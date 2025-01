Koobastest ja tehnilistest õnnetustest õppimine

Tehniline, koobas ja rebreather juhendaja Lanny Vogel tutvustab mõningaid lugusid, mõtteid ja seda, kuidas saaksime paremini hakkama, keskendudes sellele, mida koobastest ja tehnilistest õnnetustest õppida, kui ta astub tehnikalavale. GO sukeldumishow märtsis.

Lanny on omanik ja juht juhendaja allilmast Tulum (www.underworldtulum.com), spetsiaalselt ehitatud sukeldumiskeskus Mehhiko koopariigi südames, kus on kohandatud majutus sukeldujatele. Ta on sukeldumisega tegelenud üle 25 aasta ja omandas esmalt tehnilise kvalifikatsiooni juhendaja aastal 2005.

Ta on spetsialiseerunud koobastele, tehnikale ja rebreatherile koolitus kaunites Mehhiko koobastes, on ka Cave Campi asutaja ning on osa Mehhiko CREERi liini- ja ohutuskomiteest, kogukonna organisatsioonist, mis edendab ohutust, kaitset ja hooldab sadade kilomeetrite pikkust koopajoont piirkonnas. .

Enne täiskohaga sukeldumist oli ta kuningliku mereväe ülem, pakkudes huvitavaid rolle allveelaevadel, pealveelaevadel ning maapealsetel operatsioonidel Afganistanis ja Iraagis. Ta liitub juhendaja meeskond www.thehumandiver.com 2025. aasta alguses, kasutades kogemusi koopasukeldumisest, mägironimisest ja mõnest huvitavast sõjalise riskijuhtimise ja strateegilise planeerimise rollist. Tõenäoliselt on ta kõige õnnelikum eepilises koopas tõukerattal rebreateriga sõites ja kui ta pole vees, võib teda kõige sagedamini leida ühes käes raamat ja teises üks kasvavast päästekoerte karjast.

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – Ühendkuningriigi ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja püsilemmik Monty Halls ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsemaks muutuv koobas, hiiglaslik katsesukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja voodriharjutused ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos Nautical Archeology Society ja nende „laevahukuga” – kõik see on hajutatud üha suureneva hulga stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

2-1 piletid nüüd saadaval!

Tehke kohe pakkumine - Varajase tellija kaks ühe vastu piletid on nüüd saadaval, mis on fantastiline hinna ja kvaliteedi suhe.

Ostke pilet enne 31. jaanuari 2025 hinnaga 17.50 naela ja võtke oma sõber, abikaasa või parim sõber täiesti tasuta kaasa! Või miks mitte võtta kaasa ka mittesukelduv kaaslane, et nad saaksid näha kõiki veealuse maailma imesid, millest nad ilma jäävad!

Tegelikult võrdub 2-1 pakkumine sellega, et iga pilet on õiglane £8.75. Ja nagu alati, sisaldab see tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!