Michelle Cove, Rosemary Lunn ja Anne Hasson – sukeldumise kuulsuste halli 2025 liikmed

at 9: 57 am

2025. aasta mainekasse International Scuba Diving Hall of Fame’i (ISDHF) liikmed – Michelle Cove, Rosemary Lunn ja Anne Hasson – on ainulaadsed, kuna see on esimene kord, kui kõik liikmed on naised.

Kaimanisaarte turismiministeeriumi poolt 2000. aastal asutatud ISDHF tunnustab sukeldumistööstuse juhte, kes on sukeldumisturismi, varustuse disaini, sukeldumisohutuse, kaasamise, uurimise, uuenduste ja edusammude kaudu aidanud kaasa sukeldumise edule kogu maailmas. seiklused, uuendused ja palju muud.

Selle aasta sisseastujate hulka kuuluvad Simone Melchoir-Cousteau (Prantsusmaa) ja Women Divers Hall of Fame (Ameerika Ühendriigid) kui varajased pioneerid, Michelle Cove (Bahama saared), Anne Hasson (Ameerika Ühendriigid) ja Rosemary E. Lunn (Ühendkuningriik) ja Hidy Yu Hiu-Tung, mis on uus kategooria TrailHongzer Kong. ISDHF.

Nad ühinevad teiste ISDHF-i märkimisväärsete naistega, sealhulgas Jill Heinerth (2020), dr Eugenie Clark (2010) ja Cathy Church (2008).

2025. aasta ametisse astujad võetakse ametlikult kuulsuste halli 20. septembril 2025 Kaimanisaartel toimuval tseremoonial.

Selle aasta sisseastujad valiti välja nende märkimisväärse panuse eest sukeldumissektorisse:

Michelle Cove (Bahama saared)

Michelle Cove aitas kaasa Stuart Cove'i Dive Bahama arendamisele üheks Kariibi mere suurimaks sukeldumisoperatsiooniks. Ta kindlustas ja kasvatas veespordi- ja sukeldumiskontsessioone sellistele suurematele partneritele nagu Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines ja eraklubid. Tema juhtimisel töötas ettevõte välja mitmekesise pakkumise, sealhulgas SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (submersible Underwater Bubble), snorgeldamise, veespordi ning veealuse fotograafia ja video, muutes maailmatasemel ookeanikogemused külastajatele kättesaadavaks kogu maailmas.

Kvalifitseeritud haide sukeldumisjuht Michelle on eluaegne haide ohutuse, hariduse ja merekaitse eestkõneleja. Tema koostöö PEW Environmental Groupi ja Bahamas National Trustiga viis 2011. aastal Bahama Shark Sanctuary loomiseni, mis on esimene omataoline Atlandi ookeanil. Ta on olnud ka peamine advokaat invasiivsete lõvikalade teadlikkuse tõstmisel ja likvideerimisel, samuti korallide kaitsmisel, puukoolide rajamisel ja istutusalgatustes, et aidata taastada elutähtsaid riffide ökosüsteeme.

Michelle Cove

PADI Open Water Scuba juhendaja Michelle on tutvustanud lugematutele sukeldujatele Bahama ilu, inspireerides ookeanide kaitset. Ta oli lahutamatu osa organisatsioonide Ocean Watch Bahamas ja Children on the Reef asutamisel, mis keskendus Bahama noorte harimisele ookeani teemal, karjääri edendamisele veesporditööstuses ja merekaitses.

Michelle'i teadmised ulatuvad filmi- ja televisioonitööstusesse, kus ta on koolitanud paljusid televisiooni- ja filminäidikuid sukelduma ning tegutsenud turvasukelduja, kaameratalendi ja kaskadöörina. Tema töö hõlmab selliseid suuri lavastusi nagu James Bond, Into the Blue, Flipper ning projekte Discovery Channelile, National Geographicule, BBC Natural History Unitile, Food Networkile ja History Channelile.

Tänapäeval omab ja haldab Michelle'i ettevõte Resort Lifestyle Ltd Albany ja Lyford Cay Watersportsi, pakkudes Bahama parimaid sukeldumis-, snorgeldamis- ja veespordikogemusi.

Anne Hasson (Ameerika Ühendriigid)

Anne Hassoni teedrajavad jõupingutused muutsid reaalajas sukeldumise tööstust, käivitades 1984. aastal tuntud Cayman Aggressori. Aggressor Adventuresi asepresidendina juhib Anne broneeringute, turunduse ja reklaami osakonda, säilitades 41-aastase ettevõtte kaubamärgi ja ettevõtte identiteedi terviklikkuse ja maine. Täna seab Aggressor Adventures sukeldumis- ja seiklusturismile kogu maailmas uued standardid.

Tema juhtimisel on Aggressor Adventures laienenud, hõlmates 24 rahvusvahelist reaalajas sukeldumisjahti, signatuurlodgesid, linnuvaatlusi ja jõekruiise, mis tegutsevad sellistes peamistes kohtades nagu Bahama, Belize, Kaimanisaared, Galapagose saared, Egiptus, Maldiivid ja mujal.

Anne Hasson

Säästva sukeldumise kirglik pooldaja Anne propageerib keskkonnasõbralikke reisitavasid, et kaitsta mere ökosüsteeme kõigis Aggressori asukohtades. Ta aitab kaasa ka kõrgete klienditeenindusstandardite loomisele, tugevdades Aggressor Adventuresi kui ülemaailmset turismitööstuse liidrit.

Anne kuulub ka muutuste mere fondi direktorite nõukogusse, panustades ülemaailmsesse looduskaitsesse ja on naiste sukeldujate kuulsuste halli (2010) liikmeks.

Rosemary Lunn (Ühendkuningriik)

Rosemary Lunni ametisseastumine tähistab ajaloolist verstaposti, kuna temast saab esimene Briti naine, kes selle lugupeetud au pälvib.

Lisades oma mitmekülgsele panusele aastakümnete pikkuse kogemuse, on Rosemary mänginud keskset rolli sukeldumistööstuse kujundamisel ning ta on hinnatud professionaalne, viljakas ajakirjanik, esineja, koolitaja, ürituste korraldaja ning sukeldumisohutuse ja -hariduse eestkõneleja.

Tuntud sukeldumisinstruktor Rosemary omab PADI IDC personali instruktori, BSAC Advanced Instructor ning Trimixi ja CCR sukelduja sertifikaate, kellel on ulatuslik õpetamiskogemus Ühendkuningriigis ja rahvusvaheliselt.

Tema mõju ulatub meelelahutuslikust ja tehnilisest sukeldumisest kaugemale – ta on esimene mittesõjaline tsiviilisikutest ja esimene naissukelduja, kes liitus Ühendkuningriigi kaitseministeeriumiga kaitsesukeldumisstandardite meeskonna osana.

Rosemary Lunn

Tehnilise sukeldumise uuendaja Rosemary oli arenenud ja tehnilise sukeldumissünpoosiumi EUROTEK kaasasutaja, asutas TEKDiveUSA ja koordineeris AAUS, DAN ja PADI nimel Rebreather Forum 3.

Ta on töötanud Scuba Industries Trade Associationi (SITA) juhatuses ja Briti sukeldumisohutuse grupis (BDSG), kus ta jätkab tööstusharu standardite ja parimate tavade kujundamist.

Tema silmapaistev panus on pälvinud talle tunnustuse, sealhulgas SSI Platinum Diver Award auhinna, ja ta on naiste sukeldujate kuulsuste saali assotsieerunud liige.

Varased pioneerid

Prantslanna Simone Melchoir-Cousteau on laialdaselt tunnustatud kui esimene naissukelduja ja akvanaudi ning legendaarse okeanograafi Jacques-Yves Cousteau armastatud naine ja partner. Ta oli võtmetähtsusega Aqualungi kaasleiutamisel, revolutsioonilise leiutise, mis muutis sukeldumist, tutvustades talle inseneri ja rahastamist.

Ta aitas kaasa selle omandamisele kalüpso, Cousteau perekonna kuulus uurimislaev ja mängis mereoperatsioonis võtmerolli. jaoks Calypso oma varajastel ekspeditsioonidel müüs ta oma perekonna juveele ja kasukaid, et osta laevale kütust ja olulisi navigeerimisvahendeid. Teda tunti lambatüdrukuna La Bergere nime all, kuna ta tegutses 40 aastat meessoost meeskonna õe, psühhiaatrina ja emana.

1963. aastal tegi Simone ajalugu, saades maailma esimeseks naisakvanaudiks, kui külastas Conshelf II veealust elupaika Punases meres. Tema pärand sukeldumise ja ookeanide uurimise teedrajava naisena inspireerib jätkuvalt põlvkondi maadeavastajaid ja looduskaitsjaid kogu maailmas.

Simone Melchoir-Cousteau

USA-s asuv Women Divers Hall of Fame, mis on pühendatud naissukeldujate panuse tunnustamisele ja austamisele ning järgmise põlvkonna sukeldujate toetamisele, on rahvusvaheline mittetulunduslik professionaalne auühing, mille liikmete panused hõlmavad väga erinevaid valdkondi, sealhulgas kunstid, teadus, meditsiin, uurimine ja tehnoloogia, allveearheoloogia, äri, meedia, sukeldumine ja koolitus, veealune ohutus, sõjandus ja ohutus. Sport.



WDHOF asutas 71. aastal oma esimese 2000-liikmelise klassi, kus osalevad mõned sukeldumisajaloo mõjukamad naised, nagu tuntud okeanograaf dr Sylvia Earle ja haide daamina tuntud dr Eugenie Clark, keda tunnustati murrangulise panuse eest mereteadusesse ja -uuringutesse. 2024. aasta seisuga on saalis 260 liiget, kes on pärit 30 USA osariigist ja territooriumist ning 22 riigist üle maailma.

Naiste sukeldujate kuulsuste hall

Rajaleidja

Hongkongi Hidy Yu Hiu-Tung on üle 19-aastase sukeldumiskogemusega tunnustatud rahvusvaheline näitleja ja modell, kes ühendab oma kire ookeani vastu dünaamilise karjääriga avalikkuse ees. Sertifitseeritud sukeldumisinstruktorina, tehnilise sukeldujana ja vabasukeldujana pole Hidy Yu mitte ainult omandanud veealuse uurimise kunsti, vaid temast on saanud ka pühendunud merekaitse eestkõneleja.

2011. aastal määrati ta Miss Scuba Internationali pressiesindajaks, kasutades oma mõjuvõimu mere ökosüsteemide kaitsmise eest. Tema pühendumus ookeanide propageerimisele süvenes 2016. aastal, kui temast sai Asia Dive Expo (ADEX) suursaadik, kus ta jätkab rahvusvahelisele publikule veenvaid kõnelusi merekaitse teemal.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu võtab merekeskkonna kaitsmisel otse ette, olles alates 2019. aastast Hongkongis juhtinud kummitusvõrgu puhastamise algatusi. 2023. aastal nimetati ta ADEXi Singapuri Ghost Net Ambassadoriks ja ta võttis Sabahis ette erakordse 23-tunnise pideva ookeanipuhastuse, rõhutades tema pühendumust looduskaitsele.

Hidy panus sukeldumiskogukonda ja keskkonnakaitsesse on teeninud talle mitmeid mainekaid tunnustusi, sealhulgas tööstuse advokaadi tõusva tähe auhinna ADEX Hiinas 2018. aastal ja NAUI silmapaistva teenuse auhinna 2021. aastal.

2024. aastal asutas Hidy Yu Bling Bling Ocean Foundationi – organisatsiooni, mille eesmärk on edendada ookeanide kaitset heategevusalgatuste ja haridusalase tegevuse kaudu. Kasutades oma platvormi avaliku elu tegelasena, tõstab ta pidevalt teadlikkust kriitilistest keskkonnaprobleemidest ja korraldab regulaarseid looduskaitsetegevusi.