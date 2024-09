Dr Matt Carter – Sinise Vaikse ookeani kummitusvrakid

Merearheoloog, ookeanide kaitsja ja tehniline sukelduja dr Matt Carter on tehnilisel laval. GO sukeldumissaade ANZ kuu lõpus Sydneys.

Alates 2003. aastast on ta töötanud allveearheoloogiliste projektide kallal 13 erinevas riigis, alates 2,800 aasta vanuse foiniikia laevahuku väljakaevamisest Hispaanias kuni ekspeditsioonide juhtimiseni Bikini atolli ja Chuuki laguuni kummituslaevastike 3D-modelleerimiseks.

2009. aastal pälvis Matt Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolexi stipendiumi, kus ta tutvustas rebreatheride kasutamist teaduslikul sukeldumisel. Sellest ajast alates on temast saanud teerajaja CCR ja fotogrammeetria kasutamisel merearheoloogias, olles spetsialiseerunud Teise maailmasõja vrakkide uurimisele ja hindamisele Austraalias ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Matt on Explorers Clubi rahvusvaheline stipendiaat ja EC50 auhinna laureaat, Austraalia Merearheoloogia Instituudi (AIMA) endine asepresident ja Uus-Meremaa esindaja ICOMOSe rahvusvahelises veealuse kultuuripärandi komitees (ICUCH). Ta on olnud ka spetsialiseerunud saatejuht telesarjas Coast: New Zealand, mis on BBC toodetud Ühendkuningriigi seriaali Coast kõrvalosa, ning on ÜRO ja Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu (IUCN) teemaekspert. ), Vaikse ookeani piirkondliku keskkonnaprogrammi (SPREP) sekretariaat ja Austraalia valitsus.

Üle kümne aasta kestnud teaduslikku, kaubanduslikku ja tehnilist sukeldumist ühendanud Matt töötab nüüd Suurprojektide Sihtasutuse uurimisdirektorina, et kaitsta mere ökosüsteeme, kultuure ja elatusallikaid, mida ohustavad Teise maailmasõja laevavrakid üle Sinise ookeani.

Matti kõne GO sukeldumisnäitusel ANZ on:

Sinise Vaikse ookeani kummitusvrakid

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle kogu maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest ja proovisukeldumistest. , esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele.