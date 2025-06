Kuidas taltsutamatu kapten Slate oma sõrmed kaotas

Kapten Spencer Slate, Florida sukeldumismaailma suurkuju, on aastate jooksul palju muutunud. Ta vestleb JOHN CHRISTOPHER FINE'iga, kes pildid tegi.

„Kes on Lloyd Bridges?“ küsis noor sukelduja süütult.

Kapten Spencer Slate tegi kadunud tähest tohutu suurendatud foto. Mere jaht sukeldumispoe taga asuva kontori seinalt alla.

Ta nägu oli hetkeks veidralt kaeblev, enne kui taipas, et pildil olev 80-aastane valgehabemeline Bridges oli mänginud teedrajavas telesarjas sukelduja Mike Nelsonist ja tema kangelaslikest vägitegudest juba ammu enne seda, kui küsimuse esitanud sukelduja – või isegi tema kõrval seisev noor instruktor – oli sündinud.

Sõida noorema versiooniga endast ja Lloyd Bridgesiga, kes mängis 65 aastat tagasi filmis "Sea Hunt"

„Mind kutsuti Lloyd Bridgesi 80. sünnipäevapeole,“ ütles Slate noortele sukeldujatele, kes imetlesid fotot temast ja Bridgesist. „Ma olen 77-aastane. Ma ütlen seda kõigile. Mulle meeldib see, et vanemad inimesed ikka veel asju teevad,“ lisas ta pärast seda, kui oli selgitanud, mille poolest Bridges tuntud oli.

Vähesed kutsuvad Slate'i tema pärisnime järgi. Ta on juhtinud Florida Keysis kapten Slate's Scuba Adventuresi 47 aastat. Ta juhtis Key Largos sukeldumistegevust 33 aastat ning viimased 14 aastat on ta jätkanud täisteenindusega sukeldumispoe, õppekeskuse ja sukeldumispaadi haldamist Tavernieris.

Kõrguv kuju

Kapten Slate'i foto Bridgesi kõrval annab tunnistust tema pikast ja robustsest kehaehitusest. 6 cm pikkune Slate kõrgub Bridgesi ja enamiku inimeste kohal. Põhja-Carolinas Winston Salemis sündinud ta lõpetas keskkooli 3. aastal ja liitus USA armeega transpordi- ja varustusüksusega.

Pärast Greenville'is Põhja-Carolinas asuva Ida-Carolina ülikooli ärijuhtimise kraadi omandamist ei jõudnud Slate ära oodata, millal Floridasse saab.

„Õpetasin Jacksonville'i kutsekeskkoolis äri,“ räägib ta mulle. „Sain sukeldumisinstruktori sertifikaadi 1974. aastal Jacksonville'i riikliku YMCA sukeldumisprogrammi raames. Võtsin selle YMCA programmi üle 1978. aastal. Kapteni litsentsi sain 1976. aastal.“

Slate oma sukeldumispaadiga Tavernieris Floridas

Mul pole vaja kapten Slate'i kursil hoida. Tema lood on lõputud: jutud erilistest sukeldumistest, huvitavatest inimestest, keda ta sukeldumisele kaasa on võtnud, ja intsidentidest, millest mõnda ta eelistaks mitte avalikustada, hoolimata asjaolust, et tal on ilmsed armid, mis neid tõestavad.

Ta surub su kätt, paremal käel puuduvad sõrmed ja ülejäänud on deformeerunud murene hammustuse tagajärjel, keda ta toitis.

Slate'i mentoriks oli Keysi sukeldumislegend Steve Klem. „Klem oli Pennekamp Parki „piippur“,“ jutustab ta ja lisab: „Meist said sõbrad. Klem toitis loomi. Ta ütles mulle, et ta ei sukeldu talvel. Ta oli 66-aastane, nii et mina võtsin ohjad enda kätte.“

Slate'i „Creature Prize“ meelitas sukeldujaid üle kogu maailma, et koos temaga Keysi saarte ookeanimaailma avastama minna. Oli üks ägedamaid aegu, mil ta pani barrakuudadele ohvriks sardiini suhu. Mureenad, keda ta käsitsi toitis, keerlesid tema ja sukeldujate ümber ja vahel, kugistades end kalamaiustustest.

Vee all järgnesid Slate'ile kalaparved, oodates almuseid. Need olid ajad, mil sukeldujatele õpetati, et isegi metsikuid ookeanielanikke saab toidu ja rahumeelse mõistmise abil taltsutada, hoolimata pidevast ohust.

Asjad läksid valesti siis, kui murene Slate'i söödaämbrisse sattus. Ilma selleta sirutas ta käe kala välja võtma ja ta sõrmed tundusid ekslikult nagu kära.

Vaatamata sellele, et Spencer Slate rikkus igas sukeldumistunnis õpetatud reeglit „vaata, aga ära puutu”, on ta ellu jäänud ja aidanud tuhandetel sukeldujatel ookeanielust paremini aru saada.

Oli aeg, mil kalade söötmine oli vastuoludeta.

Välk lööb

Slate'i sukeldumiskeskuse lähedal lõi välk. Paduvihma sadas, teed olid üle ujutatud. Lifeguard Systemsi president Butch Hendricks oli sukeldumas. Ookeaniolud olid karmid ja väikelaevadele oli antud hoiatused.

Slate'il oli oma sukeldumispaat Kadunud kontinent valmis, kapten Dillon kõrval ootamas. Hendricks helistas ja küsis, kas hommikusi sukeldumisi saaks pärastlõunale edasi lükata. Polnud probleemi. See andis Slate'ile võimaluse suhelda noore sukeldumisõpilase ja tema instruktoriga ning lugusid jutustada.

" Ark royal oli kohal,” ütles ta neile. „See oli Suurbritannia peamine lennukikandja. Tingimused olid hullemad kui täna. Sain laevalt kõne ja küsiti, kas ma viiksin kuningliku mereväe sukeldujad sinna…” Spiegel Grove laevahukk.

„Ütlesin neile, et on tormine, 8–10 meetri kõrgune meri. Nad ütlesid, et see on ainus võimalus ja et neil on oma varustus. Ütlesin jaatavalt. Nad tulid kohale, kümme inimest. Ütlesin neile, et tuleb tormine. Nad tulid pardale ja panid oma topelttankid ja varustuse maha. See oli tundlik – 10 meetri kõrgused lained. Ookean oli nii tugev, et kui me sündmuskohale lähedale jõudsime, pidin tühikäigul sõitma.“

Slate istus oma kontorikabiinis pöördtoolil, jalad vastu seina toetatud, sinised silmad kelmikad, kui ta noori sukeldujaid looga lõbustas.

„Ma ütlesin neile: Olge valmis, ma ei sidu end kinnituspalli külge. Hüppake viis inimest korraga sisse ja laskuge alla. Kui te üles tulete, leidke ükskõik milline kinnituspall ja ma korjan teid üles.“

„Nad tulid kohale, läksid tagasi paati ja ütlesid, et see oli parim sukeldumine, mis neil kunagi olnud on. Olin väljas välgu käes. Mees, see oli terav, tulin alla. Mul on paat kinni. Vaatasin masti poole ja selle ümber oli sinine halo – kuidas seda nimetataksegi, Püha Elmo tuli?“

„Ütlesin kõigile, et nad ei tohi midagi metallist puutuda. Sain äkilise löögi, kui pidin rooli haarama.“

Bibbi kell

Kiltkivi George M. Bibbi laevakellaga

Laevakell USA rannavalve kuterilt George M. Bibb asub kapten Slate'i klassiruumis. Kui kuter enne sõsarlaevaga Keysi saartele kunstliku riffina uputamist teenistusest maha võeti ja maha võeti, ostis Slate'i tuttav kella.

Tõeliselt on seal üks lugu: „Ed Uditisel oli mereantiikesemete äri. Kui ta kella sai, ütles ta mulle, et tal on mulle midagi ja kas ma sooviksin seda saada? Ma ütlesin jaatavalt ja ta andis mulle selle kella, mis oli algselt pärit...“ Bibb. "

Uppunud laeva sukeldujad mäletavad aegu, mil see uhkelt teenis, ja selle kella hoiab nüüd alles sukeldumispioneer, kes jagab jätkuvalt oma õpetamiskogemust Florida Keysis.

Skip Dawson sukeldub endiselt Lloyd Bridgesi originaalse Sea Hunti kaksikvarustusega.

Mere jaht eetris aastatel 1958–1961. Kapten Skip Dawsonil, Slate'i remonditehnikul, on Lloyd Bridgesi originaalsed topeltballoonid, need, mida sarjas kasutati, ja ta sukeldub nendega – veel üks elav legend, kellel on ookeanides ja ookeanide all kogemusi, mis on pälvinud ülemaailmse austuse ja imetluse.

Kapten Slate'i sukeldumisseiklused asub maanteel 1, Tavernieris miilimärgi 90.7 juures ookeani ääres.

