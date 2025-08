Mark Powell keskendub sukeldumistreeningu ees seisvatele väljakutsetele

at

at 2: 09 pm

Tehniline instruktor ja hindaja Mark Powell on ANZ / Inspiration Stage'il. GO sukeldumishow septembris Sydneys, kus arutatakse, kuidas treening ei toimi – ja mida me saame teha olukorra parandamiseks.

Markil oli esimene sukeldumiskogemus kümneaastaselt, kui ta proovis sukeldumist kohalikus basseinis. Sellest hetkest alates oli ta sukeldumissõltlane. Ta õppis sukelduma 1987. aastal ja on sellest ajast peale sukeldunud. Ta on sukeldunud Punases meres, Costa Ricas, Sri Lankal, Californias, Mehhiko lahes, Lähis-Idas, Truki laguunis, Bikini atollil, Kariibi mere ja Vahemerre. Kõige kodusemalt tunneb ta end aga Ühendkuningriigi ümbruse vetes, kus asuvad maailma parimad vrakkide sukeldumiskohad.

Markist sai instruktor 1994. aastal ja ta on sellest ajast alates aktiivselt juhendanud. 2002. aastal asutas Mark Dive-Techi, spetsiaalse tehnilise sukeldumise keskuse, eesmärgiga pakkuda kõrgeima kvaliteediga tehnilise sukeldumise koolitust.

Mark on TDI/SDI instruktorite koolitajate hindaja, globaalse arenduse direktor ja TDI/SDI globaalse koolitusnõustajate paneeli liige. Ta esindab TDI/SDI-d ka mitmetes rahvusvahelistes standardigruppides, näiteks BSI, ISO ja RSTC. Ta on regulaarne kaastööline mitmetele sukeldumisajakirjadele ja esineb regulaarselt sukeldumiskonverentsidel üle maailma.

2008. aastal avaldas Mark teose „Deco for Divers“, mis on laialdaselt tunnustatud ülevaade dekompressiooni teooriast ja füsioloogiast. Sellest on kiiresti saanud selle teema standardteos ning seda soovitavad lugeda mitmed tehnilise sukeldumise agentuurid.

2019. aastal avaldas Mark sellele uue raamatu pealkirjaga „Tehniline sukeldumine – sissejuhatus”.

GO sukeldumisnäitus toimub Sydney näituseväljakul 6.-7. septembril.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

Hankige piletid kohe!

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.