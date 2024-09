Levinud sukeldumisvigastused, kaugsukeldumisõnnetused ja DANi vihjeliin

Diver Alert Networki meditsiiniteenuste austatud asepresident dr Matias Nochetto peab avaüritusel inspiratsiooni ja harivaid ettekandeid. GO sukeldumissaade ANZ (toimub 28.-29. septembril Sydney Showgroundil).

Dr Nochetto sai sertifitseeritud sukeldujaks 1994. aastal ja SSI instruktoriks 1999. aastal. Meditsiinikoolituse lõpetas ta 2001. aastal Universidad de Buenos Aireses (UBA), Argentinas. Hiljem registreerus ta kolmeaastasele kliinilisele ja teaduslikule stipendiumile hüperbaarilise ja sukeldumismeditsiini alal Mexico Citys.

Omades toksikoloogia tausta ja huvi mereelu vastu, kutsuti ta 2001. aasta lõpus loengut pidama DAN-UHMS CME kursusele Cozumelis. Sellest ajast alates alustas ta osalise tööajaga koostööd DANiga, pakkudes loenguid, koolitusi, tõlkekoolitusi. programmid ning DAN-i missiooni edendamine kogu Lõuna-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas.

Dr Matias Nochetto

2006. aastal pakuti talle täiskohaga kohtumist DANi peakorteris Durham NC-s, kus ta on olnud alates 2007. aastast.

Täna on dr Nochetto DANi meditsiiniteenuste asepresident, kus ta juhib Divers Alert Networki selgroogu. Ta juhib parameedikutest, õdedest ja arstidest koosnevat meeskonda neljal kontinendil, kes tegelevad üle 3,500 hädaabikõne viies keeles ja ligikaudu 5,000 meditsiinilise päringu aastas kogu maailmas.

DANis töötab ta koos meeskonnaga ka erinevate DAN-i meditsiiniprogrammide väljatöötamiseks ja juurutamiseks erinevatel tasanditel, alates võhikutest kuni tervishoiutöötajateni.

Nochetto on kaaskursuse direktor DAN-UHMS sukeldumismeditsiini kursusel, mis on praegu pikim omataoline CME programm, mis koolitab arste sukeldumismeditsiini alal alates 1982. aastast. Ta on sageli rahvusvaheliste sukeldumismeditsiini kursuste ja programmide külalisõppejõud.

Ta on mitmete artiklite, teadusväljaannete ja DAN-i ning muude asutuste või organisatsioonide koolitusprogrammide autor ja kaasautor. Ta on ka DANi institutsionaalse ülevaatenõukogu liige alates selle loomisest 2010. aastal.

Levinud sukeldumisvigastused, kaugsukeldumisõnnetused ja DANi vihjeliin

Ärge jätke mööda DANi sukeldumise tervise ja ohutuse seminari, mille esitleb dr Matias Nochetto, mis toimub ANZ/Inspiration Stage'il pühapäeval, 29. septembril alates kell 1.

Dr Nochetto, DAN-i meditsiiniteenuste asepresident, arutab tavalisi sukeldumisvigastusi (sümptomid, esmaabi, ravi), kaugsukeldumisõnnetusi (väljakutsed ja juhtumite näited) ja DANi hädaabitelefoni.

See on kindlasti huvitav ja mõtlemapanev seminar, olenemata sellest, kas olete sukeldumisega uustulnuk, kogenud sukelduja või paadunud tehnikasukeldumise veteran.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.