GO sukeldumisnäitus ANZ võeti Sydneys hästi vastu

Pärast seda, kui inimesed on aastaid soovinud iga-aastast kõikehõlmavat sukeldumisetendust, mis oleks mõeldud meelelahutussukeldujatele, vabasukeldujatele ja tehnilistele sukeldujatele, täitis GO Diving Show ANZ lõpuks selle tühimiku oma avaetendusega Sydney Showgroundil Austraalias 28.–29. septembril.

Sydney Showground valiti selle asukoha tõttu, mis on ümbritsetud äärelinnadega, kuhu on lihtne pääseda otse raudteeühenduse ja kiirteega Sydney kesklinnast ning seal on palju parkimist ja palju muid mugavusi (hotellid, restoranid jne) .

See esimene näitus jäljendas suurel määral Ühendkuningriigi esialgset näitust, kus osales sarnaselt – kahe päeva jooksul osales vaid 3,000 inimest – ja sarnase arvu eksponente. Eeldame näha sama aasta-aastast kasvu, mida Ühendkuningriigi näitus on nautinud, sest üritus muutub üha tugevamaks ja osaleb rohkem tootjaid, koolitusagentuure, jaemüüjaid jne – nüüd viiendat aastat toimuv Ühendkuningriigi variant kasvas rohkem kui 10,000 10,500 ruutmeetrit ja tervitas oma 2024. aasta üritusele rohkem kui XNUMX XNUMX inimest.

GO Diving Show ANZ vileülevaade

Õhus oli tunda elevust nii eksponentide kui ka külastajate poolt, kellest paljud seisid laupäeva hommikul õues järjekorras, et uksi avada, ning see elav ja positiivne õhkkond jätkus kogu nädalavahetuseks.

GO Diving Show ANZ naaseb suurema ja paremana Sydney Showgroundile 13-14 september 2025, nii et tehke päevikusse kuupäev.

Laupäeva hommikul näitusesaali sisenemiseks järjekorras olevad külastajad

Niisiis, avatav GO Diving Show ANZ oli kahtlemata edukas, kuid ärge lihtsalt võtke meie sõna – allpool on PT Hirschfieldi põhjalik ja vahetu aruanne sündmuse kohta:

PT Hirshfield: Austraalia tähistas 28.–29. septembril Sydney olümpiapargis oma uut iga-aastast sukeldumisetendust – ja see oli suurepärane! Selle esimese aasta piletid olid tasuta, mis meelitas kahepäevase ürituse rikkaliku ja mitmekesise programmiga registreeruma tuhandeid sukeldujaid ja ookeanihuvilisi.

GO Diving Show (GODS) ANZ – mida sponsoreerisid ajakiri Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu turismibüroo, sukeldumisfoto juhend, PADI ja UW Images – on ülipopulaarse, viis aastat vana näituse satelliitnäitus. Ühendkuningriik. Mõlemat üritust koordineerib ajakirja Scuba Diver brändi selgroog Rork Media. Rork Media toimetuse direktor Mark Evans selgitab: „Püüame säilitada sama meeleolu, nagu teeme ajakirja rahvusvaheliste versioonide puhul Ühendkuningriigis, Põhja-Ameerikas, Austraalias/Uus-Meremaal (ja 2025. aasta jaanuaris Saksamaale ilmumas). ). Neil kõigil on sama kaubamärk, kuid iga riigi ajakiri on selle kontinendi jaoks kohandatud.

"Oleme teinud sama ka sukeldumisetendusega. Saate põhiilme ja ülesehitus on suures osas samad, mis Ühendkuningriigis – mida nad ütlevad: "Kui see pole katki, ärge seda parandage" -, kuid oleme lisanud mõned lokaliseeritud elemendid.

"Pole vahet, kas olete algaja, kogenud harrastussukelduja, korralik tehnik, veteran või allveefotograaf, siin on midagi teie jaoks sõbralikus keskkonnas."

Paljud stendid olid terve nädalavahetuse külastajatega hõivatud

Erinevalt paljudest teistest esmakordsetest sündmustest, mida võivad kimbutada hammaste tulekuga seotud probleemid, oli GODS ANZ julge ja lihvitud, toimides sujuvalt ja pakkudes palju seda, mida selle külastajad soovisid. Näitusekülastajad seisid enne uste avamist varakult väljas järjekorda, et algaks "Austraalia aasta sukeldumisüritus". Kohe algusest peale oli tunda käegakatsutavat suminat.





Maailmatasemel Pealava esitlused

GODS pakkus laia valikut tippkvaliteediga kohalikke ja rahvusvahelisi kõnelejaid. Samaaegselt programmeeritud Main Stage ning Photo, ANZ/Inspiration ja Tech Stages osales rohkesti üle 40 kõne.

Nädalavahetuse kõige keerulisem osa oli otsustada, millisesse publikusse kuuluda, kuna korraga esines nii palju silmapaistvaid esinejaid. (Õnneks avaldati programm aegsasti ajakirjas Scuba Diver ANZ ja GO Diving Show veebisaidil, võimaldades osalejatel oma liikumisi eelnevalt kaardistada).

Nädalavahetuse lõpetas pühapäeva pärastlõunal paneeldiskussioon, kus osalesid kõik Pealava esinejad. Vasakult: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson ja dr Richard Harris

Ühendkuningriigi metsiku looduse sõdalane, autor, televisiooni- ja dokumentaalfilmide saatejuht Steve Backshall oli suur tõmbekaart. Asjatundlikult kureeritud ja väga kaasahaaravate ettekannetega maailmatasemel oraator jagas Steve mõlemal päeval suurejoonelisi kaadreid. Tema kõned keskendusid haidega sukeldumisele ja vaala kõnelemise õppimisele.

Teised peaesinejad olid Tai koopapäästja dr Richard Harris, kes arutles tehnilise sukeldumise peibutamise üle. Ta märkis: „Olen ​​leidnud, et GO Diving on teistest sukeldumissaadetest üsna erinev. Seal on palju rohkem meelelahutuslikku rõhku, mis mulle väga meeldib.

“Hea on rääkida tipptasemel tehnilisest sukeldumisest neile, kes võivad olla uuemad sukeldujad. See avab nende silmad sellele võimaluste maailmale, mis ei piirdu ühe tankiga riffil ujumisega, kui nad tahavad midagi teistmoodi teha. Sukeldumisel on hämmastav hõim tõeliselt huvitavaid inimesi, kellega olen oma elu koos veetnud. Mulle meeldib julgustada teisi sellega tegelema. ”

Steve Backshall täies hoos

Nays Baghai võimsa täispika dokumentaalfilmi Sukeldumine pimedusse hommikune linastus – millele järgnesid küsimused ja vastused filmi Kanada koopasukeldumise pioneeriga Jill Heinerthiga – võeti väga hästi vastu. Jill rääkis eraldi Kanada pikimast veealusest koopast ja Shackletoni laeva Quest avastamisest.

NZ Lust4Rust vrakiuurija Pete Mesley kõned hõlmasid kauget asukohta ja pardaohutust, aga ka Truk Lagooni baasprojekti. JUMALADE üle mõtiskledes kordas Pete paljude kohalviibijate tundeid: „See on nagu sõõm värsket õhku. Seal on palju särtsu. Tore on olla koos positiivsete, mõttekaaslastega.

Los Angeleses asuv vabasukeldumislegend ja trikikunstnik Liz Parkinson on teinud otsest koostööd James Cameroni, Hugh Jackmani, Sigourney Weaveri ja paljude teiste tippnäitlejate ja režissööridega. Ta rääkis Hollywoodi ja televisiooni talentide vabasukeldumise ja akvalangiga sukeldumise õpetamisest, samuti filmi- ja televisioonitööstuses turvarollide täitmisest (tema veealused trikivõtted olid uskumatud!).

Nende viie maailmatasemel saatejuhi suhtlemise jälgimine MC Anthony Gordoni juhitud põneva ja meelelahutusliku pealava viimase paneeli ajal tugevdas GODSi programmi tipptasemel kaliibrit.

Virtuaalreaalsuse sukeldumiseks oli mitmeid võimalusi



Kõneluste smorgasbord

Kõlarid olid võrdselt silmapaistvad kolmel väiksemal laval. ANZ/Inspiration Stage tutvustas kõnesid kohalikest ja rahvusvahelistest sukeldumiskohtadest, sukeldumise tervisest, Endeavouri laevahuku leidmisest ja järgmise põlvkonna sukeldujate kaasamisest. 2,000-aastane PADI kursuse direktor Holly Wakely (üle XNUMX logitud sukeldumisega!) iseloomustas selle etapi vaimu.

Tech Stage’il olid ettekanded arheoloogiast, koobas- ja vrakksukeldumisest ning sukeldujate tervisest ja ohutusest. Populaarsete saatejuhtide hulka kuulusid inimfaktorid Mike Mason, Avatari filmitegija John Garvin ja alati meelelahutuslik David Strike.

David Strike tehnikalaval

Photo Stage’il esitati mitmeid inspireerivaid esitlusi populaarsetelt kohalikelt ja rahvusvahelistelt fotograafidelt Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh ja teised. Ameeriklase Mike Barticki loeng mustveesukeldumisest oli täis suurejoonelisi pilte, mis rõhutasid, kuidas see žanr sageli teaduslikke avastusi toob.

Mike mõtiskles: "Ettevõttes oli head energiat. Austraalia sukeldumiskogukond on tõesti tugev. Sellise ürituse korraldamine siin on kogukonna ja tööstuse jaoks oluline.



Kaubandussaali sumin

Nagu enamiku ekspositsioonide puhul, oli suurim sumin väljamüüdud kaubandushallis, kus üle 100 stendi tutvustas sukeldumismaailma.

Esindatud olid kohalikud ja rahvusvahelised sukeldumisoperaatorid, turismiametid, koolitusagentuurid, jaemüüjad, tootjad, looduskaitse- ja mittetulundusühingud. Sukeldumiskuurortid ja Aussie turule pääsemiseks mõeldud live-lauad olid eriti rikkalikud, lisaks rohkelt veealuseid fotograafiavahendeid.

Kevin Purdy ettevõttest All Star Liveaboards vestleb potentsiaalsete klientidega

Talli omanik ja saatejuht Deborah Dickson-Smith Diveplanitist jagas: „GO Diving Show on ületanud kõik ootused. Meil on siin olnud palju rahvast ja oleme olnud väga hõivatud inimestega, kes soovivad teada saada, kuhu järgmisena reisida.

Digisukelduja Steve Martin nõustus: "See on olnud väga kiire. Pärast uste avamist saime pausi alles kell 3.

Üks populaarsemaid stende kogu nädalavahetuse jooksul oli VIZ-i stend, Sydneys asuv Facebooki grupp, kus on 15 XNUMX liiget, kes soovivad olla kursis kohalike sukeldumistingimustega. Asutaja Marco Bordieri selgitab: „Sukeldusshow on olnud Vizzersi jaoks uskumatu kohtumisvõimalus. Tribüünidel on nii palju asju. Saate hõlpsasti veeta vaid pool päeva neid kõiki vaadates.

Vaatamiseks ja ostmiseks oli välja pandud palju varustust





fotokonkurss

Underwater Awards Australasia 2024 võitjad – jagades 55 3 dollari suuruse auhinnafondi kaheksas kategoorias (Sydney, Austraalia ja rahvusvahelised veed, Smart Phone, Portfolio, Environmental Take XNUMX ja Reels) – kuulutati välja laupäeva pärastlõunal Photo Stage’il.

Parima näituse auhinna sai Gabriel Guzman lõvikala pildi eest päikesepaistel. See pilt valiti Gabrieli sarnase teemaga teemade võitnud portfooliost koos mitmete teiste kohtade ja tunnustustega. See oli Guzmani jaoks suurepärane tulemus, eriti kuna see oli esimene fotovõistlus, kuhu ta osales.

Underwater Awards Australasia võitjate väljapanek oli kogu nädalavahetuse väga populaarne

Konkursi koordinaator Brett Lobwein koges GODS-i peaaegu iga nurga alt, sealhulgas stendi operaatori, esitleja ja publikuliikmena erinevatel esitlustel: „Kogukond tuli välja ja toetas seda tõesti. Esimesel päeval oli ümberringi tohutult palju inimesi. Mul oli kokku umbes neli minutit, kui meie tribüünil polnud kedagi. See on lihtsalt nii hea tööstusele, fantastiliste sponsorite ja kohaliku sukeldumiskogukonnaga. Inimesed lendasid osariikidevaheliselt kohale.



Sukeldumiskogukonna kokkuviimine

QLD osaleja Sally Gregory jagas: „See sukeldumisetendus on olnud suurepärane. Ma jõudsin järele nii paljudele inimestele, keda ma pole aastaid näinud; inimesed, keda tundsin siis, kui me kõik 20ndates eluaastates sukeldumisvaldkonnas alustasime. Kaasa tuleb palju uusi inimesi ja nii palju uusi ja huvitavaid seadmeid, mida me alustades ei osanud ettegi kujutada.

Osaleja dr Bill Gladstone kordas paljude teiste osalejate kommentaare: "On põnev olla koos nii paljude suurepäraste, sarnaselt mõtlevate sukeldumisinimestega."

Demotank oli mõlemal päeval fookuspunkt





Peresõbralik üritus

Enamikul sukeldumisnäitustest on raske olla tõeliselt peresõbralik, kuid GO Diving püüdis seda lühidalt täita. Tasuta piletite pakkumine eemaldas kohalviibimiselt ühe takistuse. Kaubandushallis pakkus Spot A Shark lapsesõbralikku lõbusat ja harivat tegevust. VR-sukeldumiskogemus Rootsi Marsi vrakist – istudes 75 m sügavusel – pakkus kaasahaarava kogemuse ilma, et oleks vaja end märjaks saada.

Nostalgia kohtas haridust kui hai bussi veemuuseumis (1957. aasta Leylandi buss, mis esitleb pärandikogu, sealhulgas säilinud viiemeetrist valgehai, fossiile ja palju muud), mille eesmärk oli harida liike, keskendudes kaitsele. See oli sukeldumisetenduse ainus eraldi piletiga atraktsioon, mille osavõtutasu oli $5.

The Shark in a Bus Museum oli terve nädalavahetuse hõivatud

Nii lastele kui ka täiskasvanutele meeldis vaadata pikka ja kitsast demopaaki, kus olid vabasukeldujad, näkid, külgmägede sukeldujad ja veealuse droonide demod.

Kui etendus pühapäeva pärastlõunal lõppes, mõtisklesid Scuba Diver ANZ toimetaja ja ürituse koordinaator Adrian Stacey: „See on olnud fantastiline. Eksponentide, külastajate ja esinejate tagasiside on olnud väga positiivne. Armas oli siin nädalavahetusel näha palju peresid, seega loodetavasti ka järgmise põlvkonna sukeldujaid. Kõigile on meeldinud ühe katuse all kokku saada. See ületas meie ootused.”



Mõtte sulgemine

Austraalia iga-aastane akvalanginäitus on juba ammu oodanud. On põnev näha, kuidas GO Diving Show astub üles, et täita tühimikku ja luua nii tugev avaüritus, mis on mõeldud võimalikult laiale sukeldumispublikule. See sündmus peab lähiaastatel kasvama ja arenema.

Rork Media Mark Evans annab viimase sõna kõigile, kes otsustasid GO sukeldumisnäitusel osalemise asemel sukelduda: „Ma tean, et tegelik sukeldumine on siin suurepärane, kuid sukelduda saab enamikul nädalavahetustel – kõik need esinejad, eksponendid ja vaatamisväärsused on siin ainult selleks üheks nädalavahetuseks. Pärast seda avasaadet on meie juurde juba tulnud paljud sukeldumisettevõtted ja öelnud: "Me oleksime pidanud siin olema, tuleme järgmisel aastal", nii et kandke see kindlasti järgmise aasta päevikusse, see tõotab olla eepiline."

Külasta veebisait järgmise aasta ürituse kohta lisateabe saamiseks (13.–14. september 2025 Sydney näituseväljakul), kuna asjad on planeeritud.

Fotograafia: PT Hirschfield, Mark Evans ja Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)