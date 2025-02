Monty Halls’ Big Blue Bag project

TV presenter, author and adventurer Monty Halls will be introducing visitors to the GO sukeldumishow in March to his Big Blue kott citizen science marine conservation project.

Monty is an ex-Royal Marines Officer who worked for Nelson Mandela during the peace process in the early 1990s. He left the Marines to pursue a career in expeditions, reisima journalism and biology, achieving a First Class Honours Degree and becoming qualified as a marine biologist.

Tema kraadi rahastati ekspeditsioonide korraldamise kaudu, millest märkimisväärseim oli mitme riigi meeskonna juhtimine India ranniku lähedalt uppunud linna avastamiseni 2002. aastal. Selle aja jooksul juhtis ta ka nelja ekspeditsiooni Lõuna-Aafrikasse ja kolme Malawisse. uurige järve ökosüsteemi ja uurige salaküttimist Nyika platool ning üks Lõuna-Aafrikasse, et sukelduda, otsides tõendeid eelajaloolise asustuse kohta neeme lähedal asuvates koobassüsteemides. Oma töö eest autasustas teda Teadusliku Uurimise Selts Bishi medaliga uurimistöö eest.

2003. aastal asutas Monty oma ekspeditsioonifirma, mis viis järgmise nelja aasta jooksul läbi neli ümbermaailmareisi, otsides suurimaid kohtumisi ookeanil. See juhtis ta televisioonitootjate tähelepanu, kuna teda otsiti konkurendiks Channel 4 lipulaevas saates Superhumans, eliitesinejate proovikivis, mis võistles QinetiQ testimiskeskuse välja töötatud väljakutsete sarjas. Monty võitis selle konkursi ja soovis esitada uusi sarju Channel 4-le, National Geographicule, History Channelile, Channel 5-le ja BBC-le.

Ta on tuntud oma kolme BBC2 sarja Great Escapes järgi, kus ta elas Šotimaa ja Iirimaa läänerannikul koos oma koera Reubeniga. Ta esitles ka mitmeid auhindu võitnud sarja Great Barrier Reef.

Monty on kirjutanud mitmeid raamatuid ning kirjutab regulaarselt ajakirjadele ja ajalehtedele, millest paljud väljendavad oma entusiasmi loodusmaailma vastu. Ta on ka erinevate looduskaitserühmade suursaadik ja Plymouthi ülikool omistas talle audoktori kraadi.

The Big Blue Bag

Suur Sinine kott Project is designed to empower individuals of all ages and from all walks of life to directly contribute to the protection of waterways and oceans. Participants/communities will be provided with a specially designed ‘Big Blue kott", mis sisaldab hõlpsasti järgitavaid protokolle, mis võimaldavad neil koguda olulisi andmeid mere tervise kohta, sealhulgas mikroplastireostuse, liikide bioloogilise mitmekesisuse, veetemperatuuri ja rannikualade prahi kohta. Kogutud andmed laaditakse üles ülemaailmsesse avatud juurdepääsuga andmebaasi, mis aitab kaasa elutähtsatele uuringutele, mis annavad teavet looduskaitsealaste jõupingutuste kohta kogu maailmas.

Monty Halls' Big Blue kott projekt 2

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – ainus tarbija sukeldumine ja reisima etendus Ühendkuningriigis – naaseb NAEC Stoneleigh'sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal, et alustada uue hooajaga, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls, dr Timmy Gambin, kes räägib Malta rikkalikust merendusest ja sõjaajast pärand ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood. Andy Torbet astub taas Pealavale ning teeb ettekande telesaadete tehnilise sukeldumise väljakutsetest.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsem koobas, hiiglaslik proovisukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja vooderdusharjutused, merebioloogia tsoon ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos seltsiga Nauticaswtteri ja nende kõigi laevastikuarhitektuuridest. pidevalt kasvav stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis veebruari lõpus. Seejärel võistlevad viis väljavalitud finalisti märtsi nädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla. Klõpsake siin registreeruda oma võimaluseks võistlema.

Piletid eelmüügist nüüd saadaval!

Osta kohe oma päevapilet £17.50 + broneerimistasu ja ole valmis harivaks, põnevaks ja inspireerivaks kogemuseks! Või kui kahe päeva jooksul on nii palju esinejaid, pluss kõik interaktiivsed väljapanekud ja eksponendid, mida külastada, siis miks mitte teha sellest nädalavahetus ja osta kahe päeva pilet £25 + broneerimistasu? Grupipiletite hinnad 10+ inimesele on saadaval ka siis, kui tuled oma keskuse/klubiliikmetega. Broneerige piletid Go Diving Show veebisaidil.

Ja nagu ikka, sisaldab pileti hind tasuta parkimist. Ja alla 16-aastased on tasuta, nii et võtke lapsed kaasa vapustavale perepäevale!