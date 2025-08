Austraalia merekaitsealased jõupingutused

Austraalia Merekaitseühingu tegevjuht Paul Gamblin on Sydney konverentsil ANZ / Inspiratsioonilaval. GO sukeldumishow septembris ja ta räägib Austraalia looduskaitse erinevatest aspektidest.

Pärast seda, kui Paul oli teismeeas Lääne-Austraalia rannikust ja Ningaloo riffist lummatud ning 1990. aastatel seal kilpkonnauuringutes vabatahtlikuna osales, oli ta 2000. aastate alguses Ningaloo algse kampaania pressiesindaja (milles AMCS mängis võtmerolli), mis edendas kaitset ja saavutas maailmapärandi nimistusse kandmise.

Seejärel juhtis Paul WWF-Austraalia tööd avamere riffide ja saarte kaitsmiseks nafta- ja gaasimaardlate eest ning see oli osa ühistest jõupingutustest, mis viisid Kimberley looduskaitsestrateegia ja maailma suurima merekaitsealade süsteemi loomiseni Austraalia föderaalvetes (ja Antarktikas). Töötades Euroopas WWF Internationaliga, oli Paul organisatsiooni kampaania arhitekt, mille eesmärk oli äratada maailma juhte ookeanide kaitsmise pakilisse vajadust ja kliimaga seotud seoseid.

Enne tegevjuhi rolli asumist oli Paul AMCS-i WA direktor ja juhtis Kaitse Ningaloo't kampaaniat suurepärase Exmouthi lahe Ningaloo kaitsmiseks industrialiseerimise eest ning töötas mitmete Lääne-Austraalia ja riiklike ookeani-, looduse- ja kliimaprioriteetide kallal.

GO sukeldumisnäitus toimub Sydney näituseväljakul 6.-7. septembril.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.