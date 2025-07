Divers Alert Network tutvustab 2025. aasta praktikante

Diversi hoiatuste võrgustik (DAN) tutvustab uhkusega oma 2025. aasta praktikante – Sam Crenshaw'd, Tyler Hortonit, Anna Krylovat ja Samantha Nosaleki.

DANi praktikaprogramm käivitati 1999. aastal, et anda kvalifitseeritud kandidaatidele väärtuslikku kogemust sukeldumisohutuse uuringutes. Kuigi programm on endiselt uurimistööle orienteeritud, on selle ulatus aastate jooksul laienenud, hõlmates projekte, mis keskenduvad DANi missiooni teistele aspektidele, et aidata sukeldujaid, kes vajavad erakorralist meditsiiniabi, ja edendada sukeldumisohutust hariduse kaudu. Tänapäeval osalevad DANi praktikandid mitmesugustes tegevustes, sealhulgas välitöödes, laboriuuringutes, teavitustöös, koolitusprogrammide väljatöötamises ja muudes projektides, mis edendavad sukeldumisohutust.

Sam Crenshaw on USA rannavalve leitnant ja sukeldumisjuht. Ta omandas meretehnika bakalaureusekraadi Texase A&M Mereväeakadeemiast Texase A&M Ülikooli juures Galvestonis. Sami rannavalve karjäär on hõlmanud kaubalaevade inspekteerimist Philadelphias ja New Jerseys, mereõnnetuste uurimist Baton Rouge'is ning osalemist spetsiaalses meretööstuse koolitusprogrammis, mis keskendub rannavalve läbiviidavatele sukeldumis- ja snorgeldamislaevade õnnetuste uurimistele. Ta otsustas selle programmi osana töötada DANiga, et paremini mõista sukeldumisega seotud intsidentide keerukust ja edendada USA rannavalve ja DANi ühiseid elupäästvaid ohutushuve.

Tyler Horton, Indiana osariigist pärit naine, lõpetas Daytoni ülikooli 2022. aastal bioloogia bakalaureusekraadiga ning neuroteaduse ja hispaania keele kõrvalerialadega. Pärast lõpetamist töötas ta rinna- ja emakakaelavähi varajasele sõeluuringule ja ennetavale ravile pühendunud rahvusvahelise rahvatervise mittetulundusühingu tegevdirektorina. Seejärel veetis ta aasta üksinda seljakotireisil mööda maailma, täites oma unistuste seiklusi ja armudes teel olles sukeldumisse. Tyler on põnevil, et saab ühendada oma kire veealuse maailma ja ohutuse vastu teadusliku taustaga, liitudes sel suvel DANi teaduspraktika programmiga.

Anna Krõlova on mereteadlane, kes huvitub käitumuslikust ökoloogiast, looduskaitsest ja uuenduslikust jutuvestmisest. 2024. aastal omandas ta Northeasterni ülikoolis merebioloogia magistrikraadi, kus ta uuris oma lõputöö jaoks küürvaalade toitumisdünaamikat California rannikul. Magistriõppes õppides hakkas Anna tegelema veealune fotograafia ja temast sai AAUS-i teadussukelduja, kes uuris mitmekesiseid ökosüsteeme Massachusettsis, Panamas, Washingtonis ja Californias. Varem omandas ta merebioloogia bakalaureusekraadi fotoajakirjanduse kõrvalerialaga Northeasterni ülikoolis, viies läbi seepia kamuflaažiuuringuid merebioloogia laboris ning lihvides oma oskusi uurimis- ja visuaalse lugude jutustamise alal. Ta soovib praktika ajal arendada oma turundusalaseid teadmisi, et aidata luua tugevamaid sidemeid avalikkuse ja meie ookeanide vahel.

Samantha Nosalek on teise kursuse tudeng Põhja-Carolina Ülikoolis Chapel Hillis, kus ta õpib Lampe'i biomeditsiinitehnika osakonnas biomeditsiinitehnika kraadi omandamiseks. Ta on NAUI sukeldumismeister, kellel on sertifikaadid edasijõudnute nitroksi- ja dekompressiooniprotseduuride alal, ning ta teeb vabatahtlikku tööd SEAKERSis, mis on mittetulunduslik sukeldumisorganisatsioon tema kodulinnas Concordis Põhja-Carolinas. Ta loodab oma praktika ajal luua tugeva aluse sukeldumisuuringute põhitõdedele.