Liituge meiega, et osa saada eksklusiivsest filmist Sukeldumine pimedusse

Meil on hea meel, et avamine GO sukeldumissaade ANZ (28.-29. september Sydney Showgroundil) saab alguse peenelt – Pealaval linastub eksklusiivne auhinnatud dokumentaalfilm Sukeldumine pimedusse.

Liituge meiega laupäeva hommikul kell 9.45 Pealaval ja valmistuge ühe silmapaistvama dokumentaalfilmi jaoks, mida olen viimastel aastatel vaadanud (lugege minu täielikku ülevaadet allpool). Veelgi parem, kohe pärast esitlust, Jill Heinerth ise on Pealava kaunistamas, et teha hämmastav ettekanne. Direktor Nays Baghai osaleb ka näitusel, astudes laupäeva pärastlõunal ANZ / Inspiration Stage'ile.

Sukeldumine pimedusse

Arvustus: sukeldumine pimedusse

Mark Evans: Kui ma esimest korda kuulsin Sukeldumine pimedusse, Ootasin väga, et saaksin seda ise näha, eriti kuna selle keskmes on mu sõber ja sukeldumislegend Jill Heinerth. Tema lugu on juba ammu esitlemist väärinud ja nüüd on mul olnud võimalus seda omal nahal näha. Võin kinnitada, et filmitegija Nays Baghai ületas end lõpliku dokumentaalfilmiga – see tõesti väärib kõiki juba osaks saanud tunnustusi. lühikese aja jooksul, mis on avaldatud.

Film on juba võitnud parima dokumentaalfilmi auhinna tänavusel Santa Barbara rahvusvahelisel filmifestivalil ja silmapaistva tipptaseme auhinna üritusel Piirideta dokumentaalfilmid.

Üks maailma suurimaid elavaid koopasukeldujaid, Kanada maadeavastaja Heinerth on osalenud mõnel kõige nõudlikumal ja kuulsamal ekspeditsioonil, alates maailma pikimate koobaste uurimisest Mehhikos kuni hiiglaslike jäämäekoobaste avastamiseni Antarktikas.

Ikka Diving Into The Darknessist

Kõrvuti mõne sellise eepilise sukeldumisega, mida on kujutatud klippide ja arhiivipiltidega, sisaldab 96-minutiline dokumentaalfilm intiimseid intervjuusid ja animeeritud tagasivaateid Heinerthi noorematest eluaastatest, aidates selgitada tema motivatsiooni sellistes ekstreemsetes väljakutsetes osalemiseks.

Rohkem kui 100 tema sõpra on surnud sügavuses, kuid ta väidab, et iga seiklus viib ta sammukese lähemale naiseks saamisele, keda ta soovis lapsepõlves kohanud olla.

Olen alati uskunud, et sukeldujaid on kahte tüüpi – need, kes armastavad koopasukeldumist, ja need, kes mitte – ja ma kuulun kindlalt viimasesse kategooriasse. Koobastes on alati olnud midagi, mis annab mulle "tahte" ja sukeldumine pimedusse pole minu meelt muutnud!

Nähes hämmastavaid kaadreid Jillist, kes libiseb pingutuseta läbi stalaktiitide, stalagmiitide ja muude topograafiliste veidrustega kaunistatud koopasüsteemide, silmapaistvalt selges nähtavuses, pean ütlema, et mind hakkas just väikseimgi kiusatus tundma.

Aga siis teised lõigud – eriti ahistav koopasse eksimise hetk, mille Nays ja meeskond filmisid erakordselt hästi (teate väga hästi, et see on kõnealuse juhtumi taasesitus, kuid see on nii hästi üles võetud, et süda hakkab puperdama kui sa olukorraga vahele jääd) – ohjeldage oma hetkehullust ja olen tagasi sukelduja kategoorias "Jään vrakkide, müüride ja riffide juurde"!

Jill Heinerth on kütkestav esineja, kui teil on õnn teda laval tabada, ning tema karisma ja isiksus paiskusid filmist välja nagu ta istuks otse teie ees. Seda täiendavad Nays Baghai võtteoskused, kes kindlasti teab, kuidas eepilisi stseene kaamerasse jäädvustada. See on vaieldamatult üks parimaid sukeldumisele keskenduvaid dokumentaalfilme, mida ma paljude aastate jooksul näinud olen.

Liituge meiega filmi Diving Into The Darkness 5 eksklusiivsel linastusel

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta – registreeru siin et saada oma piletid Austraalias toimuvale 2024. aasta sukeldumisüritusele. Kohapeal on palju parkimiskohti ja kohale on lihtne jõuda, kuna on palju transpordivõimalusi, nii et märkige kohe kuupäevad päevikusse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, kus tähistatakse kõiki sukeldumisvorme.