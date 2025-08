Enne ja pärast 2000. aastat: kuidas sukeldumisohutus muutus

Sukeldumine võib kohati tunduda arenevat jääaja tempos, kuid kuigi sellised tegurid nagu parem varustus ja väljaõpe on aja jooksul meid turvalisemaks muutnud, on teised, näiteks sukeldujate demograafia ja omadused, esitanud täiesti uusi väljakutseid.

Uues statistilises uuringus analüüsis ja võrdles juhtiv sukeldumismeditsiini ekspert dr John Lippmann Austraalias 20. sajandi viimasel ja 21. sajandi esimesel veerandil aset leidnud sukeldumisega seotud surmajuhtumeid, et teha kindlaks, mis on muutunud.

Arvatakse, et vähemalt 57,000 1980 austraallast sukeldub igal aastal lisaks paljudele välisturistidele, kes külastavad mandrit sukeldumiseks, eriti Queenslandis. Dr Lippmanni sõnul ei ole sukeldumine austraallaste seas nii kiiresti kasvanud kui mõnes teises maailma rahvastikus, kusjuures algtaseme sertifikaatide arv näib saavutanud haripunkti 90./XNUMX. aastate vahetuse paiku.

Dr Lippmanni uuring põhineb teabel sukeldumisega seotud surmajuhtumite kohta, mis on võetud tema juhitava Australasian Diving Safety Foundationi andmebaasist ja ... Riiklik koronaarinfosüsteemning võtab arvesse politsei, tunnistajate ja surmajärgne aruandeid.

Rohkem naissukeldujaid

Uuringu lähtepunktiks võeti 1972. aasta, sest just siis algas Austraalias sukeldumisõnnetuste ametlik regulaarne aruandlus. Varasel perioodil aastatel 1972–1999 registreeriti 236 surmajuhtumit, lühemal perioodil 2000–2021 aga 194 surmajuhtumit.

Keskmine aastane surmajuhtumite arv suurenes kahe perioodi vahel veidi, 8.4-lt 8.8-le. 21. sajandi surmajuhtumite hulgas oli rohkem naissukeldujaid (tõuses 17%-lt 24%-le), sest selleks ajaks sukeldus rohkem naisi.

Koolitusagentuur PADI väidab, et esimesel perioodil olid 33% sertifikaatidest naistele, teisel perioodil aga 39%, seega on naised surmajuhtumite seas statistiliselt alaesindatud, ütleb dr Lippmann.

Kõige olulisem on see, et sukeldumissurmade mediaanvanus tõusis perioodide vahel märkimisväärselt, 33-lt 47-le, kuna olemasolev sukeldumispopulatsioon vananes. Üle 45-aastaste hukkunute osakaal tõusis 24-lt 57%-le.

Kogu poole sajandi jooksul tõusis ohvrite vanus pidevalt, tõustes iga kümnendiga umbes viie aasta võrra. See oli kooskõlas pikaajaliste sukeldujate vananemisega ja laiema ning sageli vanema elanikkonna üha suurenema sukeldumise vastu – ning seetõttu suurenes vanusega seotud tervisehäirete esinemissagedus, millel on mõju sukeldumisohutusele.

Surmaga lõppenud õnnetustega seotud südamehaiguste arv enam kui kahekordistus (12%-lt 26%-le) hilisemal perioodil, kuna sukeldujad vananesid ja muutusid rasvunumaks, kusjuures surnud olid tõenäolisemalt rasvunud rohkem kui üldpopulatsioon.

Teine dr Lippmanni uuring teatas Divernet Selle aasta alguses selgus, et kaks kolmandikku Austraalias sel sajandil toimunud enam kui 300 snorgeldamise ja vabalt sukeldumise tagajärjel hukkunud inimesest olid ülekaalulised või rasvunud – ning peaaegu pooltel neist olid kaasuvad terviseprobleemid, mis oleksid võinud neid südame rütmihäiretega seotud juhtumite tekkeks eelsoodumuseks muuta.

Parem väljaõpe

Aastatel 1972–99 oli sukeldumiskoolitus vähem ametlik. Seetõttu suri hilisemal perioodil vähem litsentseerimata sukeldujaid (5%, varasema 20% asemel) või koolitusel olevaid sukeldujaid (6%, varasema 8% asemel).

Üksi vee all surevate sukeldujate arv vähenes 21. sajandil mõnevõrra. Varasemal perioodil oli 11% ohvritest alustanud üksisukeldumist ja ainult 17% ohvritest oli surmaga lõppenud intsidendi ajal kaasas olnud kaaslane. Pooled neist, kes olid kaaslasega sukelduma läinud, olid enne intsidenti teineteisest lahkunud ja 18% selle ajal (teistest intsidentidest ei teatatud).

21. sajandi intsidentide hulgas oli 12% sukeldujatest teele asunud üksi, 27% olid surma hetkel koos kaaslasega ning 40% olid neist enne surmaga lõppenud intsidenti ja 15% intsidendi ajal lahku läinud.

Gaasi lõppemise juhtumid vähenesid perioodide vahel mõnevõrra, 30%-lt 25%-le. Tõenäoliselt oli üheks põhjuseks manomeetrite täiustumine, samas kui ballistiliste balloonide järkjärguline kasutuselevõtt alates 1970. aastate algusest oleks aidanud vähendada uppumisjuhtumeid (47%-lt 36%-le).

Kaalu langetamine

Raskusvöö ja vestiga seotud surmajuhtumid vähenesid perioodide vahel – kuigi mitte nii palju. Varasemal perioodil oli 13% ohvritest oma vestid ära visanud ja 23% oli oma vesti täis pumbanud või osaliselt pumbanud, kuigi 34 sukeldujast, kes olid seda teinud, olid ka vestid ära visanud vaid neli. Peamiselt esimese perioodi varasemas osas ei olnud 57 ohvrit vesti üldse kasutanud.

Hiljem oli 17% hukkunutest oma raskused ära visanud ja 44 sukeldujal (32%) leiti täispuhutud või osaliselt täispuhutud ujumisvestid, kellest 11 olid samuti oma raskused ära visanud. Kõik peale kolme ohvri olid ujumisvesti kasutanud.

Kaalu langetamise näitajad „on endiselt liiga madalad ja viitavad sellele, et see potentsiaalselt elupäästev meede pole veel piisavalt juurdunud,“ ütleb dr Lippmann. „Selleks, et muuta sellised tegevused vee all teadvuse kaotamise ohu korral automaatseks, on vaja piisavat väljaõpet ja sellele järgnev perioodiline tugevdamine.“

Eeldatavad tegurid

Dr Lippmanni sõnul olid varasema perioodi surmajuhtumite peamised soodustavad tegurid kogenematus (40%), halb planeerimine (33%), varustus (30%) ja tervis (24%). Suurim muutus soodustavates tegurites kahe perioodi vahel oli tervisega seotud tegurite suurenemine, peamiselt sukeldujate vanema ea tõttu, aga ka toitumise ja treeningu tõttu.

Peamised planeerimisprobleemid puudutasid sukeldumise otsustamist ebasoodsates tingimustes, nagu tormine meri, tugevad hoovused või lainetus, halb nähtavus ja väga külm vesi. Otsus üksi või eraldi teele asuda aitas tõenäoliselt kaasa 35 surmajuhtumile.

Kõige sagedasem seadmete puudujääk oli ballooni puudumine (peamiselt varasematel aastatel) või vigase seadme kasutamine. Muude probleemide hulka kahanevas järjekorras kuulusid ülekaal, regulaator või paagi ventiili vead, puuduvad või liiga kitsad kalipsod, vigased või puuduvad manomeetrid ja kadunud uimed.

Varasemal perioodil põhjustas mudakoobastes või vrakkides juhiste eiramine 10 surmajuhtumit. Varustuse rikked olid need, mis põhjustasid kõige tõenäolisemalt uppumist ja vähemal määral kopsubarotraumat/arteriaalset gaasembooliat.

Tervisega seotud perifeersed füsioteraapilised probleemid tuvastati 24%-l surmajuhtumitest aastatel 1972–99 ja need aitasid tõenäoliselt otseselt kaasa 18%-le surmajuhtumitest. Südamega seotud tegureid tuvastati 30 surmajuhtumi puhul, millest kahel kolmandikul olid tegemist raske ja sageli diagnoosimata isheemilise südamehaigusega.

21. sajandi PF-id

Tervisega seotud perifeersed infektsioonid muutusid kõige levinumaks hilisemal perioodil, tuvastati 53%-l ohvritest ja tõenäoliselt põhjustasid need otseselt 40% surmajuhtumitest, peamiselt südame isheemiatõve ja muude südamega seotud probleemide tõttu.

163 ohvrist, kelle kehamassiindekseid registreeriti, liigitati 43% rasvunud või raskelt rasvunud isikuteks (varasemal perioodil registreeriti KMI-sid harvemini).

Hilisemal perioodil oli kogenematus tõenäoliselt 30% surmajuhtumite põhjustajaks ja planeerimisvead esinesid vähemalt 29% juhtudest, mis taas hõlmasid peamiselt ebasoodsates tingimustes sukeldumist, üksi sukeldumist või eraldi sukeldumisega nõustumist.

21. sajandi surmajuhtumitest 21% puhul tuvastati eelnevalt olemasolevate seadmetega seotud probleeme. Suurimateks süüdlasteks olid ebatäpsed balloonirõhumõõturid, millele järgnesid vigased regulaatorid, suur ülekoormus, vigased ballistilised klapid, lekkivad silindriventiilid, valesti konfigureeritud silindrid/regulaator kombinatsioonid, valed gaasisegud või saastumine ja vigased CCR-andurid.

Dr Lippmanni sõnul on seadmetega seotud õnnetused tänapäeval tõenäolisemalt tingitud halvast hooldusest või harjumatusest.

Vanuse tegur

„Kuigi ajavahemikul 1972–1999 ja 2000–2021 ei ole keskmise aastase surmajuhtumite arvu olulist suurenemist täheldatud, on ohvrite vanus ja naiste osakaal märkimisväärselt suurenenud,“ järeldab ta.

„Koolituse kättesaadavuse suurenemine ning ballistiliste balloonide ja balloonirõhumõõturite kõikjalolev kasutamine aja jooksul on tõenäoliselt aidanud kaasa uppumisjuhtumite vähendamisele.“

„Osalejate vanuse tõus koos toitumis- ja treeningfaktoritega kaasneb aga südamehaiguste ja rasvumise suurem levimus, mis viib südamega seotud surmajuhtumite sagenemiseni. Selliste surmajuhtumite vähendamiseks on oluline parem terviseharidus ja -järelevalve, eriti vanemate sukeldujate seas.“

„Lisaks peaksid parem sukeldumisplaneerimine, sealhulgas sukeldumiskohtade valik ja valitsevate ning võimalike tingimuste hindamine, samuti tihedamad sukeldumiskaaslaste süsteemid, järkjärguline kogemus ja integreeritud hädaolukorras pinnaletõusmise protokollid vähendama surmajuhtumeid, eriti vähem kogenud sukeldujate puhul.“