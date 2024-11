Kingitusjuhend: 7 uut raamatut sukeldujatele

Sukelduja ja kokk,

autor Lasse Spang Olsen

ma lugesin Sukelduja ja kokk kui sõber helistas. Mõne hetke pärast oli ta öelnud: "Arvan, et olete lugenud Sukelduja ja kokk?” Minuga pole seda kunagi varem juhtunud, mis vist tähendab, et see on "hetke raamat".

Kui te pole seda veel lugenud, võib-olla mäletate seda inspireerivat 2013. aasta uudist Nigeeria puksiirlaevast, mis uppus kahtlastel asjaoludel väga kiiresti, jättes oma 12 meeskonnaliikmest tekkide alla lõksu.

Kui piirkonnas töötav küllastussukeldujate meeskond kutsuti kohale, et teha seda, mida neilt harva oodatakse – 30 m sügavuses vrakis inimkehade eemaldamiseks ringi pista –, tabas neid šokeeritud üks meeskonnaliikmetest, kambüüsi. kokk, kes on endiselt elus pärast enam kui kahte päeva laeva kõige kaugemas osas lõksus.

See ei ole spoiler, sest see raamat on "howdunnit", mis jälgib üksikasjalikult, mis juhtus selle hetkeni ja mis kõige tähtsam, mis juhtus järgmisena. Sellel on ka paar keerdu sabas, mis mind kindlasti üllatasid.

Autor on filmitegija ja see on tema dokumentaalfilmi raamat erakordsest veealusest ellujäämisloost koos originaalpiltidega kere klaustrofoobilistest piiridest.

Ta on loo väga selgelt paika pannud, vahele lõigud tuukrite, nende juhtlaeva ja koka Harrisoni vahelisest algsest vestlusest ning see lähenemine on väga tõhus.

Päästetöö

Kui mul on kriitikat – ja see on väga tühine –, siis on see, et kogu oma selguse huvides näib autor olevat nii püüdnud tagada, et lugeja saab iga punkt. See sihikindlus tähendab, et sisse hiilib teatud hulk kordusi.

See aga kaob pärast raamatu esimest poolt. Seevastu on hilisem episood, kus päästemissioon jookseb peaaegu rööbastelt välja, kui sukeldujad eiravad peamist kaalutlust. See kaljuserva olukord laheneb nii kiiresti ja ootamatult, et mul oli raske ette kujutada, kuidas see juhtus – ja teeb seda siiani.

See ei võta arvesse tõsiasja, et see on põnev ja emotsionaalne lugemine ning Olsen on teinud selle lihtsaks – kuigi nagu viimastest peatükkidest selgub, polnud tema jaoks kaugeltki lihtne uurida ja kirjutada. See hingemattev lugu on seda suhteliselt lühikest aega väärt, mis sul lugemiseks kulub.

Sukelduvad väljaanded, ISBN: 9781909455610

Pehmes köide, 15x23 cm, 176 lk, 20 naela

Coral Triangle Cameos: bioloogiline mitmekesisus ja väike enamus,

autor Alan J Powderham ja Sancia ET van der Meij

Alati on raske arvata, millise väljaandjaga Dived Up järgmisena välja tuleb, kuid nagu Sukelduja ja kokk näitab, et selle valikud pole kunagi vähem huvitavad.

Lugesin eelkäijat Korallikolmnurga kameed, mida kutsuti Korallikolmnurga südames, kui see 2021. aastal välja tuli ja arvas, et see on suurepärane suland mõjuvast tekstist ja veealune fotograafia.

Alan Powderham on väga hea makrofotograaf ja, nagu ka praegu, tegi ta koostööd merebioloogi Sancia van der Meijiga, et pääseda naha alla "väikese enamuse" pisikestest kaladest ja selgrootutest, kes moodustavad suurema osa Indo-Vaikse ookeani piirkonnast. rifi elu.

Eelmine raamat avaldas sedavõrd muljet, eriti viis, kuidas see akvalangisti vaatenurgast kinni jäi, et tegime aastal kuueleheküljelise väljavõtte. Sukelduja ajakiri rõõmu jagada. Korallikolmnurga kameed on toodetud samas ruudukujulise kohvilaua formaadis ja see on igati hea.

Olen lugenud piisavalt raamatuid, millest fotograafid valivad välja oma parimad kaadrid ja tulevad siis valiku õigustamiseks välja veidrad peatükipealkirjad ja vahveldatud tekst, kuid Powderham ja van der Miej on liiga kohusetundlikud, et sellesse lõksu langeda.

Pildid on valitud ja rühmitatud mõjuval põhjusel – antud juhul loomatüüpide kaupa – ning sõnad, ehkki vähesed, on hoolikalt valitud infokillud, mis viitavad algsele mõttele ja jätavad lugeja mõtlema, et need võiksid olla meeldejäämist väärt.

Powderhami pildid kalduvad tumeda poole – ta on üks neist fotograafidest, kes suudab vastu panna soovile oma pildid popiks teha – ning kuna need voolavad lehtede servadesse ja üksteise sisse, ujutab see lugeja vaatevälja üle. nagu sukeldumisel, muutes kogemuse kaasahaaravamaks.

Ma ei saa paremat öelda selle kohta, mis on sisuliselt pildiraamat, kui seda, et see raamat kannataks korduvat lugemist. Arvan, et enamik mereelu vaatlejaid naudib seda ja eriti veealused fotograafid.

Sukelduvad väljaanded, ISBN: 9781909455573

Kõva köide, 22x30 cm, 224 lk, 45 naela

52 ülesannet: veealune fotograafia,

autor Alex Mustard

52 Ülesanded on Ammonite Pressi raamatusari, mis käsitleb selle aspekte fotograafia – eelmisel korral, kui vaatasin, oli seal 14 pealkirja, mis ulatusid mustvalgest ja droonist tänava ja Instagramini fotograafia.

Nüüd on pühendatud veealune fotograafia väljaanne mitte vähem väljapaistvalt autoriteedilt kui Ühendkuningriigi enda Alex Mustard, kelle kvalifikatsiooni ei pea kordama.

Nagu sarja teised pealkirjad, Veealune fotograafia koosneb aasta eest iganädalastest töötubade ülesannetest, mis on mõeldud põhioskuste arendamiseks, silmaringi laiendamiseks ja loovuse käivitamiseks, rääkimata väljamõeldud piltide loomisest.

Ülesanded ulatuvad täiusliku supermakropildi saamisest elust merepõhjas kuni olemasoleva valguse loomingulise kasutamiseni meeleolukate vrakkide fotode jaoks. Iga ülesandega kaasnevad kindlad, kuid mitte ülemäära tehnilised nõuanded, kus on ruumi märkmete jaoks.

Igal 52 ülesandel on võti, mis näitab ülesande tüüpe, olgu see siis suur loom, sõber, kompositsioon, arvuti, kala, valgustus, makro, maastik, tehnika, lainurk või vrakk. Raamat on täis inspireerivaid Sinepikaadreid, näpunäidete paneele ja otsest kirjutist, mis tagab, et tema nõuanded jõuavad kohale. Lihtne lähenemine keskendub põhielementidele.

Mõned ülesanded hõlmavad selliseid algatusi nagu konkurssidel osalemine või produtseerimine ajakiri kaanepildid (hea on näha üht autori silmapaistvat Sukelduja kaaned, mida kasutatakse näitena selle kohta, miks nii vähesed pildid suudavad tegelikult vastu seista mitme katteliini konkurentsile).

Probleem, mis on teile kahtlemata ette tulnud, seisneb selles, et tegelikus maailmas on väga vähestel sukeldujatel peale soojaveesukeldumisprofessionaalide õnne, et neil on juurdepääs mitmesugustele kohtadele, mis on vajalikud kõigi nende projektide täitmiseks, kindlasti regulaarselt.

Sinep on sellest selgelt teadlik: "Olen meisterdanud ülesandeid, mida saab enamasti sooritada sukeldumisel või sobival sukeldumispäeval," ütleb ta eessõnas. "Need on ette nähtud täitmiseks umbkaudu järjekorras, selle asemel, et valida oma lemmikuid." Seega arvan, et sõnum on anda endast parim.

Enamiku veealuste fotograafide jaoks, kes tõsiselt tegelevad enesetäiendamisega, on selle raamatu lihtsalt läbi lugemine nauditav protsess, mis jätab neile palju ideid, mida järgmisel reisil kaasa võtta.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Kõva köide, 21x14 cm, 128 lk, 12.99 naela

Põhja-Ameerika idaranniku haid, raid ja kimäärid,

autor: David A Ebert ja Marc Dando

See luksuslik põllujuhend järgneb teisele, mille olen varem üle vaadanud, kui märkasin, et see oli peaaegu liiga kaunilt toodetud, et põllul oleks oht muutuda räpaseks ja koerakõrvaseks.

See 2020. aasta juhend oli pühendatud Euroopale ja Vahemerele ning väidetavalt oli see esimene välijuhend, mis hõlmab kõiki 146 liiki, mis on leitud Ühendkuningriigist kergesti ligipääsetavatest meredest. See uus raamat hõlmab USA ja Kanada Atlandi ookeani rannikut ning hõlmab 173 liiki, loomulikult märkimisväärse kattumisega.

See hõlmab Atlandi ookeani saarte, nagu Bahama ja Bermuda, ümbruses leiduvaid elastseid harusid, mis ulatuvad läände Mehhiko lahte kuni Yucatani poolsaareni ja hõlmavad mõningaid harvanähtavaid süvamereliike.

Kui võtta juhusliku näitena laternahaid, leiate värvifotoga tutvustuslehe, millele järgneb kolm lehekülge, mis illustreerivad kehakujusid ja märgiseid, seejärel üksikasjalik hammaste juhend, enne kui jõuame üheksa liigi juurde.

Kõigi nende jaoks on meil Dando fotodest paremad külgmised ja õhust tehtud teaduslikud illustratsioonid, üksikasjalik kirjeldus, elupaik, bioloogia, IUCNi punase nimekirja staatus, sügavusvahemik, mõõtmed erinevatel küpsusastmetel ja muud olulised üksikasjad (võti on esikaane klapp), samuti levikukaardid.

Kui te ei suuda siin rohelise laternahai eelistatud dieeti täpselt määrata, ei tee te seda tõenäoliselt kunagi.

David Ebert, Vaikse ookeani haide uurimiskeskuse programmidirektor ja paljude muude elastsusharuga seotud ametikohtade omanik, kirjutab iga liigi kohta suure selgusega mitme üldisema peatüki vahel. Sonia Fordhami Shark Advocates Internationalist on ka looduskaitsele pühendatud peatükk. See on üks atraktiivne ja põhjalik teatmeteos.

Princetoni ülikooli press, ISBN: 9780691206387

Kõva köide, 18x22 cm, 430 lk, 35 naela

Sukeldumine Gozo ja Comino,

autor Richard Salter (2. väljaanne)

See võib olla teine ​​väljaanne, kuid see väärib märkimist, sest Malta saared on Briti ja mandri sukeldujate seas nii populaarne sihtkoht ning nende jaoks on pikka aega olnud tihe konkurents, et pakkuda neile kindlaid sukeldumisjuhiseid.

Usun, et see oli esimene, kes ignoreeris Maltat ennast ja keskendus kahele põhjasaarele. See on mõistlik, sest paljud sukeldumiskülastajad otsustavad asuda Gozole ja seal on palju, et neid hõivata.

Kuna Malta saari saavad avastada iseseisvad kaldalsukeldumisrühmad, on nõudlus giidiraamatute järele olnud suurem kui teistes sihtkohtades, kus sukeldumist korraldavad peamiselt sukeldumiskeskused.

Salteri raamat ilmus esmakordselt aastal 2017. Ta oli kohaliku sukeldujana hästi paigutatud juhendaja intiimsete tööalaste teadmistega saitide kohta ning täpsustas olemasolevaid teadmisi, mida ta jagaks klientidega edasiste uuringute ja fotograafia lünkade täitmiseks.

See parandatud väljaanne sisaldab ainult ühte uut saiti, vraki Hefest, viies koguarvu 72-ni, millest enamik (58) on Gozo ümbruses.

Lihtsalt teadmiseks Hefest on 60 m pikkune naftatanker, mis uputati teadlikult 30–40 m sügavusele Xatt I-Ahmaris olemasolevate vaatamisväärsuste lähedal. Karwela, Cominoland ja Xlendi. Raamat, mis sisaldab üksikasjalikke kirjeldusi, kaarte ja fotosid, salvestab muudatused olemasolevates kohtades ja uuendab teavet sukeldumiskeskuste kohta.

Azure Window dramaatiline kokkuvarisemine, muutes selle täiesti uueks sukeldumiskohaks pärast tõenäoliselt eoone, toimus just siis, kui esimene väljaanne oli ilmunud, kuid Dived Up oli suutnud raamatu tagasi tõmmata ja seda hüüdnimega muuta. ajast.

"Selgub, et uue saidi kaart ja kirjeldus, mille Richard pärast olukorra lahendamist kokku pani, pidasid suures osas paika," räägib kirjastaja Alex Gibson. Uus väljaanne sisaldab uut Pete Bulleni fotot saadud "Azure Alpidest" ja mõningaid täiendavaid teksti näpunäiteid. "Jumal tänatud, pole seekord midagi nii dramaatilist juhtunud!"

Nagu Gibson märgib, on raamatu navigeerimist ja välimust täiustatud ja värskendatud, et hõlbustada sukeldumiste leidmist kõigis viies piirkonnas.

Sukelduvad väljaanded, ISBN 9781909455580

Pehmes köide, 184 lk, 23x16 cm, 20 naela

Sharkpedia: Sharkloore'i lühike kogumik,

autor Daniel C Abel

Veel üks hai pakkumine Princetonilt, seda raamatut võib praegusel aastaajal näha sukatäitena. See on ka omal moel atraktiivne, kuna selle fooliumiga tembeldatud riidest kate on sisse lülitatud. Illustraator Marc Dando on tagasi erinevate joonejoonistusstiilide tekstikatkestustega, kuid kontseptsioon keerleb USA mereteaduse uurija Daniel Abeli ​​tähelepanekute ümber. professor, kes on spetsialiseerunud haide ökoloogiale ja füsioloogiale.

See on hulk hailist teavet, mis on jagatud umbes 100 tähestikuliseks kirjeks, ja hea uudis on see, et see jätab kõrvale hakitud sõnasõna, et haid on inimestele vähem ohus kui inimesed haidele (haigutavad), eelistades selliseid asju, mida ma tegin. ei tea, aga soovin, et oleks.

Siin on maitsja väikesest veidrate hainimede osast, mis keskendub Happy Eddie Shysharkile: „Miks see on häbelik hai? Sest kui teda ohustavad röövloomad nagu Cape Fur Seals, on tal kombeks veereda palliks nii, et saba katab silmi. Sel põhjusel nimetatakse seda liiki ka sõõrikhaiks.

"Võib-olla julgustab hai seda tehes sageli mänguhimulisi neemekarushüljesi hai söömise asemel mängima "hai viskamist". Peate seda lugema, et teada saada, kust "Happy Eddie" bitt pärineb, või et nautida muid nimesid, nagu falliline hai ja pulgakommihai.

Leiate huvitavaid tähelepanekuid selliste aspektide kohta nagu tooniline liikumatus või "surma teesklus"; vanemlik hoolitsus: „Seal pole. Kas pole piisavalt vooruslik, et haid ei söö oma järglasi?” ja hai hammustuse mõistmise viisina õunapuksutamine.

See on palju enamat kui naljaraamat, kuid see muudab südamelähedase teema väga seeditavaks. Kena väike kingitus hai-sukeldujale.

Princetoni ülikooli press, ISBN 9780691252612

Kõva köide, 12x18 cm, 168 lk, 10.99 naela

Väike vaalade raamat,

Robert Young ja Annalisa Berta

Veel üks Princetoni "väike raamat" pani mind silma oma kõvakaanelise vormi ja stiili poolest vaatama minu lapsepõlve raamatute sari. See on osa sarjast, mis hõlmab teemasid mardikatest ja liblikatest puude ja ilmadeni, mis kõik võivad vihjata lasteraamatutele, kuid on eksitavad, sest on lihtsalt suunatud loodusesõpradele.

Tugce Okay rikkalikult illustreeritud ja fotovalikuga taskuformaadis raamat pakib oma 160 väikesele leheküljele palju fakte ja sobib hästi reisimiseks. Isiklikult eelistaksin oma hiiglaslikule teemale rohkem vastavat vormingut, eriti illustratsioonide osas, kuid väikeses kirjas ja kujunduses on piisavalt lihtne läbi rääkida.

nagu Sharkpedia, raamat käsitleb bioloogiat, delfiinide ja pringlite ning suuremate vaalade käitumist ja kaitset ning on hästi kirjutatud ja informatiivne.

Kui otsite väikest kingitust vaalalisele mõtlevale sõbrale või sugulasele, võib-olla sellisele, kellele meeldib sukeldumise ajal vaalavaatluspaatidesse sõita, tasub sellele mõelda.

Princetoni ülikooli press, ISBN 9780691260129

Kõva köide, 10x16 cm, 160 lk, 12.99 naela

