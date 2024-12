Hal Watts: Härra Scuba lahkumine

Lahkunud on järjekordne USA ekstreemsukeldumise titaan: Hal Watts suri 88-aastaselt Floridas Ocalas 7. detsembril. Ta lõpetas sukeldumise pärast viimaste aastate kaheksat lööki.

Watts tegi oma nime sügavas õhus sukeldumise kaudu, kuigi kui ta 1960. aastate alguses selle spordialaga tegelema hakkas, ei olnud harrastussukeldujatel suurt valikut, kui teha seda õhus ja õppida seda protsessi võimalikult ohutult juhtima.

Selleks seostatakse Wattsi, kes sai tuntuks kui "Mr Scuba", ka selle spordiala tuntuima ütluse väljatöötamisega: "Planeerige oma sukeldumine – sukelduge oma plaani".

See oli tema sõnul lihtsalt kohandatud motost, mida ta oli noore erapiloodina kuulnud: "Planeerige oma lend – lendake oma plaani järgi.” Kui ta oli sukeldumisega alustanud, oli tavaline, et sukeldujad läksid vette, vahetamata sõnagi selle kohta, mida nad kavatsevad vee all olles teha, ütles ta kord.

Väike reklaam, suur samm

Watts sündis 10. juunil 1935 ja avastas sukeldumise 20 aastat hiljem, töötades Georgia osariigis Atlantas John Marshalli õigusteaduskonnas magistrikraadi omandades. Ta jälgis seda sukeldumist alles kuus aastat hiljem, selleks ajaks oli ta kolinud Florida osariiki Orlandosse. Märgates 1961. aastal ajalehes väikest kasutatud akvalangivarustuse kuulutust, otsustas ta selle ära osta.

Müüja soovitas Wattil lugeda USA mereväe sukeldumisjuhend enne temaga kohtumist hotelli basseinis, et varustust praktiliselt demonstreerida. Tema esimene avaveesukeldumine, kasutades komplekti, toimus 15. veebruaril 22 Crystal Riveris umbes 1962 m sügavusele, kus ta teatas, et manaat on teda hirmutanud, kuid selleks ajaks oli ta selle uue spordialaga haaratud.

Hiljem samal aastal asutas ta oma poe Florida Diver's Supply (FDS), kust ta alustas koolitus koopasukeldujad ja alates 1963. aastast esimesed FDS Cave Diver sertifitseerimiskaardid.

Aasta, mil ta asutas kooli, pakuti talle ka seda kohta koolitus direktor ja esimene avaveekogu juhendaja asutaja John Gaffney poolt National Association of Skin Diving Schools (NASDS), saades NASDSi ainsaks koopasukeldujate koolitajaks.

Detsembris sooritas Watts oma esimese sügava sukeldumise 75 meetri kõrgusele. Järgnevatel aastatel tegi tema spetsiaalne sukeldumisklubi Forty Fathom Scubapros Floridas eetris väga palju sukeldumisi sellisesse sügavusse ja kaugemalegi.

1967. aastal püstitas Watts ametliku maailmarekordi süvaõhusukeldumises pärast 119 m sügavusele jõudmist ja 1970. aastal koopa sügavuse rekordi 127 m. Sel aastal avaldas ta ka esimese juhendaja laiendatud sügavussukeldumise käsiraamatu ja tellis filmi tootmise Ned DeLoachilt Sügavsukeldumine Wakulla Springsis.

Seejärel treenis ta veel kuut maailmarekordit süvaõhusukeldujat, sealhulgas tema tütart Scarletti, kes püstitas 129. aastal naiste rekordi 1999 meetrit. Sel aastal püstitas Briti sukelduja Mark Andrews Wattsi õppemaksuga ka meeste rekordi 158 meetrit. Tema uhkuseks oli see, et 9. septembri 9 seisuga oli ta juhatanud 99 sukeldujat, et jõuda õhus 55–100 meetri sügavusele ilma õnnetusi juhtunud.

Varakult peole

Watts oli 1969. aastal Floridas asuva National Association for Cave Diving (NACD) asutaja koos Tom Mounti ja veel kuuega.

See, mis oli alguse saanud kui Florida Divers Supply, oli selleks aastaks arenenud Florida osariigi nahaaluskoolideks (FSSS), millel oli neli asukohta Floridas ja Kariibi mere baasil St Lucias. FSSS andis Cave Diveri sertifitseerimiskaarte välja alates 1970. aastast.

Hal Watts kontoris

1988. aastal nimetati see ümber Professionaalseks sukeldumisassotsiatsiooniks (PSA) ja 1995. aastal sai see rahvusvaheliseks kui PSAI – agentuur, mis võis väita, et see tekkis peaaegu kolm aastakümmet varem kui ükski teine, kes oli pakkunud sukeldujate ja sukeldujate sertifikaate. juhendaja tasemel nii harrastusspordis kui ka tehnilises sukeldumises.

Laiendatud valikuna juhendaja PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC ja TDI agentuuride koolitaja, Watts oli kvalifitseeritud õpetama sügavat õhku, nitroxi, laiendatud ulatusega nitroxi, trimixit, rebreathereid, kogu näomaski, Drysuit, koobas, koobas, DPV ja vraki tungimine. Ta oli an juhendaja hindaja/sertifitseerija NASE, PDIC ja SSI jaoks, PADI sukeldujate meistertreener ja mitmete CCR-i markide rebreather-instruktor-treener.

Wattsile on omistatud ka kaheksajala idee väljamõtlemine regulaator, mille ta arendas koos Scubapro ja Sportswaysiga.

Tähtede vrakid

Aastal 1990 oli Watts üks esimesi harrastussukeldujaid, kes sukeldus kuulsasse kodusõja raudkattega. Jälgida Põhja-Carolina rannikul koos Gary Gentile'i, Billy Deansi ja Steve Bielindaga ning ta sukeldus ka 75 m sügavusele. Andrea Doria maha New York.

Jaapani vrakid Truki laguunis ja Lusitania liinilaev Iirimaal – vastu nõuannet õpetas ta selle omaniku Gregg Bemise vrakile edukaks 90 m sukelduma – täiendas oma lemmikvrakkide nimekirja.

Watts pälvis SSI Platinum Pro Awardi, kui ta sukeldumisest loobus, säilitades oma osaluse. PSAI. Sukelduja Toimetuse direktor Mark Evans veetis laeva pardal oma sõnul meelelahutusliku nädala Aqua Cat liveaboard Bahama saartel 2000. aastate keskel koos kuulsa sukelduja ja tema naise Janiga.

„Hal Watts oli tehnilistes sukeldumisringkondades tõeline legend, omades mitmeid Guinnessi rekordite raamatuid süvasukeldumise kohta, kuid ta oli ka tõeline härrasmees ja tema läheduses oli rõõm olla,” ütleb ta.

„Mäletan hea sõnaga, et tulin pärastlõunaselt sukeldumiselt tagasi Aqua Cat avastada Hal ja Jan, kes lösutavad tagumise päikeseteki võrkkiiges, enamasti tühja taldrikuga, mis on kaetud küpsisepuruga. Me panime talle sellel reisil hüüdnime "Küpsisekoletis", kuna ta eelistas maitsvaid hõrgutisi!

Hal Watts jätab maha oma viienda naise Jani, kellega ta oli abielus olnud 22 aastat, tütred Kirsten Stanfordi ja Scarlett Wattsi, pojapoja Ryan Stanfordi ja lapselapselapse Wyatti.

