Tehniline sukelduja Jen Smith astub Tech Stage'ile GO sukeldumishow märtsil, et rääkida 2024. aasta ekspeditsioonist HMS Exmouthi laevahukule.

Kuningliku mereväe teeniva ohvitserina on Jen osalenud mitmel operatsioonil üle maailma. Olles innukas tehniline sukelduja, on ta osalenud paljudes projektides kuningliku mereväe vrakkide leidmiseks ja tuvastamiseks, samuti kontrollitud alade litsentseeritud uuringuid läbi viinud.

Nende pärandi säilitamiseks töötab Jen vabatahtlike sukeldujate meeskondadega, et salvestada need teravad paigad, tagada nende sõjahaua staatuse austamine ja nende kaotuse mälestus.

HMS Exmouth

21. jaanuaril 1940 torpedeeris U-22 HMS Exmouthi umbes 20 miili kaugusel Wickist Moray Firthis, eskortides samal ajal Cyprian Prince'i Aberdeenist Scapa Flow'sse.

Ta uppus kõigi 190 käega.

Tõenäolise asukoha tuvastasid Bob Baird ja Kevin Heath ning 2001. aastal kinnitasid Euroopa tehnilise sukeldumiskeskuse sukeldujad, et koht on HMS Exmouth. 2002. aastal määrati ta 1986. aasta sõjaväejäänuste kaitse seaduse alusel kontrollitavaks alaks.

2024. aastal saadi MOD-lt litsents paiga sukeldumiseks ning 2024. aasta augustis kogunes tuukrite meeskond, et dokumenteerida koht ja avaldada austust kadunutele. Sukeldumine toimus MV Clasinalt ja pardal oli ka Kevin Heath Lost in Waters Deepist, et juhtida külgskaneerimisega sonariuuringuid.

Jen Smith ja Rich Walker esitlevad HMS Exmouthi lühikest ajalugu ja näitavad seejärel sketši, video, fotograafia ja fotogrammeetria meedia, et paljastada publikule see oluline sõjahaud. Rich ütles, et ta loodab, et kohalviibijad tunnevad samasugust austust, mida sukeldumisel tundsid, ja ühinevad nendega, et avaldada austust HMS Exmouthi vaprale meeskonnale.

Ekspeditsioon Exmouth 2

