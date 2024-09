. GO sukeldumissaade ANZPeaesinejaks Pealaval on tunnustatud telesaatejuht, loodusteadlane ja seikleja Steve Backshall. Ta on ka edukas autor, kes on kirjutanud mitu hästi vastu võetud raamatut ja allkirjastab oma viimase – Deep Blue: Minu ookeanireisid – pärast tema kõnesid.

Hinga sügavalt sisse... Steve Backshall oli üheksa-aastane, kui ta esimest korda haid nägi, olles perega Malaisias puhkusel. Sellest sai alguse eluaegne vaimustus nende "mere isandate" ja neid ümbritseva ookeanielu vastu.

Tema karjäär maailma ühe populaarseima looduseuurija ja maadeuurijana on viinud ta lugematutesse veealustesse kohtadesse, millest paljud pole kunagi varem näinud. Ja ta on olnud tunnistajaks ka meie ookeanide looduslike elanike varanduse üllatavale langusele viimase 50 aasta jooksul.

Deep Blue: Minu ookeanireisid

Deep Blue on kogu elu valmiv raamat: tähelepanuväärne segu memuaaridest, reisimisest ning mere- ja keskkonnateadusest, mis viib meid unustamatule ringkäigule paljudes vee-elustiku maailmades: veealustest kõrbetest ja vihmametsadest kuni ookeanikangelaste arenguni. nagu merikilpkonn ja suur valge, alates ookeanielu tekkeloost kuni valgete polaarmerede ja korallriffide kiiresti langeva seisundini. See on nii armastuskiri meie väärtuslikele ookeanidele kui ka hõik, mida me peame nende päästmiseks tegema.

GO Diving Show ANZ on saadaval ainult 200 eksemplari (100 kõvakaaneline – 55 $, 100 pehme köide – 25 $), seega soovitame tungivalt koopia kaitsmiseks ettetellimine. Ettetellitud raamatuid saab kätte allkirjastamise tsoonist selleks ettenähtud allkirjastamisaegadel, eelisjärjekorras on ettetellijad.

Hankige GO Diving Show ANZ 3 allkirjaga koopia Steve Backshalli teosest Deep Blue

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.