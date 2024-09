Arheoloogia pimeduses ja uus CCR

Arheoloogia üleujutatud koobaste pimeduses ja uus Halcyon Symbios CCR on fotogrammeetriaeksperdi ja tehnilise sukeldumise teemadeks juhendaja hindaja John Kendall astub Tech Stage'ile GO sukeldumissaade ANZ 28-29 septembril.

John on maadeavastaja, kes on spetsialiseerunud arheoloogiliste ja geoloogiliste paikade veealusele 3D-modelleerimisele. Ta on osalenud kümnete sukeldumiskohtade uurimisel, kasutades fotogrammmeetrilisi meetodeid, sealhulgas Marsi laevavrakk (1564), MS Estonia (1994), Panarea III vrakk (~300 eKr) ja Luude koobas Brasiilias (~11,000 XNUMX aastat vana).

Ta on ka an Juhendaja Ülemaailmsete allveeuurijate hindaja ja istub nende peal koolitus Nõukogu.

Tema kõned Tech Stage'il on järgmised:

Arheoloogia pimeduses

GUE Juhendaja and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of arvutid, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.