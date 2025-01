Kogukonna akvalang: Cornish klubid vajavad abi

Väidetavalt ainuke Ühendkuningriigi sukeldumiskeskus, mis pakub kogukondlikke sukeldumisklubisid ja veeoskuste tunde nii puuetega lastele kui ka täiskasvanutele, on esitatud rahalise abi taotlus.

Vaatepunkti sukeldumine Cornwallis on SSI sukeldumiskeskus, mis pakub ka PADI standard- ja erialakursusi. Claire Jones, Truros asuva PR-ettevõtte kaasdirektor, liitus Viewpointiga direktori ja assistendina juhendaja eelmisel aastal ja ütleb, et tema ja meeskond on töötanud selle nimel, et luua ja juhtida regulaarselt igas vanuses inimestele mõeldud klubisid St Austelli ja Truro piirkonnas.

"See läheb nii hästi, et see on ebareaalne," ütleb ta. „Meil on olnud neurodiversiivsed lapsed, kes on täiesti oma kestast välja tulnud ja muutunud nullist kangelaseks, kasutades akvalangi vaimse tervise parandamiseks. Sellel on positiivne mõju ka laiemale perele.

Veealused harjutused basseinis

"Meil on hulk fantastilisi instruktoreid, kes on kvalifitseeritud puuetega inimeste juurdepääsu nõuetega, ja ka vabatahtlikke, kes on meiega abistamiseks edenenud professionaalseks tasemele."

Praegu töötab Viewpoint ühel argiõhtul basseinirühma lastele alates kaheksandast eluaastast ja nädalavahetustel peamist akvalangiklubi, mis on mõeldud kõigile kvalifitseeritud noortest kuni pensionärideni.

Noor praktikant

Mõlemat klubi juhitakse kuludega, ütleb Jones, nii professionaalid kui ka harrastussukeldujad panustavad oma aega vabatahtlikult. Nad on seadnud harjutusi ja lugu hõlmates selliseid aspekte nagu pimesukeldumine, koopasukeldumise stsenaariumid, riffide kaitse ja snorgeldamiskogemused, „kõikide eesmärk on anda lapsele või täiskasvanule võimalus tõsta usaldust meie vete ja merede vastu.

„Osaleme programmis Dive Against Debris, õpetame mereökoloogiat ning töötame parema ja puhtama merekeskkonna nimel,“ ütleb Jones.

Pimenduse kasutamine maskid

Et võimaldada klubidel laieneda, on Viewpoint alates novembrist ühisrahastanud, lootes koguda 8,000 naela. Suurem osa sellest kuluks uue õhukompressori pakkumisele. "Kuna meie oma on katki läinud, oleme näinud vaeva veidra silindri täitmisega tööks valmis ja lõpuks teeme nende täitmiseks 24-miilise edasi-tagasi reisi," ütleb Jones.

Ta ütleb, et annetused maksaksid ka väikese arvu täiendavate silindrite, BC-de, tahvlite ja kala ID-kaartide eest, samuti katavad basseinitasud ja paindlikkuse, et pakkuda madalama sissetulekuga peredele soodushinnaga liikmelisust. Fond kogus algselt 1,645 naela, kuid on viimastel nädalatel vaikseks jäänud.

"Meie kvalifitseeritud prosukeldujad ja puuetega vabatahtlikud on valmis minema," ütleb Jones. "Igaüks võib sukelduda ja me tahaksime pakkuda neile õppimiseks kohta." GoFundMe leht leiate siit.

