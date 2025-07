Michael Aw pöörab tähelepanu looduskaitsele

Michael Aw on tuntud tegelane veealune fotograafia, ookeanide uurimine ja kaitse ning ta võtab ette ka Foto Laval kell GO sukeldumissaade ANZ septembril Sydneys.

Michael juhib jõupingutusi merendusalaste teadlikkuse tõstmiseks ja looduskaitsealgatuste edendamiseks ning lisaks on ta Deep Hope Inc tegevdirektor, organisatsioon, mille ta asutas koos dr Sylvia Earle'iga süvamereuuringuteks mõeldud allveelaevade arendamiseks.

Michaeli silmapaistva panuse eest kunsti valdkonda tunnustati maineka NOGI auhinnaga ning ta võeti Ameerika Veealuste Kunstide ja Teaduste Akadeemia liikmeks.

Ta on ka Avastajate Klubi liige, mis annab tunnistust tema asjatundlikkusest ja juhtimisoskusest selles valdkonnas. Kirgliku avastamishuviga on Michael juhtinud nelja lipuekspeditsiooni Antarktika ja Arktika piirkondadesse, andes väärtuslikku teavet nende kaugete ja puutumatute keskkondade kohta.

Viljaka autorina on Michael kirjutanud 40 raamatut ookeani eri aspektide kohta, jagades oma teadmisi ja kogemusi ülemaailmse publikuga. Tema looming on pälvinud laialdast tunnustust, teenides talle üle 68 rahvusvahelise fotograafiaauhinna ja Outdoor Photographeri tunnustuse kui ühe maailma mõjukaima loodusfotograafi.

Michael on Asian Geographicu ja OceanNEnvironment Ltd asutaja, mis on Environment Australias registreeritud valitsusväline organisatsioon. Nende platvormide kaudu jätkab ta merekeskkonna kaitsmise eest seismist ja inspireerib teisi ühinema meie ookeanide kaitsmise püüdlustega tulevastele põlvedele.

Ta on ka mitme filmi ja muusika produtsent ja režissöör videos; 24 tundi vikerkaaremere all – Maldiivid oli tema esimene dokumentaalfilm tema 24-tunnistest sukeldumistest veealusel rifil, mis toodeti National Geographic Channeli jaoks 2001. aastal. Tema uusim film on "2099 Power in Us", mis käsitleb kliimameetmeid ülemaailmse netoneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2035.

GO sukeldumissaade ANZ

See iga-aastane üritus, mis toimub sel aastal 6-7 september kell Sydney näituseväljak Olümpiapargis, mille eesmärk on esitleda meie veealuse maailma parimaid külgi kõigile alates toores algajatest, kes kaaluvad sukeldumisega tegelemist või on lõpetanud oma algtaseme kursused, kuni edasijõudnud sukeldujateni kuni tehniliste sukeldujate ja veteranide CCR-ni. sukeldujad.

Lavasid on terve rida – Pealava, Foto Stage, Austraalia/Uus-Meremaa lava, Inspiratsioonilava ja Tehnoloogialava –, mis võõrustavad kümneid esinejaid üle kogu maailma ning pakuvad hulgaliselt interaktiivseid funktsioone nii noortele kui ka vanadele, alates VR-sukeldumiskogemustest, demonstratsioonbasseinist, proovisukeldumisbasseinist ja paljust muust.

Lavasid ja objekte ümbritsevad lai valik eksponente, alates turismibüroodest ja reisikorraldajatest kuni kuurortide, lavalaudadeni, koolitus agentuurid, jaemüüjad, tootjad ja looduskaitseorganisatsioonid.

GO Diving Show ANZ piletid on nüüd müügil ja saate seda ära kasutada 2-hinna-1 varajase tellija pakkumine kuni 9. septembrini – sina ja su sõber/partner/abikaasa saate külastada vaid $12ja alla 16-aastased lapsed pääsevad tasuta, mis teeb sellest ideaalse perepäeva. Kohapeal on palju parkimiskohti ja toimumiskohta on tänu arvukatele transpordivõimalustele lihtne jõuda, seega pange kuupäevad juba praegu kalendrisse ja valmistuge eepiliseks nädalavahetuseks, mis tähistab kõiki sukeldumisvorme.