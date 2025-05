Sukeldujad leidsid ikoonilise Vasa vraki puuduvad lülid

Alates 17. sajandi alguse laevahukust Vasa See päästeti Stockholmi jõest peaaegu tervena 60 aastat tagasi ja sellest on saanud üks Rootsi suurimaid turismiatraktsioone, kuid kahtlustatakse, et mõned esemed jäeti Vasa Grotto vrakipaika.

Nüüd on merearheoloogide juhitud ulatuslike uuringute käigus tehtud mitmeid olulisi avastusi. Vasa Muuseumi sõsarmuuseum Vrak – Vrakkide muuseum.

Uute leidude hulka kuuluvad palgiankrute osad, tünnide osad, töödeldud puidutükk, mis arvatakse olevat osa märskorg või varesepesa, mis oleks kinnitatud laeva vööripriidile – ja seni tuvastamata ümmargune objekt ümara serva ja suuga.

Tundmatu ümmargune objekt ääre ja suuga (Mikael Fredholm, Vrak/SMTM)

Pärast 64-kahurilise sõjalaeva heiskamist 1961. aastal tehti vähe sukeldumisi. Uus uurimisvoor algas 2018. aastal ja kasutas ära tehnoloogilisi arenguid, kasutades Stockholmi ülikooli professor Martin Jakobssoni juhitud täiustatud sonariseadmete abil 3D-merepõhja kaardistamist ja merepõhja profiilide koostamist.

Sellele järgnesid Rootsi mereväe poolt HMS-ilt läbi viidud ROV-uuringud. ilus enne kui Vraki merearheoloogilised sukeldujad töö üle võtsid. Nad lõpetasid oma töö eelmisel aastal ja leidudel põhinev aruanne avaldati just.

Vasa jalajälg: 3D-vaade mitmekiireliste mõõtmiste põhjal (Martin Jakobsson, Stockholmi Ülikool)

Praegu asuvad ülejäänud esemed umbes 30 meetri sügavusel Läänemeres, kus külm riimvesi tagab sajandeid hea säilivuse isegi laevapuidu puhul.

Varese pesa

„Nüüd tahaksime nende objektide kohta rohkem teada saada ja neid lähemalt uurida,“ ütleb Vraki merearheoloog Jim Hansson, Vasa Grotto uuringute projektijuht. „Tahame laeva osa, mis võib olla osa varesepesast, põhjast välja tõsta, et seda analüüsida.“

Vöörispriit ise on jäänud kadunuks, kuid loodetakse, et varesepesa osa annab uut teavet selle üldise disaini kohta.

Osad, mis olid puudu Vasavöör, sealhulgas vööripriit, millel oleks asunud varesepesa (Vasa muuseum)

Varesepesa vööripriidil (Jim Hansson, Vrak/SMTM)

„Sukeldudes saame avastada seda, mida tehnoloogia ei näe,“ ütleb Hansson. „Lisaks on leidude kontrollimiseks, uurimiseks ja nende kasutamise otstarbeks mõistmiseks vaja inimsilma ja -kätt.“

„Kuid terviku mõistmiseks on vaja kõiki tehnoloogiaid. Tänu neile uuringutele on meil nüüd terviklikum pilt olukorrast.“ Vasa vrakipaika kui varem.

„Kõik tõstmised, mis tehti Vasa enne kui ta päästa saadi, on 3D-piltidelt nähtav, kuid palja silmaga seda ei tuvastata. Need on sõna otseses mõttes jalajäljed, mille on jätnud Vasa! "

Vasa jalajäljed: mitmekiireline kaart, mis näitab vraki ülestõstmise järel järelejäänud ala ja HMS Belose poolt tuvastatud objekte (Martin Jakobsson, Stockholmi Ülikool / Jim Hansson, Vrak/SMTM)

Vasa muuseum (Jorge Láscar)

„Nüüd selgitame välja, kas saame piirkonda edasi uurida ja leida rohkem kadunud laevaosi,“ ütleb Vasa muuseumi direktor Jenny Lind. „Enne mälestusaastat 2028, kui... Vasa saab 400-aastaseks, oleks tore, kui oleks leitud rohkem kadunud esemeid.

Vasa oli merelaevana vaid lühikest aega, sest see uppus oma esmareisil, kuid tänapäeval meelitavad tema varemed igal aastal umbes miljon külastajat.

