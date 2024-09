Hankige inspiratsiooni oma järgmiseks seikluseks koos Deborah Dickson-Smithiga

Deborah Dickson-Smithil on aastakümnete pikkune kogemus nii veepealse kui ka vee all oleva maailma avastamisel ning ta toob selle kogemuse Diveplanit Travelile, tutvustades oma klientidele uusi sukeldumissihtkohti – ja nüüd ka GO sukeldumissaade ANZ publik 28.-29. septembril.

Saa inspiratsiooni oma järgmiseks seikluseks! Debi ettekanne tutvustab esilekerkivaid sukeldumissihtkohti, sealhulgas:

Halmahera – niinimetatud uus Raja Ampat Indoneesia Molucca saartel; Romblon – Filipiinide uueks makrosukeldumise pealinnaks; Mikomoto – Tokyost kiviviske kaugusel asuv vasarapealinn; ja Sri Lanka – värskelt ligipääsetav vraki sihtkoht rooste armastajatele.

Ta käsitleb ka uusi sukeldumisvõimalusi Mikroneesias, sealhulgas Pohnpeis ja Majuros, mis avanesid tänu Nauru Airlinesi uutele lendudele.

Saage inspiratsiooni oma järgmiseks seikluseks Deborah Dickson-Smith 2-ga

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.