Ärata oma meeled Anthony's Key kuurordis

Me kõik teame, et sukeldumisel on zen-laadne omadus, mis tekitab rahu ja lõõgastuse tunde, aga miks mitte viia see järgmisele tasemele kaasahaarava retriidiga, mis ühendab sukeldumise ja snorgeldamise joogapraktikaga, sealhulgas ainulaadse veealuse seansiga?

Mesoameerika barjääririfi serval asuv kauaaegne Anthony's Key kuurort on aastakümneid olnud sukeldujate eelistatud sihtkoht, kes otsivad ideaalset segu looduslikust ilust ja kaasahaaravatest tegevustest.

Pereettevõttena tegutsev üheksa-aakrine kuurort pakub laia valikut ainulaadseid majutusvõimalusi, alates Kariibi mere vaatega rannaäärsetest bangalotest kuni privaatsete mäenõlval asuvate pelgupaikadeni, mis pakuvad rahulikku privaatsust. Kõikides tubades on konditsioneer, laeventilaator, minikülmik ja kohvimasin. Tubades ei ole telefone ega televiisoreid, mis tähendab, et saate igapäevaelu stressist tõeliselt eemale pääseda.

Anthony's Key kuurordi õhuvaade

Kas kõht tühi? Saarte maitseid saab nautida tuntud Ankor Seafood Grillis, mis pakub iga päev kolm maitsvat à la carte einet, sh isuäratavaid roogasid, sealhulgas värskelt püütud homaari, snapperit ja peakoka signatuur-prae ribi, mis kõik asuvad otse vee ääres.

Janune? Alusta oma hommikut AKR-i peamises fuajees asuva Coast Coffee baristadega, kes pakuvad valikut kvaliteetseid kohalikke kohviube ning valmistavad sulle ideaalse tassi kohvi, lisaks teesid ja maitsvaid jääjooke. See on ka suurepärane väike pärastlõunane puhkus.

AKR basseinibaar on ideaalne koht värskendava kokteiliga jahutamiseks – ja kui te ujute, ei pea te isegi basseinist välja tulema!

Kutsuv basseinibaar on üks kolmest baarist Anthony's Key kuurordis.

Päeval ja õhtul on külalistel valida kahe muu ahvatleva baari vahel – Frangipani baar ja salong ning Ankor baar. Saadaval on lai valik jooke, alates õllest, veinist ja kangetest alkohoolsetest jookidest kuni kuurordi signatuurkokteilideni. Need on ideaalsed kohad, kus terve päev AKR-i pakutava nautimisega lõpetada.

Seega on majutus, toit ja jook paigas, aga olenemata sellest, kas soovite Anthony's Key kuurorti kasutada baasina Roatáni veealuste imede avastamiseks, selle Kariibi mere saare tipptasemel vaatamisväärsuste avastamiseks või lihtsalt igapäevaelu stressist ja pingetest eemaldumiseks, on kuurort teie jaoks olemas.

Mine avasta…

Kuurordi laguuni veed on enamiku päevade jooksul rahulikud ja vaiksed ning kajakisõit või aerulauaga sõitmine on suurepärane viis hommiku või pärastlõuna veetmiseks. Kuurordis saab rahulikult aerutada või suunduda Bailey's Keysse, et leida vaikne rand siesta nautimiseks.

Kui olete soolasest veest mõneks ajaks tüdinud, saate end värskendada Anthony's Key 30 x 60 meetri suuruses maasse süvistatud mageveebasseinis. 4 meetri sügavune bassein sobib ideaalselt ujumiseks või lihtsalt lõõgastumiseks pärast seiklusterohket päeva.

Veeda aega Maya Keyl

Võite suunduda ka Maya Key privaatsesse saarepuhkusepaika. Siin saate jalutada saare kaunites ja asjatundlikult hooldatud aedades või uurida loomade varjupaika, kus elavad sõbralikud kaputsiin-ahvid, eksootilised linnud ja džunglikassid, kes kõik on piirkonna pärismaised esindajad, samas kui erarandade ja kai türkiissinine vesi pakub vastupandamatut ahvatlust snorgeldamiseks. Kui olete valmis jalad üles tõstma, saate lõõgastuda 5,000 ruutmeetri suurusel tekil, kus on ka kutsuv 70,000 XNUMX-liitrine bassein.

Sukeldumine

Anthony's Key kuurorti on juba üle 50 aasta peetud üheks parimaks sukeldumiskuurordiks, seega olenemata sellest, kas reisite esimest korda uim Kui soovid astuda sukeldumismaailma – AKR on suurepärane koht algtaseme sertifikaadi saamiseks – või laiendada oma sukeldumisoskusi või lihtsalt soovid Roatáni veekogusid avastada, on Anthony's Key Resort Dive Shop just see, mida otsid.

Keskusel on moodsate Pro 42 ja Pro 48 sukeldumispaatide (saare suurimad) laevastik ning viie kuni 35-minutilise paadisõidu kaugusel on vähemalt 30 erinevat sukeldumiskohta. Pakutakse kolme päevast paadisukeldumist, samuti kaks korda nädalas öiseid sukeldumisi ning iga päev toimuvad regulaarselt ka snorgeldamisretked spetsiaalsel 51-jalasel snorgeldamispaadil.

Anthony's Key kuurordis on sukeldumispaatide park.

Roatáni vee keskmine temperatuur on aastaringselt umbes 80 kraadi Fahrenheiti ja koos suurepärase nähtavusega teeb see sellest sukeldumiskoha sukeldujatele. Mõned populaarsemad kohad on 230 jala pikkune El Aguila vrakk, mis pärast 1989. aasta uppumist AKR-i poolt 1997. aastal Roatánile toodi ning 100 jala sügavusele kunstliku riffina uppus – see sukeldub endiselt hästi, hoolimata orkaan Mitchi räsitud mõjudest; Odyssey vrakk, mis on veel üks AKR-i kunstliku riffi programmi osa ja 300 jala pikkune üks saare suurimaid laevavrakke ning asub nüüd 120 jala kaugusel põhjarannikust; ja muidugi Anthony's Key kuurordi kuulus haide sukeldumiskoht, kus külalised saavad lähedalt tutvuda mitme Kariibi mere riffhaiga.

Sukeldumispoes on lai valik rendivarustust, nii et te ei pea muretsema oma varustuse tassimise pärast, kui te seda ei soovi, ning AKR-is asuvad ka Cornerstone'i meditsiiniteenused ja hüperbaariline kamber, mis lisavad sukeldumiskülalistele meelerahu.

Või lõõgastuge…

Kui lõõgastus on teie puhkuse võtmeks, on Ixora spaas kaks massaažituba, näohooldusruum ja küünehooldussalong, kus saate nautida laia valikut massaaže, täiskeha mähiseid, näohooldusi ja pediküüri/maniküüri.

Ja miski ei lõdvesta meelt rohkem kui väike ostuteraapia ning kohapeal saab tutvuda Seaside Giftsi ja ... Foto käsitööehteid, T-särke, postkaarte, päikeseprille ja palju muud.

Paddleboarding Anthony's Key kuurordis

Sukeldu või puhka – või miks mitte teha mõlemat?

Augustis toimuval spetsiaalsel nädalapikkusel joogaretriidil saad sukeldumisharjutuse ja lõõgastusvõimaluse.

Jooga retriit (23-30 august 2025) sisaldab seitsmeöölist majutust kas mäenõlval või veepiiril asuvas bungaloos, kolme einet päevas, sukeldumist või snorgeldamist, delfiinidega kohtumist, mitmesuguseid grupitegevusi (tervitus- ja lõpuringid, õhtusöögid ja õhtused koosviibimised), ekskursiooni Maya Key saarele ning mitmesuguseid joogatreeninguid, sealhulgas päikesetõusujoogat, aerulauajoogat ja ainulaadset veealuse jooga kogemust.

Pakett sisaldab ka edasi-tagasi lennujaamatransporti, tervituskokteili ja orientatsiooni, tasuta süstasid ja aerulaudu ning tasuta WiFi-ühendust tubades ja üldkasutatavates ruumides.

Hinnad jäävad vahemikku 1,282 dollarit Hill Superior bangalo ja 1,457 dollarit Key Superior bangalo eest. Hinnad on inimese kohta, ühe või kahe inimese toa puhul ja ei sisalda makse.

Joogaretriit Anthony's Key kuurordis

Linda Sue Dingel

Linda on PADI kursuse juht ja DAN Juhendaja Treeneril on üle 45 aasta kogemust reisimise ja sukeldumise alal üle maailma ning üle 3,500 registreeritud sukeldumise. Ta toob oma teadmised ja avastamiskire saarele, jagades teadmisi ja inspiratsiooni kaassukeldujatega.

Linda on Guinnessi rekordite raamatus kahe ürituse eest Dixie Diversiga Deerfield Beachis Floridas – pikim veealune inimkett (2018) ja suurim veealune puhastus (2019).

Ta oli endine sukeldumisoperatsioonide direktor USA esimeses sukeldumiskeskuses Dive N Surf Redondo Beachil. California.

Terri ja Linda Sue koos sukeldumas Anthony's Key kuurordis

Terri Zimmerman

Terri on sertifitseeritud joogataja juhendaja, ning ta pakub oma teadmisi tervikliku lähenemisviisi kaudu, mis ühendab füüsilisi asendeid, hingamisharjutusi ja teadvelolekut. Terri personaalsed tunnid parandavad üldist heaolu ja integreerivad meie sideme loodusega nii veepinnal kui ka all.

Ta on tuntud oma elavate ja dünaamiliste vinyasa flow tundide poolest, mis on segatud jõuharjutuste intervallidega, mis jätavad õpilased inspireerituks ja rõõmsaks.

Terri annab ka Yin-jooga tunde ja jooga algajatele mõeldud tunde, mis tähendab, et kõik õpilased saavad matil lõbutseda, tundes samal ajal end väljakutset pakkuvana, võimaldades igal kogemustasemel oma joogapraktikaga ühendust luua.

