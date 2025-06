Inspireeriv veealune fotograaf Todd Thimios GO Diving Show'l ANZ-s

Tunnustatud veealune fotograaf Todd Thimios astub üles peamisel laval GO sukeldumissaade ANZ septembril Sydneys.

Spetsialiseerumine veealune fotograafia ja sukeldumisjuhina on Toddil mereteaduste bakalaureusekraad ning hiljuti avaldas ta oma esimese raamatu „Ultimate Dive Sites”. Kogenud suletud tsükliga hingamisaparaadi instruktorina on Todd ka sertifitseeritud süvamere allveelaeva piloot ning on registreerinud üle 100 sukeldumise kuni 1,000 m sügavusele.

Cairnsist pärit Todd elas/töötas kuus aastat Lord Howe saarel, enne kui hakkas erajahtidel sukeldumisgiidina ja ekspeditsioonide planeerijana tööle, reisides mööda maailma klientidega, kes soovisid avastada kõige univäärsemaid sukeldumiskohti. Nüüd elab ta koos oma naise ja kahe väikese tütrega Byron Bays.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

