Mark Tozer arutleb Darwini sadama "kadunud laevade" üle

Tehniline sukelduja ja looduskaitsja Mark Tozer räägib Darwini sadama "kadunud laevadest", kui ta on Tech Stage'il. GO sukeldumissaade ANZ septembril Sydneys.

Sajab vihma või paistab, Mark jalutab Lõuna-Austraalia rannikul – tema eluaegne armastus ookeani vastu on sügav. Lõuna-Austraalias Birkenheadis üles kasvanud Mark veetis lapsena nädalavahetusi Semaphore'is snorgeldades, mis sütitas temas kire, mis on sellest ajast alates viinud enam kui 8,000 sukeldumiseni üle maailma.

Mark on kogenud sukelduja, kes on tegutsenud alates 1988. aastast, uurib sügavaid vrakke ja salapäraseid paiku, kasutades täiustatud hingamisaparaate, gaasisegu ja kartmatut uudishimu. Darwini sadama Teise maailmasõja aegsete vrakkidest kuni Truki laguuni legendaarsete sügavusteni, Vanuatu SS-president Coolidge'i ja Palauni – ta jäädvustab veealust ajalugu täpselt ja hoolikalt.

Marki pühendumus ei piirdu ainult sukeldumisega. Ta on koos Andrew Foxiga Rodney Fox Shark Expeditionsi äripartner, pakkudes sukeldujatele võimalust kohtuda turvaliselt suurte valgete haidega, toetades samal ajal elutähtsat uurimistööd. Tema looduskaitsealane töö hõlmab 2013. aastal asutatud Dive for Canceri organisatsiooni – kus koguti raha Vähinõukogule – ning Rodney Foxi ja Mark Tozeri muuseumi ja uurimiskeskuse käivitamist, mis on kaasahaarav muuseum, mis on pühendatud mereelustikule, sukeldumispärandile ja ookeaniharidusele.

2022. aastal liitus Mark Sharks and Rays Australia (SARA) direktorina, toetades jõupingutusi Austraalia enim valesti mõistetud mereliikide kaitsmiseks.

Olgu selleks siis looduskaitsealaste jõupingutuste juhtimine, sukeldumine legendidega nagu dr Sylvia Earle või järgmise põlvkonna ookeanihooldajate inspireerimine, Mark Tozer jätkab kire tegudeks muutmist – nii vee all kui ka maal.

Mark Tozer arutleb Darwini sadama "kadunud laevade" üle.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

Hankige piletid kohe!

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.