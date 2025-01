Merekaitse koos Fathoms Free'iga

Sukeldujad on merekaitse eest võitlemise esirinnas ja Fathoms Free juhib võitlust Cornwallis – uuri lähemalt Ühendkuningriigi laval aadressil GO sukeldumishow märtsil, kui sukeldumisohvitser ja usaldusisik Luke Bullus teeb ettekande.

Fathoms Free on kogenud vabatahtlike sukeldujate ja kiprite rühm, kes on pühendunud merelooduse ja keskkonna kaitsmisele. Nad keskenduvad ALDFG (hüljatud, kadunud või muul viisil kasutuselt kõrvaldatud püügivahendite) ja muu mereprahi eemaldamisele Cornwalli ja Devoni rannikuvetes. ALDFG, mida sageli nimetatakse "kummitusvarustuseks", jätkab "püüki" metsloomi valimatult mässides, püüdes ja tappes.



Alates selle loomisest 2014. aastal on Fathoms Free juhtinud algatusi nende ohtlike materjalide eemaldamiseks ookeanist, vältides merekeskkonna edasist kahjustamist. Heategevus teeb koostööd ka teiste organisatsioonidega ja toetab neid, kasutades oma paate ja kogenud kipriid, et aidata kaasa looduskaitsealastele jõupingutustele, mis aitavad kaasa puhtama ja turvalisema ookeani loomisele kõigi jaoks.

Viimase kümnendi jooksul on Fathoms Freest saanud tervemate ookeanide eestvedaja, inspireerides ühiseid meetmeid tulevaste põlvkondade jaoks mere ökosüsteemide kaitsmiseks.

Ghost gear taastamine

Merekaitsesse kirglikult suhtuv Luke pühendab suurema osa oma vabast ajast kummitusvahendite taastamisoperatsioonidele ja ookeanide kaitsele. Tema kõne käsitleb Fathoms Free asutamist ja arengut ning kummitusvarustuse püsivat probleemi, sealhulgas olulisi fakte ja arvandmeid ning seda, mida nad sellega teevad.

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – Ühendkuningriigi ainus tarbijatele mõeldud sukeldumis- ja reisisaade – naaseb NAEC Stoneleigh’sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal uue hooaja avamiseks, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja püsilemmik Monty Halls ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsemaks muutuv koobas, hiiglaslik katsesukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja voodriharjutused ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos Nautical Archeology Society ja nende „laevahukuga” – kõik see on hajutatud üha suureneva hulga stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

2-1 piletid nüüd saadaval!

Tehke kohe pakkumine - Varajase tellija kaks ühe vastu piletid on nüüd saadaval, mis on fantastiline hinna ja kvaliteedi suhe.

Ostke pilet enne 31. jaanuari 2025 hinnaga 17.50 naela ja võtke oma sõber, abikaasa või parim sõber täiesti tasuta kaasa! Või miks mitte võtta kaasa ka mittesukelduv kaaslane, et nad saaksid näha kõiki veealuse maailma imesid, millest nad ilma jäävad!

Tegelikult võrdub 2-1 pakkumine sellega, et iga pilet on õiglane £8.75. Ja nagu alati, sisaldab see tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!