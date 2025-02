Korallide tagaajamine Hollandi kõrgelt laevalt – Darwin 200

Liituge Maria Bollerupi ja Rannva Joermundssoniga Pealaval GO sukeldumishow märtsis reisile 100-aastase Hollandi kõrglaeva Osterschelde pardal, mis võtab Charles Darwini jälgedes ette kaheaastase ümbermaailmareisi.

Samal ajal kui teadlased ja Darwin Leaders astuvad laevale looduskaitse ja hariduse nimel, olid Maria ja Rannva pardal teadussukeldujatena, arendades ja läbi viimas reisi korallide transekte.

Prantsuse Polüneesiat ületades viib Maria teid sukelduma pärlifarmide alla keset eikuskit (sõna otseses mõttes!) ja mõõtma koralle maailma kõige haiderikkamas kanalis, jagades lugu meie riffide vastupidavusest ja lootusest.

Atlandi ookeani ületades räägib Rannva lugusid programmi arengust ja inspireerib läbi Darwin 200 teekonna, mille lõpetuseks saate sukelduda mõnele tõeliselt ebatavalisele korallile.

Maria Bollerup on tehniline sukeldumine juhendaja, rebreather koopasukelduja ja maadeavastaja, kes on elukutselise sukeldujana üle maailma läbinud alates 18. eluaastast.

Taanlasena sai tema sukeldumiskarjäär alguse Taanis, kus tema huvi allveearheoloogia vastu sai 16-aastaselt tema sukeldumisarheoloogilised leiukohad, kaardistades ja kogudes koostöös kohalike muuseumidega kiviaja külade esemeid.

Tema kirg teaduse vastu koos pühendunud karjääriga sukeldumistööstuses on viinud tema osalemiseni paljudes teaduslikes sukeldumisprojektides, sealhulgas koopauuringute projektis. Xunaan-Ha ekspeditsioon novembris 2021 Mehhikos; projekt, mida toetas Rolex osana oma Perpetual Planet Initiative'ist, ja edukas Expedition Buteng Kagu-Sulawesil, Indoneesias 2024. aasta oktoobris.

Lootuses tulevasi veealuseid saadikuid positiivselt mõjutada, asutas Maria ja tegutseb Blue Venture sukeldumine; hulgimüük sukeldumisreisid Euroopa noortele seljakotiränduritele keskenduv agentuur. Pakkudes ohutut sukeldumist ja kõrget koolitus Inspireerivate sukeldumiskeskuste standardite järgi, noortele ja kogenematutele sukeldujatele, kes on möödas ja sellest eemal, püüab ta levitada huvi meie ookeanide ja nende kaitse vastu.

Naissoost tehnilise sukeldujana ja avastuspõhise sukeldumise propageerijana valiti ta PADI rebreatheris esineva ülemaailmse kogukonna Girls That Scuba saadikuks. koolitus materjalid, valiti neljanda elemendi meeskonnasukeldujaks ja The Explorers Clubi liikmeks.

Algselt Fääri saartelt pärit ja nüüd Cornwallis asuv Rannva Joermundsson on neljanda elemendi müügijuht.

Ta on sukelduja alates 2008. aastast ning innustab noori, eriti naisi, sisenema tehnilise ja koopasukeldumise maailma.

Rannva asutas Nixie Expeditionsi koos Maria Bollerupiga ja koos olid nad 2024. aasta oktoobris Indoneesias Kagu-Sulawesil toimunud eduka ekspeditsiooni Buteng projektijuhid.

Rannva teiste projektide hulka kuulub ka ekspeditsioonina tegutsemine sukeldumismeister eraekspeditsioonil Antarktikasse, mis hõlmas allveelaevade ja helikopterite operatsioone. Ta osales ka 2021. aasta Xunaan-Ha ekspeditsioonil Mehhikos, mida toetas Rolexi Perpetual Planet Initiative.

Hiljuti liitus Rannva projektiga Darwin200, lõpetades kõrgel laeval Atlandi-ülese ületamise ja arendades Brasiilias korallide transekti projekti. Lõpuks teenis ta ekspeditsioonina sukeldumismeister sukeldumislogistika korraldamine 30 inimesele eraekspeditsioonil Kookostele ja Galapagose saartele 2025. aasta jaanuaris.

Rannva on avalik esineja, Explorers Clubi liige ja töötab Explorers Clubi valvekomitees, samuti WINGS Women in Discovery lipukandja.

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – ainus tarbija sukeldumine ja reisima etendus Ühendkuningriigis – naaseb NAEC Stoneleigh'sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal, et alustada uue hooajaga, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls, dr Timmy Gambin, kes räägib Malta rikkalikust merendusest ja sõjaajast pärand ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood. Andy Torbet astub taas Pealavale ning teeb ettekande telesaadete tehnilise sukeldumise väljakutsetest.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsem koobas, hiiglaslik proovisukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja vooderdusharjutused, merebioloogia tsoon ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos seltsiga Nauticaswtteri ja nende kõigi laevastikuarhitektuuridest. pidevalt kasvav stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

