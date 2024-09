Õppige haide kohta ainulaadses keskkonnas

Kiiresti lähenev inauguratsioon GO sukeldumissaade ANZ, mis toimub sel nädalavahetusel Sydney näituseväljakul (28-29 september), tõotab palju, et hoida külastajaid hõivatud, muu hulgas – paljude eksponentide stendide, maailmatasemel kõlarite, demobasseinide, VR-sukeldumiste ja demonstratsioonipaakide hulgas – võimalus õppida haide kohta lisateavet ainulaadses mängus Shark in a Bus.

Hai bussis on pärand merekollektsioon, mis asub 1957. aasta Leylandi erilises bussis ja millel on kõikvõimalikud väljapanekud ja esemed, mis kõik on mõeldud haide müstifitseerimiseks ja huvitava teabe pakkumiseks nende ookeanide tippkiskjate kohta.

Enamasti 1960. ja 1970. aastatel kokku tõmmatud kollektsiooni pealkirjaks on kahtlemata Frankie, viiemeetrine valgehai, kuid seal on ka vaalapüügi esemeid, fossiile, hai lõugasid ja sadu muid intrigeerivaid eksponaate. Seal on isegi tükid USA kosmosejaamast Skylab!

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 28-29 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsiooni lava ja Tech Stage – mis võõrustab kümneid esinejaid üle maailma, samuti hulgaliselt interaktiivseid funktsioone, mis sobivad nii noortele kui vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, esitlusbassein ja palju muud.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

2024. aasta GO Diving Show UK, mis toimub nüüd viiendat aastat, meelitas nädalavahetusel kohale rohkem kui 10,000 10,000 osalejat ja hõlmas XNUMX XNUMX ruutmeetrit näitusepinda ning Austraalia ja Uus-Meremaa variant pürgib sellele tasemele lähiaastatel.

Sissepääs avaüritusele GO Diving Show ANZ on täiesti tasuta