Hankige inspiratsiooni ja avastage rohkem Austraalia sukeldumisalade kohta GO Diving Show ANZ-l

Inspiratsiooni / ANZ laval kõlavad järgmised:

Roni Ben-Ahron räägib Filipiinidest

Roni Ben-Ahron

Inspiratsioonilaval on säästva turismi propageerija ja tööstuse ekspert Roni Ben-Ahron. GO sukeldumissaade ANZ septembril, tutvustades Filipiinide uskumatut mitmekesisust.

Põgenes tipptasemel ärimaailmast sügavale, on Roni viimased 15 aastat veetnud sukeldumisturismi valdkonnas. Olles töötanud kuues riigis nii operatiiv- kui ka müügi- ja turundusülesannetes, armus ta Aasia-Vaikse ookeani sukeldumisse. Ta ütleb: "See on koht, kus mitmekesisus ja värvid soojendavad südant ja säravad kui majakas, kuidas ookean peaks välja nägema." Tema eesmärk on edendada säästva sukeldumisturismi tavasid, mis hõlmavad sukeldujaid kogu maailmas.

Filipiinide uskumatu mitmekesisus

Filipiinid on üks maailma populaarseimaid sukeldumiskohti. Asudes korallikolmnurga südames, saate nautida maailma suurimat bioloogilist mitmekesisust: erksaid korallriffe, vrakke, uskumatut pelaagilist elu, haruldasi olendeid ja ainulaadset topograafiat.

Siit saate teada Filipiinide parimate sukeldumiskohtade kohta, mida võite kõigist neist leida ja kuidas saate neid Atlantise sukeldumiskuurortides ja Liveaboardides kogeda.

Tarbijatel on tänapäeval valida; saate brändi valida väärtuste kogumi põhjal, mida peate oluliseks. Kas keskkonnaalased jõupingutused, kogukonna teavitamine ja haridus on teie jaoks olulised? Siit saate teada, kuidas saate Atlantis Resortsi ja Liveaboardsi abil sukeldumisel mõju avaldada!

Torrey Klett tõstab esile Sea Shepherdi tööd Austraalias

Torrey Klett / Merekoer

Sea Shepherd Australia on merekaitse mittetulundusühing, mis kasutab otsest tegevust ookeanide plastireostuse vastase sõja eesliinil; ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük; hävitavad mereelustiku juhtimise strateegiad; ja muud ohud ookeani ökosüsteemile ja selle elanikele.

Torrey Klett, Sea Shepherd Sydney peatüki koordinaator, tutvustab ANZ / Inspiration Stage'il täna Austraalia ja maailma ees seisvaid merekaitseprobleeme. GO sukeldumissaade ANZ septembris ja kuidas saame olulisi muutusi saavutada.

Torrey sai kirglikuks teha merekaitsealaseid jõupingutusi pärast seda, kui ta töötas Hondurases PADI sukeldumismeistri treenerina. Ta usub, et looduskaitse on igaühe kohustus, ja soovib, et tunneksite end volitatud osalema ja kaasa aitama ookeanide kaitsmisel, mida me nii väga armastame.

Terry Cummins annab valgust sukeldumisele Queenslandi lähedal

Terry Cummins

Tuntud tööstustegelane Terry Cummins hakkab ANZ lavale astudes lüüriliselt Queenslandi vete imede kohta. GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Dr Terrence (Terry) Cummins on Dive Queenslandi president ja silmapaistev tegelane ülemaailmses sukeldumiskogukonnas, samuti tuntud allveefotograaf, kirjanik ja sukelduja endine tippjuht. koolitus asutustele.

Terry on praegu mitmes valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonide nõuandekomitees, mis on seotud sukeldumise, turismi, seadusandluse ja ettevõtluse jätkusuutlikkusega ning tal on pikk nimekiri mainekatest auhindadest ja saavutustest, sealhulgas nimetamine Explorers Clubi liikmeks. New York ja Austraalia ordeni medali panuse eest sukeldumisse.

Queenslandi rannikul sukeldumine

Terry viib teid a foto teekond Queenslandi lõunapiirilt kaugele põhja ning hõlmab suurepärast sukeldumist Suure Vallrahu ja Korallimere ääres. Ta käsitleb ja esitab küsimusi ka negatiivsete arusaamade kohta, mis mõnes meedias Suure Vallrahu seisukorra kohta ekslikult eksisteerivad, rõhutades samas ainulaadseid teenuseid, mida Dive Queenslandi liikmed külalissukeldujatele pakuvad.

Nays Baghai viib teid Diving Into The Darknessi telgitagustesse – selle esitlemine avab etenduse laupäeval

Nays Baghai

Nays Baghai on sõltumatu filmitegija ja veealune loov ning ta on inspiratsioonilaval. GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Asub Sydneys, on ta lõpetanud Austraalia riikliku filmikooli AFTRS ja tema mängufilmidebüüdi režissöörina, Laskumine, võitis 2020. aasta Sydney filmifestivali ja on nüüd voogesitatud Amazon Prime ANZ-is.

Tema teine ​​omadus, Sukeldumine pimedusse, kus pealava esineja Jill Heinerth, võitis 2024. aasta Santa Barbara rahvusvahelise filmifestivali. Seda vinget filmi näidatakse GO Diving Show ANZ raames laupäeva hommikul, et alustada protsessi.

Lisaks pikaaegsele tööle režissööri, operaatori ja monteerijana on Nays võitnud ka 30 auhinda oma lühivormide ja fotograafia tööd. Tema klientide portfelli kuuluvad Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Ajakiri, Austraalia turism ja palju muud.

Allveeoperaatori ja fotograafina on Naysil lai valik sukeldumistunnistusi, mis võimaldavad tal tegutseda nõudlikes keskkondades, kuhu traditsioonilised võtterühmad ei pääse.

Võimatu võimalikuks tegemine: pimedusse sukeldumise kulisside taga

Mitme sidekriipsuga režissöör Nays Baghai sukeldub oma legendaarsest Jill Heinerthist rääkiva auhinnatud dokumentaalfilmi saladustesse. Selles esitluses käsitleb Nays suurt hulka teemasid, sealhulgas:

Sukeldumine koolitus projekti elluviimiseks vajalik

Keeruliste filmidokumentide üksikasjad, sealhulgas stsenaariumid, süžeeskeemid, võtteskeemid ja muud

Koobaste ja muude veealuste filmimiskohtade täielik nimekiri

Lõputu hulk väljakutseid, millega meeskond kokku puutub

Hiiglaslik toimetamisprotsess

Taashingajate riskid ja hüved

Paralleelid filmitegemise ja tehnilise sukeldumise vahel

Danny Charlton annab nõu Indoneesia külastamiseks

Danny Charlton

Mõeldes Indoneesia külastamisele sukeldumisel puhkus? Siis tule kindlasti kuulama Indoneesia tarkade nõuandeid sukeldumisreisid guru Danny Charlton juures GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Danny on ANZ / Inspiration Stage'il, pakkudes palju kasulikke näpunäiteid ja nõuandeid selle imelise riigi külastamiseks, mis on koduks ühele planeedi parimale sukeldumiskohale.

Dannyl on turismiuuringute bakalaureusekraad ja ta töötas mitu aastat Ameerika Ühendriikides enne Indoneesiasse minekut. Üheaastasest lepingust kujunes välja Angelique'iga kohtumine ja abiellumine ning alaline kodumaalt lahkumine.

Ta on kirglik kohalike talentide arendamise vastu koolitus ja juhendamine. 2001. aastal konsulteeris ta Lembeh Resorti omanikega tootearenduse teemal ja järgmisel aastal avas kuurordis sukeldumiskontsessiooni. Peagi töötati välja toode Passport to Paradise, mis annab sukeldujatele võimaluse Põhja-Sulawesi põhjaosaga tutvuda.

Danny on esirinnas Lembeh Resortsi ja Murex Resorti sukeldumisvõimaluste arendamisel kõrgeimatele standarditele koos ulatuslike mugavustega.

James Hunter räägib allveearheoloogiast

James Hunter

James Hunter on Austraalia riikliku meremuuseumi merenduspärandi ja arheoloogia kuraator ning ta peab põneva ettekande ANZ/Inspiration Stage'il. GO sukeldumissaade ANZ septembris.

James sai doktorikraadi merearheoloogias Flindersi ülikoolist 2012. aastal ning magistrikraadi ajaloo ja ajaloolise arheoloogia alal Lääne-Florida ülikoolist 2001. aastal.

Ta on olnud seotud ajaloo- ja merearheoloogia valdkondadega üle kahe aastakümne ning osalenud mitme rahvusvaheliselt olulise laevahuku asukoha uurimisel USA-s, sealhulgas Ameerika kodusõja allveelaeva uurimisel. HL Hunley ja 1559. aastal Floridas Pensacola lahes hukkunud Hispaania galeon Emanuel Pointi laevahukk.

Jamesi doktoritöö uuris Austraalia ja Uus-Meremaa koloniaal- ja varajases mereväes kasutatud torpeedopaatide kaitse ajalugu ja arheoloogiat. Ta määrati muuseumisse 2015. aasta jaanuaris ja ta on osalenud mitmes selle merearheoloogiaprojektis, sealhulgas Austraalia esimese allveelaeva laevahuku uurimises. AE1 Paapua Uus-Guineas Teise maailmasõja aegse kergeristleja HMAS Perth (I) Indoneesias ning James Cooki HMB vrakikoha otsimine ja tuvastamine Endeavour Ameerika Ühendriikides.

Blue Horizon Divingu Holly Wakely püüab inspireerida järgmise põlvkonna sukeldujaid

Holly Wakely

Sukeldumine juhendaja ja tuuri juht Holly Wakely on ANZ / Inspiration Stage'il GO sukeldumissaade ANZ septembris, jätkates oma missiooni inspireerida rohkem inimesi sukeldumisega tegelema.

21-aastaselt on Holly juba läbinud üle 2,000 sukeldumise ja on PADI kursuse direktor. Kuid tema teekond algas palju varem, nelja-aastaselt, kui ta esimest korda avastas oma armastuse veealuse maailma vastu. Tema kirg viis ta PADI Juniori piloodini sukeldumismeister programmi. Hollyle meeldib nüüd õpetada igal tasemel sukeldumist, eriti lastele.

Holly sügav armastus sukeldumise vastu ulatub õpetamisest kaugemale. Ta juhib Blue Horizon Divingut Youtube kanal, jagades sukeldumisseiklusi ja näpunäiteid kõigile. Holly korraldab ja juhib ka sukeldumisreise üle kogu maailma.

Talle meeldib jagada oma kirge teistega, kuidas ta õigeks peab. Tema eesmärk on meelitada sukeldumisringkonda rohkem inimesi, sealhulgas lapsi, kes on kirglikud ookeani vastu!

Noortest sukeldujast kursuse juhiks: järgmise põlvkonna kaasamine

Holly Wakely, endine noorte sukelduja, kellest sai kursuse direktor, jagab strateegiaid järgmise põlvkonna sukeldujate kaasamiseks erinevate meediavoogude kaudu. Holly teekond muutis seda, kes ta on sukelduja ja üksikisikuna. Tema eesmärk on inspireerida teisi ja toetada noori sukeldujaid nende individuaalsete reiside jätkamisel, luues kaasava sukeldumiskogukonna. Holly suhtleb noorte sukeldujatega sotsiaalmeedia võrgustike kaudu, nagu Youtube ja TikTok ning arutletakse selle üle, kuidas need sukeldumise tulevikku kujundavad.

Diver Alert Networki dr Matias Nochetto peab inspireerivaid ja harivaid ettekandeid

Matias Nochetto

Diver Alert Networki meditsiiniteenuste austatud asepresident dr Matias Nochetto peab avaüritusel inspireerivaid ja harivaid ettekandeid. GO sukeldumissaade ANZ septembris.

Dr Nochetto on töötanud DANis alates 2006. aastast. Ta on DAN-UHMS täiendõppeprogrammi kaasdirektor ning mitmete riiklike ja rahvusvaheliste sukeldumismeditsiini kursuste ja programmide õppejõud.

Temast sai sukelduja juhendaja (1999) meditsiinikooli ajal, mille tulemusena lõpetas ta kolmeaastase kliinilise ja uurimistöö stipendiumi hüperbaarilise ja sukeldumismeditsiini alal, et ühendada need kaks kirge.

