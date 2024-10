Lusitania šokk

Tais asuv tehniline vrakksukelduja ja Diverneti korrespondent TIM LAWRENCE külmaveesukeldumisega tegeles juba tükk aega, kuid kuidas saaks ta vastu panna võimalusele muinasjutusse sattuda. Lusitania Lõuna-Iirimaal? Tim kirjeldab mõningaid karvaseid hetki ja vaatab põhjalikult endiselt vastuolulist lugu sellest, kuidas laeva uppumine mõjutas I maailmasõja kulgu – koos fotodega PETER McCAMLEY, kes arutleb oma projekti 1 meeskonna hiljutiste väljakutsete üle.

Laskumisel jooksis mu selga mööda hiiliv külmatunne. Selgus, et olin oma kuivülikonna osaliselt üle ujutanud pärast võitlust kuivade kinnaste ja klambriga äramurdmisjaamas. Tõusin üles, olles tänulik kangide lisaraskuse eest.

Järgmisel päeval lõi Peter välja uue ülikonna. Olin uuest välimusest vaimustuses ja tänulik abistavate käte eest, mida mul vaja oli, et sellesse pääseda (roheline karri pole vöökohale aidanud).

Tulime tagasi, sisenesime vette ja ma alustasin laskumist mõnusalt soojalt. Alles 40 meetri pärast hakkasin tundma, nagu oleksin oma mehelikkuse kruustangiks ajanud. Minu kõrgendatud häälekõrgus ei olnud seotud mu segu heeliumisisaldusega.

Kahjuks oli madalrõhupump lahti ühendatud. Joone tõustes üritasin LPI-d uuesti ühendada, kuid kuivad kindad takistasid minu edasiminekut. Viie minuti pärast pettununa vähendasin oma kaotusi ja jätkasin pinnale tõusmist, helistades meie tugisukelduja Coran Markeyle, kes ühendas kiiresti inflaatori uuesti.

Suundusin tagasi liini alla, et mind tervitas viimane sukelduja Ken Blakely, kes vabastas ülekandeliini lattideni dekotriivi jaoks! Oma õnne kirudes kasutasin võimalust harjutada mõningaid harjutusi, tuletasin taas meelde väljakutseid soojalt veelt külmale vahetamisel...

Tim Lawrence (ees) valmistub uuesti sukelduma

Pöörded ja pöörded

Läbi aegade on laevavrakid kujundanud otsuseid palju kaugemale kui nende vöörikivid, kuid vähesed saavad väita, et RMS-i ajalooline mõju on olnud Lusitania. Tema loos on rohkem keerdkäike kui üheski Agatha Christie romaanis ning see loob endiselt intriigi kõigile, kes liiguvad lehti keerama.

RMS Lusitania, saabumas sadamasse (George Grantham Bain)

Tema vettelaskmise ajal Šotimaal John Browni laevatehases 1906. aastal oli 31,550 XNUMX-tonnine Lusitania oli maailma suurim reisilaev – varjutatud ainult tema sõsarlaeva poolt Mauritaania kui ta umbes 14 nädalat hiljem Swan Hunteri õues vette lasti.

Briti valitsus rahastas mõlemat laeva Cunard Line'i jaoks, aidates Suurbritannial konkureerida Saksamaa kasvava üle Atlandi laevanduse domineerimisega, pakkudes samal ajal käepärast abiristlejate reservi sõjaaja kasutamiseks.

Mõlemad laevad olid registreeritud Jane'i võitluslaevad sellest perioodist abiristlejatena ja koos domineerisid nad peagi Atlandi-ülestel marsruutidel, kusjuures Blue Riband vahetas nende vahel. Kiiruse ja luksuse poolest olid need võrreldamatud.

Sõja puhkedes vähenes laevandus ja Mauritaania pandi ajal maha Lusitania jätkas marsruudi teenindamist.

Reeglite muutmine

See oli muutuste aeg. Kuni selle hetkeni oli merel sõda reguleeritud "Auhinnareeglite" konventsiooniga, mis keelas relvastatud laevadel ilma hoiatuseta rünnata kaubalaevandusi. Tingimusi kohaldatakse siiski juhul, kui laev ei peatu või ei pea pardaleminekut vastu.

Konventsiooni eesmärk oli kaitsta elusid. Kui relvastamata laev uputatakse või võetakse auhinnaks, rikkudes selle neutraalsust salakaubaveoga, tuleks reisijatele ja meeskonnale võimaldada turvaline pääse kaldale.

Kuna aga Saksa U-paadid muutusid laevade uppumisel tõhusamaks, hakkas Suurbritannia oma kaubalaevu relvastama ja need Q-laevad rikkusid konventsiooni. Admiraliteedi käskis ka oma kaubalaevastikku rammida kõiki neid peatada püüdvaid allveelaevu.

See strateegia sundis sakslasi 4. veebruaril 1915 kuulutama, et Briti saari ümbritsevas sõjatsoonis tuleks sõda pidada piiramatuks. Sel ajal peeti piiramatut sõda sõjakuriteoks ja poliitika muutus tõi kaasa neutraalsemate aluste uppumise.

Saksamaa kuulutas Esimese maailmasõja sõjatsooniks

RMS Lusitania oli registreeritud abiristlejana, kandes tema manifestis loetletud laskemoona, mitte neutraalne. Aastal a New York Timesile kuulutus, mis on paigutatud Cunardi kuulutuse juurde Lusitania Päev enne tema pardaleminekut 1. mail 2015 hoiatas Saksamaa USA kodanikke ohtude eest, mis võivad tekkida sõjatsooni siseneva liitlaste laevaga.

See oleks Lusitania202. reis, tagasipöördumine New Yorgist Liverpooli. Paljud reisijad polnud reklaamist teadlikud, kuid see tekitas valitsevate klasside seas spekulatsioone selle üle Lusitiana oli nüüd seaduslik sõjasihtmärk.

"Ülesõidu ajal ei tohi lippe välja panna," juhendas Cunard. Selle praeguse kapten Turneri eelkäija oli eelmisel reisil USA lipuga vaidlusi tekitanud, et hoiatada mis tahes allpaati, et pardal on Ameerika kodanikke.

Kapten William Turner

Reisijatele teadmata oli laetud vintpüssi padruneid, kestasid, detonaatoreid ja alumiiniumipulbrit. Need olid lastimanifestis loetletud ja pakikandjatena maskeerunud Saksa spioonide jaoks kergesti jälgitavad. Need asetasid sihtmärgi kindlalt laeva lehtrite külge.

Ebakindel tulevik

Lusitania suundus ebakindlasse tulevikku, kuid enamik reisijaid ei teadnud suurenenud ohtu. Laeva elegantsist segatuna ja kapten Turneri rahustamisel tundsid nad kindlasti, et sõda on miljoni miili kaugusel. Söepiirangud tähendasid neljanda katlaruumi sulgemist, mis vähendas maksimaalset kiirust 25.5 sõlmelt 21 sõlmele.

Viimane foto Lusitaniast, tehtud 1. mail 1915. aastal

Atlandi ookeani ületamine möödus sündmusteta, kuigi reisilaevale reisijate ja meeskonna pealevõtmiseks oli väike hilinemine Kameroonia.

6. mai pärastlõunal 6,000 tonni kaaluv Briti kaubalaev Centurion torpedeeriti ja uppus koos teise alusega allveelaevarünnakus, tõstes teadlikkust allveelaevade kohalolekust Iirimaa lõunaosas.

Sõjapiirkonda sisenedes andis kapten Turner käsu voolukatkestusele. Avalikes ruumides kaeti katuseaknad, samas kui vaateaknaid suurendati kahekordselt. Kõik veekindlad uksed suleti ja päästepaadid paiskusid välja, et kiirendada veeskamist. Härrasmeestest reisijaid hoiatati õhtusöögijärgse jalutuskäigu ajal tekil suitsetamise eest.

Valamu Lusitania vrakil

Tänu Bletchley Parki eelkäijale Room 40 oli kuninglik merevägi teadlik aktiivsete allveelaevade ligikaudsetest asukohtadest. See salajane valitsusosakond püüdis kinni ja dešifreeris Saksa sidet, kasutades salvestatud koodiraamatuid.

See ja Centurion uppumine seab kahtluse alla otsuse, et Lusitania jätkab lõvikoopasse, selle asemel et suunata ümber Põhja-Iirimaa.

Eksperdid ütlevad, et otsuse aluseks oli söepuudus ja selle marsruudi läbimiseks vajalike lisapäevade arv. Varasematel kuudel oli see ka Saksamaa miinivälja tõttu piiridest välja märgitud, kuigi see kuulutati puhtaks 26. aprillil, neli päeva enne Lusitania lahkus New Yorgist.

Telemootor

Üldine hoiatus

6. mai pärastlõunal sai kapten Turner üldise hoiatuse Iirimaa lõunaosas aktiivsete allveelaevade kohta ja soovitas laevadel juhtida kanali keskmist marsruuti, möödudes täiskiirusel sadamate sissepääsudest.

Liitlased olid loonud sõjariskikindlustuse vastuseks kasvavatele laevanduskahjudele ning kindlustusandjate vastumeelsusele riskida laevade ja lasti sattumisega sõjatsooni. See suunas tõhusalt kogu side sõjatsooni sisenevate laevade jaoks Admiraliteedile ja kaotuste korral võivad sellel olla tõsised tagajärjed.

Kaptenil oli vabadus käsutada oma äranägemise järgi, kuid lõpuks teadis ta, et vastutab kaubanduskomisjoni ees.

Üleval ja all: Stern telegraaf

Sel varasel pärastlõunal oli viimane kinnitatud aktiivse allveelaeva asukoht Coningbegi tulelaeva piirkonnas, 70 meremiili ida pool. Lusitania rünnati.

Hoolimata Admiraliteedi juhistest kavandas kapten Turner Iiri rannikule lähemale kulgeva kursi, eeldades, et allveelaev oleks pärast eelmisel päeval sooritatud rünnakuid otsinud sügavamat vett.

7. mai varahommikul vähendas udu udu tõttu kiirust 15 sõlmeni ja hakkas helisignaali andma, tekitades mõned reisijad ärevust selle pärast, mida nad pidasid teateks laeva kohalolekust.

Kui udu hajus, tõstis kapten Turner kiirust 18 sõlmeni ja andis korralduse Iirimaa rannikul kurssi muuta, enne kui ta jätkas suunda.

Ta hakkas saama neljapunktilist parandust. Tema kiirust ja laagreid tuleks mõõta, kui ta väldiks kerge sihtmärgi loomist, kui ta ootaks suurvett laeva suurust Lusitania vaja Mersey sissepääsu kaitsval suurel madalikul navigeerimiseks.

Kuningliku mereväe eskorti läbi sõjatsooni ei oleks Lusitania. Mõned ajaloolased viitavad saadaolevate saatjate ebaefektiivsusele, kuna neil kõigil oli liinilaeva omast aeglasem tippkiirus. Kiirus oleks hiiglase parim kaitse allveelaeva rünnaku vastu, nii et see oli mõistetav.

Teise klassi söögituba (Peter McCamley)

Teise klassi söögisaalis suur messingist aurutoru

Saatja puudumine võis olla ka pettus, et vältida Briti laeva lipu all sõitmist. Sel ajal oli Briti mereväe laevadel väike ründevõime allveelaevade vastu.

Saksa keiserlik merevägi oli saatnud salajased juhised sõjatsooni sisenevate kaubalaevade sihikule hoiatamata, seades ohtu neutraalse lipu all sõitvad laevad. Eelmine kuu oli näidanud selliste laevade uppumiste arvu kasvu.

Kolm kuud enne uppumist oli USA välisministri Briti-meelne nõunik Robert Lansing koostanud memorandumi USA sõtta astumise negatiivse mõju kohta Suurbritannia sõjategevusele.

Kas see oli kaval Admiraliteedilt tähelepanu kõrvalejuhtimine, kas Ameerika Ühendriikide suur inimkaotus peaks ohustama USA neutraalsust? Kui sihikule võeti kaubalaevad, oli vaid aja küsimus, millal hakkavad kaotused avalikku arvamust mõjutama.

Memorandumis märgiti, et sõtta astunud USA seadustab oma laevad sihtmärkidena, suurendades veelgi tarneprobleeme.

Promenaadi tekivalgusti

Samuti suunatakse hädasti vajaminevad relvad ja laskemoon USA sõjaväele, tekitades niigi pinge all olnud Suurbritanniale katastroofilise puudujäägi. Mõned väitsid aga, et see on ebatõenäoline, arvestades Ameerika vabaturumajanduse filosoofiat ning pakkumise ja nõudluse suhtumist ärisse ja kasumisse.

Puuduvad kommunikatsioonid

Teine aspekt on huvide konflikt. uppumine Lusitania oleks keelanud Suurbritannia juurdepääsu sõjamaterjalidele, mida ta vajab. Laskemoona kandmisel seadustatud Lusitania kui sihtmärk, kas lasti kaotamine tekitaks tegelikult märkimisväärse puudujäägi esiosas?

Hilisemad uuringud tõid esile viis puuduvat teadet, mis saadeti otse aadressile Lusitania laeva viimastel päevadel. Kapten Turner tunnistas, et sai need kätte, kuid tal ei lubatud hilisemal uurimisel nende sisu paljastada, õhutades vandenõuteooriaid töötavate tumedate jõudude kohta.

Tagantjärele on lihtne kindlaks teha, mis kasu Suurbritannia saab laeva kaotamisest, näiteks Lusitania. Avalik pahameel, mille põhjustas Saksamaa sihikule suunatud tsiviilisikud, ei aidanud selle põhjustel lõppeda.

Messing ja mereelustik teise klassi söögisaalis

Woodrow Wilson oli juba hoiatanud tõsiste tagajärgede eest, kui USA hukkub, kui sakslased kuulutasid Ühendkuningriiki ümbritseva ala esmakordselt sõjatsooniks. Kas lava oli seatud või oli see, nagu paljud ajaloolased usuvad, õnnetute kokkusattumuste jada?

Udu selgineb

7. mai pärastlõunal udu hajus, tuues reisijateni kevade tõotuse – ja aidates ka kapten Schwiegeril näha Lusitania auravad temast eemale.

Kuna ta ei suutnud tema kiirust ületada, arvas ta, et sihtmärk on kadunud – kuni Turner pööras oma laeva nelja punkti parandamiseks ja esitas U-20 täiusliku lähenemisega. U-paat ootas, kuni reisilaev oli kuni 700 m kaugusel, enne kui tulistas ühe torpeedo. Hiljem väitis Schwieger, et ei teadnud sel hetkel oma ohvri isikut.

Lusitania illustratsioon, mis näitab saatuslikku torpeedot selle poole

Torpeedo tabas hiiglast esimese ja teise päästepaadi vahel paremal pool silla all. Plahvatusele järgnes kiiresti teine, surmavam purse, mille tõttu suur laev kaldus peaaegu kohe tüürpoordi.

Ebatavaline pikisuunaline vaheseinte konstruktsioon võis mõjutada kreeni kiirust, muutes pakipoolsed päästepaadid peaaegu kasutuks. Laeva jätkuva kiiruse tõttu muutusid reisijate jaoks raskeks ka tüürpoordi päästepaadid.

Kapten Turner hoidis päästepaatide vettelaskmise käsku tagasi, kui ta üritas kaldale pöörata. Rool ei reageerinud ja ka generaatorid ütlesid üles. Reisijad, kes ei olnud tekil, eksisid pimedusse sukeldunud koridoride rägastikus.

Kaunistatud raudtõstukid, Briti inseneriteaduse uhke väljapanek, said surmavaks lõksuks neile õnnetutele hingedele, kes üritasid neid põgenemiseks kasutada.

Liftid esmaklassilises restoranis

KaptenTurner andis oma laevale käsu täis tahapoole, kuid purunenud aurutorud muutsid selle lähenemisviisi ebaefektiivseks. Aja jooksul, mis kulus suurel laeval kiiruse vähendamiseks, oli edukalt vette lastud vaid kuus päästepaati, millest üks ujus maha ja paljud reisijad lihtsalt kasutasid oma võimalust külmas vees.

18 minutit oli kõik, mis selleks kulus Lusitania pinnalt lahkuda. 1,960 kontrollitud reisijast hukkus 1,193 inimest. Paljud surnukehad ei leitud kunagi kätte.

Põlastusväärne tegu

U-20 naasis Saksamaale, kus kaptenit algul kiideti, kuid lõpuks märgiti ta üheks ajaloo kaabakaks. Saksa väejuhatus püüdis kiiresti tema põlastusväärsest teost distantseeruda.

Arutelu teise, intensiivsema plahvatuse põhjuste üle jätkub. Mõned ajaloolased väitsid, et võimalikud süüdlased olid katlad, kuigi seda teooriat moonutasid sukelduja Vic Verlindeni ja projekti 17 tehtud fotod, mis näitasid, et need on endiselt terved.

Teine teooria nimetas võimaliku põhjusena söetolmu. Paddy O'Sullivani suurepärane raamat "Lusitania": saladuste lahtiharutamine süüdistas alumiiniumipulbrit, mida hoiti nr 2 trümmis, umbes seal, kus torpeedo tabas. Mõlemad ideed tunduvad võimalikud või oli see nende kahe kombinatsioon? Sellise jäägi leidmine on projekti 17 järgmise ekspeditsiooni eesmärk.

Katla sissepääs

Paljud küsimused jäävad vastuseta. Kas Admiraliteedi süü oli kuritegelikus kavatsuses või hooletuses? Kõik sõltub sellest, kuidas vaatleja fakte tõlgendab.

Näib, et suurte panustega malemängus oli mängus nähtamatu käsi. Reisijad olid sõjavarustuse jaoks tahtmatult inimkilbid.

The uppumine Lusitania ei toonud Ameerikat esimesse maailmasõtta, kuid valgustas propagandasõja puutepaberi, mis aitas muuta avalikku arvamust, sillutades teed USA ja selle tööstuskompleksi sisenemiseks konflikti kaks aastat hiljem. Ülejäänu on ajalugu.

Kunagi pole ilmnenud tõendeid selle kohta, et Admiraliteedi esimene lord Winston Churchill oleks seostatud admiraliteedi kaotamisega. Lusitania, kuid kiri, mille ta saatis Suurbritannia kaubandusnõukogu juhile Walter Runcimanile 12. veebruaril 1915, õhutas vandenõuteooriaid.

Saadetud ajal, mil Saksamaa kuulutas välja sõjatsooni Briti saarte ümber, oli ta kirjutanud: "Kõige olulisem on meelitada meie kallastele neutraalseid laevu, lootes USA-d Saksamaaga segada. Omalt poolt tahame, et liiklust oleks rohkem, seda parem ja kui osa sellest hätta jääb, siis veel parem. "

Rool

Kaubandusnõukogu uurimisel vabastati kapten Turner kõigist süütegudest hoolimata Churchilli juhistest, mille kohaselt tuleks teda "kontrollita jälitada". Kas see oli katse juhtida tähelepanu Admiraliteedi ebakompetentsusest kõrvale? Uurimine süüdistas kindlalt Saksa keiserlikku mereväge.

92 m sügavust vraki on tehtud palju päästmiskatseid, millest mõned on õnnestunud ja mõned mitte. Meri laseb oma saladustest vastumeelselt lahti. Lugu sellest Lusitania oli hakanud triivima ajaloo varju, kuni 1970. aastatel astus areenile päästetuuker nimega John Light.

Light tegi vrakile rohkem kui 200 sukeldumist ja algatas päästmiskatse, mille tulemusena läks vrakk lõpuks rikkale USA töösturile Gregg Bemisile. Greggi ajendas tema soov lahti harutada, kuidas võis nii suur laev ühest torpeedolöögist 18 minutiga uppuda.

Tema kirg pani ta kulutama rohkem kui miljon naela, et kaitsta oma omandiõigust Lusitania, ja saada tehniliseks sukeldujaks 76-aastaselt. Ta sukeldus vrakile 2004. aastal, misjärel tegevus vaibus.

Aknad esmaklassilises restoranis

2016. aastal võttis projekt 17 väljakutse vastu (vt allpool), võimaldades kümnetel tehnilistel sukeldujatel, sealhulgas minul, teadusuuringutes abistada. Viimase kaheksa aasta jooksul on meeskonnaliige Vic Verlinden salvestanud sadu videotunde ekstreemsetes tingimustes, kusjuures kaadrid on dekodeeritud Stuart Williamsoni poolt.

Tema lahkumisel andis Gregg omandiõiguse üle Lusitania muuseumi, mis loodi selle suure laeva mälestuse säilitamiseks, kuid mitte enne, kui andis Peter McCamleyle ja Project 17-le kirjaliku loa uurimise jätkamiseks.

Kahjuks ei andnud muuseum sel 2024. aasta hooajal projekti 17 luba vraki sukeldumiseks.

Gregg soovis tema sõnul „toetada tehnilisi sukeldujaid üle kogu maailma, et nad jätkaksid Mount Everesti sukeldumise uurimist ja dokumenteerimist” ning selle missiooni jätkamine on projekti 17 peamine eesmärk.

Õnneks tunnustasid projekti 17 väärtuslikku tööd dr Connie Kelleher ja tema meeskond Iiri valitsuse allveearheoloogiaosakonnas tegin andke meile luba sel hooajal ümber vraki sukelduda. Mille eest oleme väga tänulikud.

Kõigi nende inimeste elud on kootud kangasse Lusitania lugu. Paljudele artiklitele ja väljaannetele on kasu olnud nende püüdlustest otsida tõde.

Reis minevikku

Üksuste tuvastamine fotodel ja videotes muutub iga hooaja möödudes keerulisemaks. Vee sügavus, temperatuur ja pinnatingimused varjavad kõike Lusitaniavaadatuna uskumatu pärand. Iga ette võetud sukeldumine on teekond minevikku.

Mind kutsuti 17. aasta hooajal liituma Peter and Project 2024-ga. Minu tehniline-sukeldumisettevõte asub Tais ja sellest oli kaua aega möödas, kui olin külmas vees sukeldunud. Pakkisin oma kuivülikonna lahti ja avastasin, et see ei sobi enam otstarbeks, nii et Peter pakkus mulle lahkelt oma varu.

2024 projekti asukoha pilt

Kiirustasin piletit broneerima, kuid kuna polnud kindlust, kas sukeldumine on lubatud või mitte, oli see viimasel minutil rullmäestikusõit, mille võtsin sadamasse – päästis arheoloogide sekkumine.

Lootsin, et tagasi külmale veele üleminek on sujuvam teekond. Kohtudes Peetriga tema baasis, asusin oma varustust ette valmistama ja Peteri varukomplekti, kuivi kindaid ja soojendusega vesti proovima. Oh seda luksust!

Suundusime samal õhtul Kinsale'i ja järgmisel päeval kohtusin meeskonnaga, kui laadisime end üles ja suundusime vrakipaika. See oli uudishimulik segu vanadest kätest kogu Euroopast ja USA-st, kuid ma poleks saanud paremas seltskonnas olla.

Kavatsesin lasta diskreetsusel oma ego üle kontrolli saada, tõstes esimesel päeval varustuse ja valides lahkumisjaamas kerge laskumise.

Konteksti segamine

Olen juba kirjeldanud, mis neil esimestel laskumistel juhtus. Järgmisel päeval hoidsid poisid end tagasi, et ma sisse saaksin, aga seekord olin kuivad kindad vanade, paksude märgade vastu välja vahetanud.

Ma laskusin alla, kui ümbritsev valgus tuhmus; vrakk tuli minu tõrvikuvalguses 5m põhjast nähtavale.

Vrakk halveneb murettekitavalt ja põhitekk asub selles piirkonnas teiste tekkide peal, ajades esemete konteksti segadusse.

Kuningliku mereväe süvalaadimispraktika 1950. aastatel võis protsessi ainult kiirendada, kuid vaatamata selle jõupingutustele hüppavad tähelepanelikult silma mõned ajaloo taskud, mida aitab kaasa teie taskulambi valguse nurk.

Ajakapslite seas, mis olid otsekui keskkonnarünnakute vastu võitlemiseks, sisaldas kamberpott, mis lebas madratsi jäänuste kõrval. Iroonia, et nägin kamberpotti kolmetunnisesse sukeldumiseni 12°C juures laenatud kuivülikonnas ilma pissiventiilita, ei läinud meelest!

Minu põhjaaeg sai liiga kiiresti läbi ja strobid juhatasid tee tagasi tõusujoonele. Võtsin kätte oma markeri ja liikusin trellide juurde, et end gruppi sisse seada, mõeldes projekti 17 ees seisvate ülesannete tohutule suurusele.

Ilm selles maailma osas on kurikuulus. Nelja aastaaja kogemine ühe päevaga pole ebatavaline, mis muudab missiooni veelgi keerulisemaks.

Ankur-vints vööri piirkonnas

Järgmine päev oli lainekõrguse tõttu löök, kuid järgmisel hommikul tulime tagasi täis optimismi. Lasijoon oli paigal püsinud, muutes meie orienteerumise lihtsaks.

Strobid, mis kinnitasid mind joone paigutuse osas, ujusin välja, komistades üle suure läbimõõduga varda. See, mis see oli, sai mulle aru alles hiljem, kui uurija Stuart tuvastas, et see on mast, mis oli katki ja lebas üle rusude tipu.

Masti joont järgides ajasid pildi segadusse suured umbes 3m laiused metallraamid, mis olid kokku volditud nagu salvrätik. Stuart aitas mul jälle tükke hiljem kokku panna – vaatasin teise klassi reisijateruumide seinakarkasse.

Kui aeg jälle otsa sai, naasin joonele, et alustada tõusu Roal Verhoeveniga samal ajal. Lahkuminekjaama jõudes hakkas mu vastukops täituma!

Pidevalt oma ujuvust maha viskamas ja PO kukutades 2 , sain aru, et mu automaatne lahjendusventiil (ADV) lekib. Ma reageerisin sellega, et lülitasin oma pardal oleva tilliklapi välja, mis oli palju lihtsam kui paksude kinnastega voolupeatusse jõudmine. Lõpetasin dekompressiooni varasema osa, lehvitades vajadusel tilli jaoks klappi.

Ülekandejoon oli löögi ümber keerdunud, rikkudes dekompressioonivardad. Roal reageeris esimesena ja Darron Bedford ja mina aitasime liini lahti harutada, nagu paar Morrise tantsijat. Kui triivijaam vabanes, vabastati ja deko-triiv algas.

Hea hooaeg

Prognoos näitas veel ühte sukeldumispäeva ja viis päeva loal seitsmest oleks hea hooaeg. Selle sukeldumise jaoks tõmbaksin tilli oma seadmel käsitsi, kuna mul puudusid ADV parandamiseks vajalikud osad.

Lahkusime Kinsale'ist ümbritsetuna paksust udust, kuid kipper rahustas selle ajutist olemust. Tõsi küll, poole tunni pärast ja veidi eemal kaldast tuli päike välja ja udu selgines piisavalt, et näidata meile lõuna poolt lähenedes aeglast poolemeetrist veeremist merepinnal.

Vraki juurde jõudes laskusime kiiresti alla, osa telegraafide poole suunduvast meeskonnast märgati eelmisel päeval. Ma jooksin kaugusjoone välja, et saada aimu mastaabist. Kolm sukeldumist ja nii palju jäi avastamata.

Möödusime taas kambrist ja märkasime kummalist torude komplekti, mis arvatakse olevat mõeldud vee soojendamiseks teise klassi kajutitesse. Liiga kiiresti pöörasin sukeldumist. Oma rulli taastades lahkusime põhjast, et alustada pikka tõusu ja dekompressiooni.

Viimane meeskonnaliige vabastas trellid ja me hakkasime triivima, leppides igavusega 150-minutisesse peatumisaega, mis on alatine oht, sest kõik keskendumishäired viimasel takistusel võivad jääda teie viimaseks.

Seda punkti tugevdades vabastas Vic silmuse ja tõmbas huuliku ära, jättes endale suu kummi ja vett täis. Darron ja mina lülitasime ühiselt sisse ja andsime hapnikupaagi Vicile, kes liikus selle vastu võtma. Jahedad pead valitsesid. Lõpetasime sukeldumise ja meie 2024. aasta hooaeg jõudis lõpule.

Tim koos teiste 2024. aasta ekspeditsioonimeeskonna liikmetega

Ekspeditsioonimeeskonna kohal viibisid, kuid ülalmainimata olid Rez Soheil, teadur Paddy O'Sullivan ja Sea Hunter meeskond John Gillen ja Keven Shanahan.

LUSITANIA PROJEKT 17, autor Peter McCamley Enne projekti 17 oli sukeldumisluba ainult Iiri tehnilisel sukeldujal Eoin McGarryl Lusitania. Siiski, kui ta kaotas laeva telegraafi 2017. aastal toimunud loata sukeldumise ajal tõstatati Dáil Éireannis (Iiri parlamendi alamkojas) olulisi küsimusi, mis tähistasid Lusitania artefaktide eemaldamine. Meie häid suhteid Gregg Bemisiga tugevdas meie pühendumus suurimate ümberpaigutamisele Lusitania artefakt Iirimaal, laeva taavet, Põhja-Iirimaa avalikust tualetist kuni Old Headi muuseumini Kinsale'is. See viis meid peaaegu 18 kuud kohtumisi kohalike ja omavalitsusametnikega. Gregg Bemis Gregg andis meile loa sukeldumiseks Lusitania aastal 2016 ja meie ühine missioon avastada tõde selle kiire hukkumise taga lõi tugeva sideme. Aastal 2021, aasta pärast tema surma, pääsesime lõpuks katelde juurde, kus Vic Verlinden pildistas neid terveid ridu, mis seadis kahtluse alla kauaaegse teooria, mille kohaselt oli toimunud söetolmu plahvatus. Alates projekti 17 loomisest oleme koos meeskonnaliikmetega nagu Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown ja Jimmy Lyons murdnud sukeldumismonopoli Lusitania. Viimase kaheksa aasta ja 10 ekspeditsiooni jooksul oleme aidanud vrakki külastada kümnetel sukeldujatel üle kogu maailma, sillutades teed veelgi enamatele järgnematele. Oluline on see, et oleme suurendanud teadlikkust Lusitaniaajalooline tähtsus ja selle roll maailma kujundamisel, kus me täna elame. Eoin McGarry istub nüüd Old Headi muuseumi juhatusel koos Con Hayesi ja Padraig Begleyga, kellele Gregg annetas Lusitania. 2023. aastal, esimest korda kaheksa aasta jooksul ja kolmandal aastal selle uue omanikuna, keelduti meile lubamast meie 2024. aasta ekspeditsioonile sukelduda. Lusitania. See otsus tulenes meie keerulistest suhetest uute omanikega ja nende tarbetute piiravate eeskirjade kehtestamisest. Kahjuks näivad selle taga olevat isiklikud konfliktid ja soov taastada eelmine monopol. Valitsuse litsents Muuseum võib omada Lusitania kuid sellele ei kuulu merepõhi ega Iirimaa territoriaalveed, kus vrakk asub. Meie tegevusluba on alati ette näinud, et me vrakki ei sega, vaid hõljume selle kohal, et andmeid koguda, ja see ei erinenud ka tänavu. Õnneks saime vajaliku valitsuse tegevusloa ja töö jätkus plaanipäraselt. Projekt 17 oli ainus meeskond, kes sukeldus Lusitania sel aastal ja meie kogutud andmed olid ainulaadsed. Kui see on allveearheoloogiaüksuses dr Connie Kelleherile esitatud, tehakse see, nagu alati, avalikult kättesaadavaks. Loodame, et muuseum otsustab tulevikus meiega koostööd teha. Seni jätkame oma 2025. aasta ekspeditsiooni plaanidega. Stuart ja Vic on selle projekti nimel tohutult vaeva näinud ning kogu töö on koostanud Mark Skillen, kes hoiab Projekti 17 veebisait uuendatud. Samuti tahaksin esile tõsta Rez Soheili pühendumust, kes on olnud minuga igal sukeldumisel alates projekti algusest. Ta on projekti 17 pikima staažiga sukeldumismeeskonna liige, kes on sukeldunud umbes 50–60 ja 30–40 tundi põhjas. Lusitaniaja kokku umbes 150 tundi vees viibimist. Koos Barry McGilliga aitas kaasa Rez asukoha leidmine ja taastamine the,en Lusitania davit. Neile, kes soovivad veelgi süveneda Lusitania loosse, on Vic Verlindeni raamat Lusitania – veealune kollektsioon annab täieliku ülevaate ja sisaldab 240 pilti, sealhulgas viie aasta jooksul 92 m sügavusel tehtud pilte, ajaloolisi fotosid ja illustratsioone. A4-formaadis kõvakaaneline raamat on 200-leheküljeline ja maksab 36 naela – kohaletoimetamine on 19.50 naela.

Tim Lawrence (Foto: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE omab Davy Jonesi kapp (DJL) Tai lahes Koh Taol, aidates sukeldujatel oma oskusi harrastussukeldumisest kaugemale arendada. Ta juhib ka Mereuurijate klubi. Tuntud tehniliste vrakkide ja koobaste uurija ning New Yorgi Explorers Clubi liige on PADI / DSATi tehniliste instruktorite koolitaja.

Samuti Divernetis: LUSITANIA OMANIK BEMIS Suri 91-aastaselt, LUSITANIA OMANIK KINGITUS MUUSEUMILE RMS LUSITANIA VRAKI, TURKURID TOOTAVAD LUSITANIA PÕHITELEGRAAFI, LUSITANIA TELEGRAAFI TAASTUS 90 MILJAST