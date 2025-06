GO sukeldumisnäitus ANZ: 2 piletit ühe hinnaga nüüd saadaval

at 10: 05 am

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak olümpiapargis on suunatud meie veealuse maailma parimate palade tutvustamisele ning nüüd on saadaval eripakkumine – kaks ühe hinnaga pilet varajasele ostjale.

Olenemata sellest, kas oled algaja, kes kaalub sukeldumisega tegelema hakkamist, või oled läbinud algtaseme kursused, või edasijõudnud sukelduja, tehniline sukelduja või kogenud CCR-sukelduja, leiab siit kindlasti midagi endale huvipakkuvat.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

Hankige piletid kohe!

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.