BDMLR teeb vapraid jõupingutusi Cornwallis luhtunud pilootvaala päästmiseks

Neljapäeval, 20. märtsil Briti sukeldujate mereelu päästmine (BDMLR) sai mitu kõnet seoses vaalaga, kes surfas Gwithian Towansi rannas, Hayle'i lähedal Cornwallis. Vaala, pika uimega pilootvaala, nähti pekslemas, kui ta väljuva mõõna ajal madalasse riiuliga randa uhuti.

Vastas BDMLRi piirkondlik spetsiaalselt koolitatud mereimetajate meedikute meeskond ja ühendust võeti ka Falmouthi rannavalve operatsioonide keskusega ning selle Portreathi meeskond osales avaliku turvalisuse tagamisel. Olud olid päikesepaistelised ja selged, kuid väga tugeva tuulega ja suhteliselt rahulik meri väikese surfiga.

Kui BDMLR-i meedikud saabusid, oli vaal oma paremal küljel täielikult randunud ja mõõn oli endiselt väljas. Avalikkuse liikmed aitasid vaalale vett panna, et see ei kuivaks, ja kaevasid väikest kanalit, et aidata merevett selle poole joosta. Oluline on vältida vaala naha kuivamist, mis juhtus kiirelt päikese ja tuule käes ning avalikkus oli selles päästmise algfaasis suureks abiks.

Avalikkuse liikmed kaevasid kanali, et vesi pääseda luhtunud pilootvaalale

Kolme ja poole meetri pikkuseks emaseks vaalal oli seljal seljauime ees mõned vanad hästi paranenud haavad ja rinnus väike, kuid sügavam vigastus, mis näis olevat kergelt nakatunud ja mille sees oli paar parasiiti. Hingamissagedus oli umbes viis hingetõmmet minutis, kuid poole tunni jooksul hakkas see paranema, kahanes püstiasendis ja esmaabi muutis ta mugavamaks kolme hingamise minutis.

Spetsialiseerunud mereimetajate veterinaararstide hinnang näitas, et vaal oli mõõdukas kehaseisundis ja kuna muid olulisi probleeme ei olnud näha, otsustati uuesti hõljuda. See tähendas, et tuli oodata mõõna taastumist, kuna pole ohutut viisi sellise suuruse ja kaaluga looma liigutamiseks ilma suuremat kahju ja stressi tekitamata. Pilootvaalad on aga tavaliselt väga seltskondlik liik ja see liik näis olevat üksinda, teisi loomi piirkonnas ei täheldatud, mida samuti arvesse võeti.

Meeskond kasutas vaala püsti hoidmiseks spetsiaalset vaalade päästmise pontoonisüsteemi. See süsteem võimaldab BDMLR-il looma ümber hõljuda palju varem, kui oodata, kuni loode ta täielikult ujutab, säästes nii aega ja looma stressi. Kui vesi oli piisavalt sügav, kõndis meeskond vaala välja ja andis enne vabastamist aega taastuda.

Pilootvaal paigutati vaalade päästepontooni

Lõpuks näis, et loom üritas ujuda, nii et ta lasti lahti ja ta suundus lahte, pöördudes paralleelselt kaldaga lääne suunas. Silma alt ära tulles tegi meeskond suure varustusega väga pika jalutuskäigu tagasi parklasse.

Kahjuks peatus vaal umbes tund hiljem St Ives'i lahe vastasküljel. Mitmed meeskonnaliikmed kolisid sündmuskohale koos St Ives'i rannavalve päästemeeskonnaga. Kuid vaal ujus saabuva mõõna ajal kivide vahel vabalt, mistõttu oli tema juurde pääsemine liiga riskantne. Seda vaadeldi umbes tund aega, kui see mööda rannajoont liikus. Pimeduse saabudes suutis vaal end pöörata ja suundus merele ning kadus kiiresti silmist. Sel hetkel jäi meeskond taas alla.

Kahjuks viidi vaal 21. märtsi esmasel valguses ümber, kuid oli öösel surnud.

Kahjuks hukkus vaatamata vapratele pingutustele pilootvaal

BDMLR soovib tänada paljusid avalikkuse liikmeid nende toetuse ja abi eest, samuti mererannikuvalve agentuuri meeskondi, kes pakkusid turvakatet ja rahvahulga kontrolli. Suur aitäh ka kõigile vabatahtlikele mereimetajate meedikutele ja töötajatele juhtumil osalemise ja selle korraldamise eest. See oli pikaleveninud ja kurnav juhtum, mida takistasid pikk vahemaa lähimast juurdepääsupunktist ja tugev tuul, kuid kogu aeg oli suurepärane meeskonnatöö. Loom läheb nüüd surmajärgsele uuringule, et avastada, milline oli tema põhiline ja tuvastamatu seisund, mis viis tema randa vajumiseni.

Kui leiate luhtunud vaalalise, helistage BDMLR-i vihjeliinile numbril 01825 765546, kus nad saavad viivitamatult nõu anda ja oma reageerija, veterinaararstid ja varustus võimalikult kiiresti piirkonda saata.

Foto krediit: BDMLR / Gavin Parsons