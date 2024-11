Mission Blue Planet: astronaut akvalangil

Ta oleks võib-olla oma endisest orbiidielust taandunud, kuid kosmosenaine ja akvalangist NICOLE STOTT on endiselt missioonil – teadvustada meile kõigile olulisi seoseid kosmose ja meie vesise maailma vahel. Ta räägib Steve Weinmaniga

Maldiividel asuva COMO Cocoa Islandi külalistel oli hiljuti hea meel, et nendega liitus sukeldumisel ei keegi muu kui veteranastronaut – keegi, kes oli omal ajal kogenud kõike alates triivsukeldumisest kuni istuvsukeldumiseni kuni kosmoseskäikudeni.

Isegi kõik need aastakümned kosmoseajastusse, ajal, mil hea jalaga kodanikud teevad oma põgusaid reise nullgravitatsioonist kaugemale, jäävad professionaalsed kosmosemehed ja -naised haruldaseks tõuks.

Nicole Stott nautis omalt poolt India ookeani riffidel sukeldumist ja uut võimalust arutada oma lemmikteemat: ookeanide ja kosmose vahelisi seoseid.

COMO Cocoa Island, hiljutise saare astronautilaagri (COMO Cocoa Island) asukoht

Lõuna-Male atolli kuurort koos oma 33 veepealse villaga korraldas saare astronautide laagriks peetud laagrit, kusjuures Nicole'i ​​siinviibimine oli COMO ja tema südamelähedase kaksikalgatuse Space For A Better World ja partnerluse tulemus. sihtasutus Space For Art.

Koos PADI Cocoa Islandi sukeldumiskeskuse instruktorite saatel uurisid Nicole ja külalised selliseid kohti nagu Shambhala Reef, mis asub kuurordi lähedal, ja Bay Reef, mis asub 12 meetri sügavuses laguunis ja millel on palju korallide paljunemisraame.

Sukeldujaid eelistas kohalik mereelu: musttipp-riffhaid, Napoleoni merikilpkonnad ja nii kaljukilpkonnad kui ka rohekilpkonnad, samuti mureened, idamaised maiuspalad, hiidkarbid, anemonkala, puhtamad krevetid, bannerkala, lõvikala ja liblikala.

Nicole Stott uurib riffi (COMO kakaosaar)

Kilpkonna märkamine (COMO kakaosaar)

Pärast sukeldumist said külalised koos Nicole'iga tähtede all einestada ja oma arutelusid ööni jätkata.

"Meil on olnud õnn korraldada need saare astronautide laagrid mitmes kohas KOMOkaunites kohtades üle maailma,” ütleb Nicole. „Üks asi, mida me selle töö juures COMO-ga armastame, on see, et nad mõistavad mere ja kosmose seost – et me elame ookeaniplaneedil.

„Nad hindavad seda, et nende asukohta külastavad lapsed väärivad sisukat kogemust ja tervitavad kohalike kogukondade lapsi osalema. See on meie jaoks väga oluline – ja kui nad ei saa kohalikke lapsi kuurordi asukohta viia, peavad nad esmatähtsaks meid kohalikesse koolidesse ja kogukondadesse viima.

"Samuti oleme väga tänulikud, et need kohad annavad meile võimaluse sukeldumiseks vette sattuda ja et saame kaasata kaitsetegevusi, nagu korallide taastamine, mangroovide istutamine ja rannapuhastus."

Üksikhai (COMO Cocoa Island)

Hiline akvalangiga

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Open Water check-out dive together on Delray Beach.

"Kogu aeg kommenteerisin, kuidas ma ei suutnud uskuda, et olin nii kaua oodanud, et sukelduma hakata!"

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Tema karjäär sai hoogu 1987. aastal, kui ta asus lennundusinseneri kraadiga tööle Pratt & Whitneysse konstruktsioonikonstruktorina. Ta siirdus kiiresti NASA-ga Kennedysse Floridas ja 1998. aastal läks ta üle Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis, Texases.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of koolitus and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott astronaut (NASA)

Esimesel neist ISS-i missioonidest osales ta esimesel kosmosekõnnil ja ta oli ka viimane ekspeditsiooni meeskonnaliige, kes kosmosesüstiku kaudu Maale naasis. Kokku veetis ta kosmoses 104 päeva.

"Iga astronaut on sukelduja"

Nicole'i ​​karjäär NASAs kestis 27 aastat, kuid 2015. aastal pensionile jäädes ei olnud tal kavatsust istuda – tema kombineeritud kosmose- ja akvalangitrajektoorid olid jätnud ta missioonile.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Nende hulka kuuluvad paljud sukeldumised NASA neutraalse ujuvuse laboris (NBL) Johnsonis, et valmistuda nullgravitatsiooniks ja kosmoseskäikudeks, samuti täiustatud oskuste omandamine, et valmistuda küllastussukeldumiseks Floridas asuvas Aquariuse merealuses uurimiselupaigas.

Nicole is prepared for a NBL koolitus dive (NASA)

"Tänapäeval on iga astronaut sukelduja või saab selleks, kui ta on valitud," ütleb Nicole. Suur osa tema harrastussukeldumisest on toimunud Kariibi mere lõunaosas asuval Bonaire'i saarel. "See on nii ligipääsetav ja nii ilus kõigil põhjustel, miks me sukeldume – värvide ja elu mitmekesisuse tõttu."

Uued kogemused meeldivad aga alati ja Maldiivid kuulusid sellesse kategooriasse. „Mulle on nii huvitav näha, kui erinev võib elu ja ilu Maal ühest kohast teise olla – ma võrdlen alati sukeldumisi Bonaire'is kogetuga.

„Minu jaoks teevad iga asukoha lemmikuks inimesed, kellega koos saan sukelduda. Eriti meeldib mulle, kui saan koos oma pojaga sukelduda – ta on sukeldunud ja armastanud seda juba 11-aastaselt. Sukelduja on ka Nicole'i ​​abikaasa, Mani saarel sündinud "kosmoseettevõtja" Christopher. Paar asub Floridas Peterburis.

"Ei saa lihtsalt oma kosmoselaevasse hüpata"

2006. aasta veealuste elupaikade uurimise missioon Aquarius oli Nicole'i ​​jaoks olnud silmapaistev kogemus. Projekti NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) meeskonnaliikmena töötas ta 18 päeva sügavuti koos viie teise akvanaudiga.

"Sisekosmose aukartust ja imestust elamises ja selle kogemises oli midagi erakordset," mõtiskleb ta.

Nicole Stott väljaspool Aquariust NEEMO 9 missiooni (NASA) ajal

See oli Veevalaja, kes pakkus tema arvates kosmoses elamise ja töötamise parimat analoogi. „Kui olete tund aega elupaigas 60 meetri kõrgusel, on teie keha nii lämmastikuga küllastunud, et te ei saa lihtsalt ohutult pinnale ujuda. Pikka aega seal äärmuslikus keskkonnas viibimine oli nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt nii lähedal kui kosmosele saab.

“Sa ei saa lihtsalt õue minna ilma spetsiaalse varustuseta, et ellu jääda – akvalangivarustus / skafander. Kui midagi valesti läheb, ei saa te lihtsalt pinnale pääseda – nii meeskonna kui ka sõiduki tuleb esmalt ohutusse seadistusse seada, täpselt nagu kosmoses, kus te ei saa lihtsalt oma kosmoselaevasse hüpata, kui midagi läheb valesti. .

NEEMO 9 meeskonna liikmed (NASA)

Piiratud ruum, suhtlemine teie missiooni juhtimismeeskonnaga, toit, minimaalne lähenemine sellele, mida on tegelikult vaja ellujäämiseks ja õitsenguks, teadus, mida me teeme – kõik on mõlemas kohas sarnased. Ja uurimine, aukartust ja imestust!

„Naljatame, et saame elada ja töötada sisekosmoses – ümbritsetuna meie planeedist –, et valmistuda elama ja töötama väliskosmoses – seal, kus me planeeti ümbritseme.”

"Rõõm on valu"

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the koolitus onwards was a joy. “Armastasin seda!" ta ütleb.

Neutraalse ujuvuse laboris oli „väga lahe olnud sukelduda kosmoseskõnniks valmistudes ja olla kohas, kus vesi on nii selge, et see on nagu õhk, ja sukelduda kosmosejaama ümber basseinis.

Sõidukiväline tegevus sinise planeedi kohal (NASA)

„Sukeldumine on tõenäoliselt kõige lähemal kaaluta olemisele, eriti kui teete head tööd ja saavutate sukeldumise ajaks neutraalse ujuvuse. NBL-is sukeldumine teeb kindlasti sama head tööd, kui ma arvan, et me siin Maal vees hakkama saame, kuid teil on ikkagi veetakistus ning skafandri kaal ja inerts.

„300 kg kaaluvas ülikonnas vees töötamine on ilmselt füüsiliselt kõige raskem asi, mida ma kunagi teinud olen – nauding on valu.

„Õnneks saab kogu see töö ja basseinis katsumused kosmoses toime tulla mikrogravitatsioonis peaaegu pingutuseta liikumisega – olen tänulik, et see pole vastupidi.

„Ainult basseinis asuva kosmosejaama riistvara ümber NBL-i sukeldumine viib teid tõeliselt imelisse vaimsesse seisundisse ja ootus, mis tunne on kosmoses skafandris hõljuda ümber tõelise riistvara.

„Kosmoselaeva, kosmosejaama ja välise riistvaraga tutvumiseks pole tõesti paremat viisi, kui seda kõike basseinis lähedalt jälgida. Meil on lahe VR-labor, mis aitab samuti.

„Minu jaoks sarnaneb kosmosekõnni sooritamine teisel põhjusel sukeldumisega – see on üks neist kogemustest, mida on tegelikult raske kirjeldada ja mis on palju vingem, kui seda kunagi ette kujutad. Soovitan neid mõlemaid soojalt!”

Lehvitamine EVA ajal ISS 128-l (NASA)

Hädaolukorra häire

Nicole'i ​​oma koolitus has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

"Üks mu uhkemaid hetki kosmoses oli esimene kord, kui kogesin, et hädahäire hakkas tööle kell 3 öösel, ja olin tunnistajaks, kui kaunilt meie meeskond meie meeskonnakabiinidest välja ujus, kõigi eest arvet pidas ja hakkas probleemi lahendama nii, nagu meil oli. on õpetatud seda tegema Maal.

“I think my PADI koolitus and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole sõidab liinil Aquariuse saidil (NASA)

Londonis osalesin ühel esimestest Nicole'i ​​ja tema kaastöötajate korraldatud ulatuslikest aruteluüritustest, seekord Teadusmuuseumis.

Võib-olla tundus see veel eksperimentaalses staadiumis oma edu ohvriks langevat – see oli meelitanud lavale nii palju kõrgelt kvalifitseeritud külalisesinejaid, et ajapuudus vähendas võimalust nende vahel palju sisukat debatti pidada.

Sündmuse jätkudes hakkas see aga üsna tõhusalt uurima kosmoseuuringute ja meie sinise planeedi merede uurimise keerulist seost.

Minu jaoks oli üks suuremaid näpunäiteid tohutu ulatus, mil me nüüd uurime ja jälgime ookeane väikeste teaduslike üksikasjadega, kasutades satelliidiülevaateid. Nicole on veendunud, et kõik kosmoses tehtud ettevõtmised toovad Maal kasu, nagu on kirjeldatud tema raamatus Tagasi Maale ehk „Mida elu kosmoses õpetas mulle meie koduplaneedi ja meie missiooni kohta seda kaitsta.

Kalade koolitamine Maldiividel (COMO Cocoa Island)

Umbes samal ajal teadusmuuseumi üritusega töötasid Nicole'i ​​kaks mittetulundusühingut kolmandaga, Ookeani kultuurielu, et võtta üle Piccadilly suured ekraanid mereelustiku kujutistega, kutsudes üksikisikuid, ettevõtteid ja valitsusi „liituma võitlusega Maa elutähtsate ökosüsteemide kaitsmise nimel”.

Akvarellid ruumis

Nicole kirjeldab teda Ruum parema maailma jaoks kui "ruumi uudishimuliku ühendamine ruumitõsisega", samas kui Kunstifondi ruum on pühendatud "laste planeedi kogukonna ühendamisele kosmoseuuringute aukartuse ja ime ning kunsti tervendava jõu kaudu".

Endine astronaut oli tegelikult esimene inimene, kes tegi kosmoses akvarellmaale. "Minu kunst on inspireeritud aukartusest ja imest, mida ma kõikjal kogen," ütleb ta.

„Vaated Maale kosmosest, minu kosmoselaev, vaated Veevalaja värvilisele alaosale, uskumatutele olenditele, keda me sukeldudes näeme, jäämägedele Antarktikas – meid ümbritsev inspiratsioon on lõputu. Oleme väga sihikindlal missioonil inspireerida inimesi mõistma, kuidas kogu meie kosmoses tehtav töö on lõppkokkuvõttes kogu Maa elu kasuks.

Kotkakiirte kolmik (COMO Cocoa Island)

Mõtlesin, millised inimesed, kellega Nicole oma erinevatel üritustel kohtub, olid kõige innukad kosmose ja tema sealsete kogemuste kohta teada saama?

„Sukeldumise ja kosmoses viibimise sarnasused huvitavad eelkõige sukeldujaid. Nad on ka need, kes näivad küsivat, miks kulutame planeedi väljakutsete uurimiseks ja lahendamiseks kosmosesse rohkem raha kui siin, meie planeedil, ookeanis.

"Meile meeldivad need vestlused, sest see annab meile võimaluse rääkida tõsiasjast, et see, mida me kosmoses teeme, on "Maast eemal, Maa jaoks" – et kõik, mida me seal teeme, on lõppkokkuvõttes elu parandamine Maal.

„Mõõdame oma planeedi elutähtsaid märke kosmosest – suuremat osa kriitilisest teabest, mida vajame ookeani ja meie planeedi olukorra mõistmiseks üldiselt –, mis võimaldab meil lahendada meie suurimad planeediprobleemid.

"Ja sukeldujaid, nagu kõiki, huvitab see, mis tunne on olla inimene, kes teeb kosmoselende."

Õhuke sinine joon

Sinitriibuline snapper (COMO Cocoa Island)

Kas kosmoses aja veetmine oli Nicole'i ​​muutnud? "Jah, ma arvan, et te ei saa olla inimene ja minna sellisesse kohta nagu kosmos, et kogeda seda erakordset vaatepunkti, ilma et see paremaks muutuks," ütleb ta.

"Ma arvan, et sama kehtib ka sukeldumise kohta. Kosmosesse minekut ja sukeldumist – tegelikult iga vinget ja imelist kogemust – tuleks võtta kui üleskutset tegutseda.

"Te loote ühenduse planeediga täiesti uuel viisil. Te hindate lihtsat – aga ma väidan, et veenvat – reaalsust selle kohta, kes ja kus me kõik koos kosmoses oleme.

"Me elame ookeani planeedil. Me kõik oleme maalased. Ainus piir, mis on oluline, on õhuke sinine atmosfäärijoon, mis katab ja kaitseb meid kõiki.

Nicole Stott kosmoses sukeldumas (NASA)

"Ja ülim üleskutse tegevusele on see, et me kõik nõustuksime oma rolliga meeskonnaliikmetena, mitte reisijatena kosmoselaeval Maa – seda tehes on meil võim luua kogu Maa elule tulevik, mis on nii ilus kui pealtnäha paistab. ruumi.

"Meie kõigi jaoks siin Maal ei suuda ma piisavalt väljendada, kui hämmastav on vee alla sattumine ja sisekosmose kogemine – mõista kogu Maa elu omavahelist seotust, kogeda ilu ja arendada suuremat lugupidamist maailma vastu. aukartust ja imestust, mis meid iga päev ümbritseb.

"Peame lihtsalt sellele oma südamed ja meeled avama ning astuma sammu!"

