Tegevusi kogu perele

Sellel aastal on kogu perele palju tegevusi GO sukeldumishow, mis toimub sel nädalavahetusel NAEC Stoneleigh's.

Laevahuku uuring

Kas soovite olla vrakimõõtja või allveekunstnik? Sel aastal toob Nautical Archeology Society (stend 210) esimest korda oma "laevahuku", kutsudes kõiki näitusel osalejaid aitama seda arheoloogiliselt kaardistada.

Nende ajalooline laevavrakk annab külastajatele võimaluse teada saada, mida hõlmab allveearheoloogia ja kui lõbus see võib olla – isegi pimendatud maskiga!

Kõigile, kes aitavad NAS-i laevahuku kaardistada, pakutakse 2025. aasta tulevase kursuse sooduskupongi.

Hingamise kinnipidamise töötoad

25 õppeaasta jooksul on NoTanx (stend 143) koostanud 30-minutilise vabasukeldumisest inspireeritud hingamistöö.

Marcus Greatwood ja meeskond tutvustavad teile mõningaid põhikontseptsioone, et parandada teie hingamist, teadlikkust ja vaimset keskendumist.

Lihtsad muudatused, mida saate oma igapäevatöös rakendada, võivad teie isiklikule heaolule dramaatiliselt mõjuda.

Sellel seansil keskendub meeskond järgmisele:

Diafragma kasutamine

Hingamise kontrollimine

Oma mõtte keskendumine

O2 tarbimise vähendamine

Hapnikutarbimise vähendamine võimaldab sukeldumisel rohkem aega paagis ja vabasukeldumisel põhjas veeta aega, samuti toob kasu teie igapäevaelus.

Merineitsi laguun ja sukeldumisbassein

Tulge kohtuge meie sõbralike näkidega nende hüpnotiseerivas laguunis ja öelge tere – ja haarake see ülitähtis selfie!

Ja kui soovite esimest korda akvalangi proovida, võite proovida sukeldumist GO Diving Show'l. Ja kui olete juba kvalifitseeritud sukelduja, on teil võimalus teha CCR-i või külgmounti proovisukeldumine. Kohtade arv on piiratud, seega broneerige oma koha kindlustamiseks aegsasti. Broneerige oma GO Diving Show proovisukeldumised siin, ja teie sidemount trydives siin.

Merebioloogia tsoon

Just One Oceani merebioloogia tsoonis (stend 1051) on külastajatel palju vaatamist ja tegemist mitme interaktiivse väljapanekuga, mis kajastavad vaid osa Portsmouthi ülikooli mereteaduste instituudi tulevaste mereuurijate tööst ookeanide säilitamiseks.

Kelp teadlane Joe Sargent tutvustab BRUV (Baited Remote Underwater Video) kaamerasüsteemi, videomaterjali näidiseid, pruunvetikaproove ja liikide tuvastamise väljakutset. BRUV-i kasutatakse kalade arvukuse ja mitmekesisuse hindamiseks ranniku ökosüsteemides ning teadlastel saab hinnata oluliste elupaikade funktsiooni ja tähtsust.

Kelsey-Marie Cadd demonstreerib ühe oma Seahorse'i hotelli prototüüpi. Lagunevat struktuuri kasutatakse kaitsestrateegiana, et suurendada Briti merihobuste populatsiooni Ühendkuningriigi lõunarannikul. Ta toob kaasa ka ühe oma Seahorse'i linna mastaapse mudeli, mis paigutatakse mererohupeenarde kõrvale, et kiirendada mererohu loomulikku laienemist, pakkudes samal ajal kodu haavatavatele ja haruldastele liikidele.

Georgia Sharpe-Harris juhib mikroskoobi seadistust, et külastajad saaksid täpselt näha, mis nende pudelivees on, ning toimub ka mikroplasti tuvastamise väljakutse ja lainepaagi demonstratsioon, mis toob esile, kuidas looduslikud kaitsemehhanismid betoonkonstruktsioonidega võrreldes paremini rannajoont kaitsvad.

Extreme Location Freediving Challenge

Marcus Greatwood ja NoTanxi meeskond on spetsialiseerunud raskesti ligipääsetavate sukeldumiskohtade, näiteks maa-aluste järvede uurimisele, mis nõuavad neil sageli ühte köit mööda üles ronida – nagu laskumine, aga vastupidi!

Stendil 143 toimuval GO Diving Show'l õpetab meeskond nii lõõgastumise kui ka köiel tõusmise põhioskusi – ja annab võimaluse need oskused proovile panna Extreme Location Freediving Challenge'il!

Tõuske mööda 25 meetri kõrgust köit (eesmärgiks ehitatud raam tähendab, et te pole kunagi maapinnast kõrgemal kui paar tolli), seejärel langetage pulssi nii palju, et hinge kinni hoida.

Kiirematele aegadele on mõlemal päeval auhinnad!

Virtuaalreaalsuse sukeldumine

Sukeldumise kogemiseks ei pea te isegi märjaks saama! Liituge 3D-fotogrammeetria guru ja GUE tehnilise juhendaja koolitaja John Kendalliga stendil 370, et saada see täiesti kaasahaarav kogemus – kandke peakomplekti ja haarake juhtnupud ning seejärel alustage hämmastavalt realistlikku uurimist 70-meetrise tehnilise sukeldumisega iidse Marsi laevavraki jäänuste juurde.

Ja kui suundute nii laupäeval kui pühapäeval kell 962 ja 11.30 Bahama turismiameti stendile (2.30), saate Bahama turismiministeeriumi koostöös Shark Trusti organisatsiooniga kogeda virtuaalreaalsuse haide sukeldumist.

Noor või vana, sukelduja või mittesukelduja – need virtuaalreaalsuse sukeldumised pakuvad teile täiuslikku sukeldumist!

Steve Backshall juhib GO sukeldumissaadet

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – ainus tarbija sukeldumine ja reisima etendus Ühendkuningriigis – naaseb NAEC Stoneleigh'sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal, et alustada uue hooajaga, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls, dr Timmy Gambin, kes räägib Malta rikkalikust merendusest ja sõjaajast pärand ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood. Andy Torbet astub taas Pealavale ning teeb ettekande telesaadete tehnilise sukeldumise väljakutsetest. Leiate kõigi esinejate loendi, sealhulgas ajastused siin.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsem koobas, hiiglaslik proovisukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja vooderdusharjutused, merebioloogia tsoon ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos seltsiga Nauticaswtteri ja nende kõigi laevastikuarhitektuuridest. pidevalt kasvav stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus veebruari lõpus koos Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis. Seejärel võistlevad viis valitud finalisti märtsinädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla.

Piletid eelmüügist nüüd saadaval!

Osta kohe oma päevapilet £17.50 + broneerimistasu ja ole valmis harivaks, põnevaks ja inspireerivaks kogemuseks! Või kui kahe päeva jooksul on nii palju esinejaid, pluss kõik interaktiivsed väljapanekud ja eksponendid, mida külastada, siis miks mitte teha sellest nädalavahetus ja osta kahe päeva pilet £25 + broneerimistasu?

Etenduse nädalavahetusel on päevapilet 25 naela kassas, nii et broneerige ette ja säästke raha!!

Grupipiletite hinnad 10+ inimesele on saadaval ka siis, kui tuled oma keskuse/klubiliikmetega.

Broneerige piletid Go Diving Show veebisaidil.

Ja nagu ikka, sisaldab pileti hind tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!