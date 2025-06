Uurige dr Elodie Camprasse'ilt Austraalia suurt lõunariffi

Dr Elodie Camprasse on mereökoloog, kelle kirg on sukeldumine. veealune fotograafia ja teaduskommunikatsiooni ning ta räägib Suure Lõuna-Reefi bioloogilisest mitmekesisusest ANZ / Inspiratsioonilaval GO sukeldumishow septembris.

Elodie armastus ookeani vastu ja soov kaitsta mereelustikku pärineb teismeeas sukeldumisoskuste õppimisest. Pärast Deakini ülikoolis merelindude ökoloogia doktorikraadi omandamist on ta juhtinud algatusi, mis ühendavad inimesi kohaliku keskkonnaga ja suurendavad mereelu eest vastutamist.

Oma uurimistöö osana on ta juhtinud ka kodanikuteaduse programmi elluviimist, mille eesmärk on koguda andmeid salapäraste hiiglaslike ämblikkrabide ja nende iga-aastaste kogunemiste kohta Suurel Lõunariffil.

Elodie töötab ka keskkonnakonsultandina ja on osa mainekast programmist Homeward Bound, mille eesmärk on anda naistele STEM-valdkonnas paremad oskused ja nähtavus, et planeeti paremini kaitsta.

Elodie ütles: „Umbes 70% austraallastest elab Suure Lõunariffi 50 km raadiuses. Ometi teavad väga vähesed meist selle olemasolust, rääkimata selle tähtsusest ja ainulaadsest mereelust. See maailmajagu (Austraalia lõunarannik) on koduks enamusele liikidele, keda mujal maailmas ei leidu, ning liikidele, mis käituvad erakordselt hästi, näiteks seepia paaritumine Lõuna-Austraalias või ämblikkrabide kogunemine Victoria, Tasmaania ja Lõuna-Austraalia eri paigus. Ometi on see mereelustik endiselt vähe uuritud!“

„Sukelduge minuga sisse, et saada teada Suure Lõunarahu hämmastavatest olenditest ja kohandustest, mis muudavad nad omapäraseks ja ainulaadseks. See innustab teid tegutsema ja aitama kaasa nende liikide paremale mõistmisele, mis aitab neid paremini kaitsta.“

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.