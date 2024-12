Lokaatorimajakad: "15 minutit, mis võib päästa teie elu"

Sukeldujaid, kes kasutavad isiklikke lokaatormajakaid (PLB), kutsutakse üles osalema konsultatsioonis rannavalve ettepaneku üle, et muuta otsingu- ja päästetegevus kiiremaks ja lihtsamaks, kui nad merel kaduma lähevad, ning seejärel tagada, et nende enda seadmed registreeritaks.

Mere- ja rannikuvalveagentuur (MCA) esitab uuenduse, mis tooks PLB-d samade registreerimisnõuete alla, mis praegu kehtivad mõnel paadil kasutatavate hädaasendit näitavate raadiomajakate (EPIRB) suhtes.

PLB-d edastavad asukohta samal 406 MHz sagedusel nagu suuremad EPIRB-d, kuid need on mõeldud kehal kandmiseks, mitte laeval või päästeparvel hoidmiseks. Need aktiveeritakse alati käsitsi.

Muudatus nõuaks, et sukeldujad ja teised registreeriksid oma praegused ja kõik uued PLB-d MCA-s tasuta, kui neid kavatsetakse kasutada mis tahes merekeskkonnas, alates merest ja rannikust kuni jõgede ja järvedeni.

ID, kontrollige ja leidke

Registreerimine tähendab, et kui PLB on aktiveeritud, saab rannavalve kasutada andmeid hätta sattunud inimese tuvastamiseks, kontrollimiseks ja asukoha leidmiseks ning hädaolukorras abi kiiremini ja tõhusamalt saata.

„Ainult 15 minuti kulutamine PLB veebis registreerimisele võib aidata eluohtlikust olukorrast ohutult leida ja toibuda,” ütleb Ühendkuningriigi häda- ja turvamajakate registrijuht Linda Goulding. "Lihtsalt registreerige meie veebisaidil kõik olemasolevad 406 MHz PLB-d ja kõik uued, mille ostate tulevikus. kliendi iseteenindusega veebileht nagu inimesed praegu oma EPIRB-dega teevad.

"Veenduge, et olete oma registreeringu ajakohasena, et otsingu- ja päästemeeskonnad saaksid teid hädaolukorras üles leida."

Uuenduste pakett kajastab ka muudatusi tehnoloogias ja laiendab registreerimiskohustusi erinevatele veesõidukite tüüpidele. Vormiliselt tähendab EPIRB-de registreerimisnõuete värskendamine ja uute registreerimisnõuete kehtestamine PLB-de jaoks 2000. aasta kaubandusliku laevanduse (EPIRB registreerimine) määruste asendamist kaubaveo (EPIRB ja PLB registreerimine) (raadioside) (muudatus) 2025. aasta määrustega.

Inimestel palutakse konsultatsioonile vastata hiljemalt 30. jaanuaril 2025.

