teadmisi elusloodusest ja loodusmaailmast kergekäeliselt ning on üks aktiivsemaid telesaatejuhte, kes on ehk kõige tuntum oma fenomenaalselt edukas. Surmav seeria.

Hiljuti reisis ta filmides üle Atlandi ookeani, Vaikse ookeani ja India ookeani Vaal, olles juba teinud Ekspeditsioon ja hai Sky TV jaoks ja ilmus aastal Meie muutuv planeet BBC jaoks – ambitsioonikas seitsmeaastane sari, mis dokumenteerib kuut planeedi kõige ohustatumat ökosüsteemi.

Varasemad filmid hõlmavad Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Alaska Live, Blue Planet Live ja Avastamata maailmad. Viljakas kirjanik, Steve'i viimane raamat on Deep Blue – ja ta püstitas hiljuti maailmarekordi Thamesi aerutamiseks kulunud ajas.

Jill Heinerth

Kuul on kõndinud rohkem inimesi, kui on külastanud paljusid kohti, mida Jill Heinerth on Maal uurinud. Alates ohtlikest tehnilistest sukeldumistest sügaval koobastes kuni ujumiseni läbi hiiglaslike Antarktika jäämägede – kasutab ta sageli oma oskusi koostöös klimatoloogide, arheoloogide, bioloogide ja inseneridega üle maailma.

Jill on teinud auhinnatud telesaateid CBC-le, National Geographicule ja BBC-le, konsulteerinud filmide teemal, tootnud sõltumatuid dokumentaalfilme ning propageerinud uurimist, veealust looduskaitset, kliimamuutusi ja veeressursside kaitset.

Kanada Kuningliku Geograafilise Seltsi esimene avastaja, sai ta Sir Christopher Ondaatje uurimismedali ning on võitnud stipendiume paljudelt mainekatelt institutsioonidelt, sealhulgas Explorers Clubilt, mis andis William Beebe'i auhinna ookeaniuurimise eest.

Jilli enimmüüdud mälestusteraamat on nn Planeedi sisse ja uus dokumentaalfilm Sukeldumine pimedusse: ärge kunagi kogege hirmu heidab täiendavat valgust tema tähelepanuväärsele elule – nagu ka tema esinemine Go Diving ANZ-is.

Dr Richard "Harry" Harris

Richard 'Harry' Harris on töötanud anesteesia, sukeldumise ja lennundusmeditsiini alal üle maailma ning tema kirg koopasukeldumise vastu, mis ulatub tagasi 1980. aastatesse, on viinud teda üle kogu maailma.

Huvi õnnetuste uurimise ning otsingu- ja päästetegevuse vastu on olnud läbiv teema – ja ta mängis kuulsalt võtmerolli Tai juunioride jalgpallimeeskonna väljavõtmisel Tham Luangi süsteemist 2018. aastal.

Harry tunneb erilist huvi sügavate koobaste ja vrakkide ohutu uurimise aluseks olevate planeeringute, logistika ja füsioloogia vastu. Entusiastlik allveefotograaf ja videograaf on nüüd ehitamas karjääri ka dokumentaalfilmides.

Liz Parkinson

PADI IDC töötajad juhendaja, vabasukelduja juhendaja-treener, koopasukelduja ja veealune trikinaine, Liz kasvas üles Lõuna-Aafrikas ja kolis ujumise stipendiumiga USA-sse.

Kui tema ujumiskarjäär lõppes, hakkas ta tegelema akvalangi ja vabasukeldumisega, keskendudes haide tööle ja kaitsele. Asub Los Angeleses, töötab ta selliste asutustega nagu Shark Angels ja PADI Aware, kogudes raha ja harides inimesi haide ja ookeanide kaitse alal.

Filmi- ja teletöö jaoks töötab ta nii kaamera ees kui ka taga, kahekordistades näitlejaid ja koolitus neid veealuseks esinemiseks.

Pete Mesley

Pete alustas sukeldumisega 1990. aastal, läks täiskohaga 1991. aastal ning on pühendunud vrakkide uurimisele, leidmisele, sukeldumisele ja pildistamisele üle kogu maailma, olles veetnud rohkem kui 6,000 tundi umbes 30 riigis. PADI kursuse juht on üks lõunapoolkera kogenumaid tehnilisi sukeldujaid juhendaja- treenerid.

Pete on juhtinud ja osalenud arvukatel süvavrakkide ekspeditsioonidel, jookseb a sukeldumine-reisimine ettevõte, mis viib kogenud sukeldujad spetsiaalsetesse sukeldumiskohtadesse ja on viimased kolm aastakümmet veetnud oma pika säritusega valgusmaalipiltide täiustamise. Samuti on ta aktiivselt tegelenud sukeldumisteaduse uurimisega.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo on dokumentaalfilmide tegija, kellel on rohkem kui kahe aastakümne pikkune professionaalne kogemus kõige tootmise ja filmimise alal alates maailma esimesest šerpade päästemeeskonnast Mt Everestil kuni ülipika rattasõiduni kuni uute akvalangistide poolt ookeaniuurimiseni.

Ta on ka liikumapanev jõud kampaanias Aliquam ja Next Generation, mille eesmärk on tutvustada sukeldumist noorematele inimestele. Lisaks oma tööst rääkimisele on Gordo MC-oskused tähelepanu keskpunktis, kui ta juhib Go Diving ANZ pealava.

+ veel 3 etappi

Peale pealava on veel kolmel etapil veel 25 kõrgelt hinnatud esinejat üle maailma, arutledes inspireerivatel ja konkreetselt Austraalia ja Uus-Meremaa sukeldumisteemadel, tehnilise sukeldumise ja veealune fotograafia. Siin on praegune koosseis:

ANZ / INSPIRATSIOONI ETAPP: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TEHNILINE ETAPP: Kerrie Burrow, dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO ETAPP: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktiivsed funktsioonid + ekraanid

Etenduse külastajad leiavad ka hulga interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest kuni proovisukeldumiseni; demobassein mitmesugustele seadmetele alates külgkinnitustest kuni veealuste droonide ja rebreatherideni; vabasukeldujad, näkid ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

Registreeru tasuta piletite saamiseks

Steve Backshall GO sukeldumisnäitusel

Kohapeal on palju parkimiskohti ja Sydney Showgroundile on lihtne juurde pääseda, kus on palju transpordivõimalusi.

Sissepääs avatavale Go Diving Show'le on täiesti tasuta, nii et kui olete tõenäoliselt selles piirkonnas 28.–29. septembri nädalavahetusel, registreeruge siin et hankida oma piletid Austraalia 2024. aasta vaieldamatule sukeldumisüritusele!

